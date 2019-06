Cádiz El Gran Wyoming estrenará el programa de verano cultural en Cádiz Pedro Guerra, el Gran Wyoming y Alba Carmona, destacados en un ciclo de Noches Clásicas presentado ayer por la concejala de Cultura

La concejala de Cultura, Eva Tubío, acompañada del coordinador de Teatros de Cádiz, Pepe Vélez y el coordinador de la Fiesta de la Músíca, Eduardo Bablé, presentaron ayer las principales citas del verano cultural en Cádiz que tendrán como epicentro al castillo de Santa Catalina. Entre ellas, destacan los conciertos que abarcan una amplitud de géneros como el rock, jazz, swing, canción de autor, funk, afro o el gospel.

El primero en abrir el ciclo de conciertos en el castillo será Wyoming y los Insolventes el próximo 5 de julio. Le seguirán Alba Carmona (12 de julio), Fanfare Ciocarlia (19 de julio), The Sey Sister Rise (2 de agosto), The Black Barbies (9 de agosto) y finalizará con Pedro Guerra el 16 de agosto. Todos los conciertos comenzarán a las 22.00 horas.

El patio del Espacio de Cultura Contemporánea, ECCO, volverá a acoger el ciclo de Noches Clásicas los lunes 8, 15, 22 y 29 de julio a partir de las 21.00 horas. Cabe recordar que el aforo está limitado a 130 personas. Por su parte, el próximo 8 de julio actuarán Javier Comesaña (violín) y Ricardo Ali Álvarez (piano) con obras de Albéniz, Schumann, Schubert y Sarasate. Además, el 15 de julio estarán Alejando Viana (violonchelo) y Ofelia Montalván, (piano) con piezas de Cassadó, Nin, Tckaikovsky y Brahms. El 22 de julio actuará el Quinteto O’Globo, (flauta, oboe, clarinete, fagot y trompa) con obras de Ravel, Tomasi, Villa-Lobos, Díaz y D’Rivera. El fin de ciclo estará a cargo de Mercedes Gancedo (soprano) y Beatriz Miralles (piano) con obras de Montsalvatge, Weill, Ivayn, Satie, Bernstein, Bolcom y Britten.

En agosto, el flamenco estará presente a través de Flamenco en los patios y plazuelas que se celebrarán los martes de este mes. Previamente, a lo largo de este mes de junio, se celebrará los días 20, 21, 22y 23 de junio la fiesta de la música, una iniciativa fruto de la Mesa de trabajo de la Música que también fue presentada durante la rueda de prensa.

Sin programa de las Puestas de Sol por las obras

La concejala de Cultura, Eva Tubío, explicó que este verano no se podrá celebrar el programa de las Puestas de Sol que tenía lugar en el Castillo de Santa Catalina. Según la edil, la zona de la muralla en la que se desarrollaba se encuentra en estos días en obras. La previsión es que los trabajos finalicen a finales de julio, aunque el muro no podrá estar preparado a tiempo para la fecha prevista de los conciertos de esta edición. De esta forma, los conciertos no contarán con el atractivo extra que brindaba la posibilidad de escuchar música disfrutando de los atardeceres.