Cádiz Los hermanos de la suerte en la Viña reparten un millón: «Nos hace más ilusión que sea para alguien de Cádiz» El ganador del Millón de Euromillones valida su premio en la plaza de la Cruz Verde «Es muy fácil que haya sido alguien de fuera. En verano viene mucha gente de Madrid, Barcelona, Bilbao...», recuerda uno de los loteros

F. M. G. Cádiz Actualizado: 28/08/2019 14:21h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas El Millón del Euromillón cae en La Viña

«¡Espérate un momento, que tengo que atender a la prensa!», reclama a un cliente de confianza Alejandro, que junto a su hermano Pablo aprovecha un momento en el que la cola se ha despejado un poco. «Sois los terceros que venís hoy», añade, dejando patente su felicidad en el mejor día de los seis años que llevan abiertos.

Los hermanos Ortega, naturales del barrio de San José, repartieron ayer el millón del Euromillón. El boleto fue validado en la Administración de Loterías número 17 de Cádiz, situada al final de los callejones, en plena plaza Antonio Martín. O en la que «siempre será la Cruz verde, de toda la vida», como apunta una vendedora de periódicos en la puerta.

Los propietarios, que llevan la Administración a medias, han dado un golpe sobre la mesa al entregar este premio. «La verdad es que empezamos y en los primeros meses no dábamos ni un premio. Pero la suerte va por rachas», admite Pablo. «Últimamente estábamos dando muchos premios pequeñitos pero mi hermano -que le acompaña atendiendo a los medios- decía: 'pero no damos uno gordo'. ¡Pues aquí está!», añade.

Hasta ahora el premio más abultado que habían entregado era de 3.000 euros. De ahí, al millón de euros: «Es el más gordo que hemos dado con diferencia». Una alegría que ha llegado en el momento menos esperado. Al principio, miraban los resultados a diario. «Ya desistí y ni lo miraba», recuerda Alejandro. Fueron dos de sus compañeros quienes le avisaron.

No han pasado ni cinco minutos y la Administración se ha vuelto a llenar. «Pensaba que iba a ser algo así. En el momento en el que das un premio te viene un montón de gente, no sólo a comprar, sino a preguntar a quién le ha tocado», admite este vendedor. Son las once de la mañana y todos son conocidos, vecinos del barrio de la Viña. Pero en una hora la cosa cambiará y cada vez habrá más turistas.

«La pena», dentro de la inmensa alegría, es que «se vende mucho porque hay mucha gente de fuera». «Es muy fácil que haya sido alguien de fuera. Ahora en verano viene mucha gente de Madrid, Barcelona, Bilbao... Y la verdad es que nos hace más ilusión que sea alguien de Cádiz; y si es alguien que le haga falta, pues nos hace mucha más ilusión», reconoce Alejandro.

La combinación ganadora del sorteo de Euromillones celebrado este martes, 27 de agosto de 2019, ha estado formada por los números 8, 26, 35, 43 y 47. Las estrellas han sido el 1 y el 9. El millón de Euromillón consiste en la asignación de un código a cada una de las apuestas realizadas. La generación de los códigos se hace de forma automática por la máquina validadora del resguardo, con lo que no puede ser elegido por el apostante.

Un jugador doblemente afortunado del que todo el mundo hablaba hoy en la Viña. «Es un hombre mayor, pero ya se ha quitado de en medio», bromea un vendedor en la puerta del establecimiento. «La pregunta más repetida es: ¿A quién le ha tocado? Y yo les devuelvo la pregunta: ¿Tú me dirías a mi si te ha tocado? No, que te salen amigos por todos lados», recuerda el propietario de la Administración, entre risas.