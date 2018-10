Juan Marín: «Señora Díaz, vaya haciendo las maletas» El candidato de Cs a la Junta de Andalucía asegura que «el Partido Popular no sólo ha perdido el norte sino que nunca le ha importado el sur»

«Señora Díaz, vaya haciendo las maletas porque los andaluces ya están cansados de usted», así lo ha afirmado el candidato de Ciudadanos a la Junta de Andalucía, Juan Marín, durante el encuentro que ha mantenido con afiliados y simpatizantes de la formación naranja.

Marín ha recalcado la «gran oportunidad del próximo 2 de diciembre» y ha señalado que «los andaluces están cansados de 40 años de lo mismo. De 40 años de corrupción. Andalucía no es del PSOE, ni del PP, ni es de Cs. Andalucía es de los andaluces y nosotros vamos a devolvérsela». Para el líder de Ciudadanos, «si ese cambio en el gobierno de la Junta de Andalucía no lo producimos nosotros no la va a hacer nadie, porque el PP ha perdido el norte y nunca ha creído en el sur».

El acto ha contado también con la presencia del cabeza de lista por la provincia de Cádiz, Sergio Romero, y de la número 2, Mª Carmen Martínez. Romero ha asegurado que «esta provincia quiere cambio y Ciudadanos tiene que ser responsable de ese cambio. La provincia no está destinada a estar a la cola, impulsaremos el eje Jerez-Bahía, el plató de cine acuático, e implantaremos medidas que luchen contra el desempleo y consigan que Cádiz esté donde se merece».