Un grupo de mujeres toma las riendas de la asociación de vecinos Buena Vista

Un grupo de mujeres de la asociación de vecinos Buena Vista, en la barriada de la Paz, se han unido para ofrecer «nuevos aires» a esta entidad después de detectar, según explica su nueva presidenta, Susana Velázquez Lore, una serie de «irregularidades en la gestión de la anterior junta directiva».

La dirigente vecinal defiende que se convocó una asamblea en la sede de la asociación para elegir a la nueva junta directiva, formada en su totalidad por mujeres, siguiendo los estatutos de la entidad. Asimismo, Susana Velázquez asegura que, inmediatamente, «acudimos a la Junta de Andalucía, en cuyo registro de asociaciones de vecinos ya estamos inscritas y reconocidas como tal».

La intención de esta nueva junta directiva es reactivar esta asociación vecinal ante «las quejas que nos han llegado por parte de numerosos vecinos por lo que se estaba haciendo aquí y porque es nuestro barrio, donde nos hemos criado y porque queremos que esta asociación tenga talleres y actividad para todos los vecinos».

Así, estas mujeres han enviado un escrito al alcalde de la ciudad, José María González Santos, en el que le ponen de manifiesto las «irregularidades con las que nos hemos encontrado una vez que hemos entrado en esta asociación». Entre ellas, las vecinas de BuenaVista ponen como ejemplo que «se juega a la lotería todas las tardes con dinero, cuando es algo que está prohibido».

A su vez, en el escrito remitido a González Santos insisten en que «no es solo a la lotería sino que también se organizan partidas de cartas con dinero y de pocker donde se consumen bebidas alcohólicas y se fuma a pesar de que en todas las instalaciones hay colgados carteles donde se puede leer que está prohibido fumar aquí dentro».

La nueva presidenta de la entidad denuncia también que el dinero resultante del alquiler de las pistas deportivas no se invertía en el mantenimiento de las instalaciones, hecho que también han comunicado al regidor gaditano, con el que pretenden mantener una reunión para solicitarle, entre otras cosas, la mejora de estas instalaciones.

«Bichos, basuras y suciedad»

Estas vecinas de Buena Vista lamentan el estado «vergonzoso» en el que se encontraron la sede de la asociación una vez que accedieron al local. «Estaba llena de bichos, suciedad, con habitaciones y salas llenas de basura, muebles y trastos viejos que tendremos que retirar poco a poco», apunta.

De hecho, han hecho un llamamiento a los vecinos del barrio para que colaboren en el adecentamiento de la sede. «Les hemos pedido pintura o cualquier cosa que nos pueda servir para que podamos empezar a organizar cosas aquí y darle vida a la asociación», subrayaron las integrantes de la nueva junta directiva.

Esta asociación no pertenece a la Federación de vecinos 5 de abril, de la que dejó de formar parte ya que, al parecer, la entidad no se ajustaba a los objetivos propios de una asociación vecinal. Desde la federación no han querido hacer declaraciones respecto a esta asociación y su nueva junta directiva.