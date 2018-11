ELECCIONES ANDALUZAS 2-D José Luis Ábalos: «La extrema derecha está marcando la agenda al PP» El ministro de Fomento da por hecho la victoria electoral en Andalucía y asegura que el Gobierno liberará la AP-4 en la fecha anunciada

Sara Cantos

@SaraCantosGarci Actualizado: 27/11/2018 23:45h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

«Está claro que vamos a ganar las próximas elecciones en Andalucía». Con esa seguridad abrió el ministro de Fomento y secretario de Organización de la Ejecutivo Federal del PSOE, JoséLuis Ábalos, su intervención en el acto con militantes organizado este martes en el Teatro de la Tía Norica de Cádiz en el marco de la campaña electoral del 2-D.

Tras poner en duda la solvencia política de Ciudadanos y la gestión del PP, se apresuró a despejar una de las cuestiones que más incertidumbre ha generado en los últimos días en la ciudad afirmando que el peaje de la AP-4se liberará en la fecha anunciada por el Gobierno de Sánchez, y emplazó a comprobarlo la semana que viene: «El 30 de noviembre vence la concesión de la AP-1 entre Burgos y Armiñón, lo que hagamos allí es lo que haremos en Cádiz».

Salvado este escollo electoral no escatimó en poner ejemplos de las «malas» políticas del PP en materia de infraestructuras, un partido que, a su juicio «está en franca descomposición» y afectado por «un sentimiento patrimonialista» del poder: «Pierden el poder de España y ya no les interesa nada, que se hunda España. Han perdido el sentido de la responsabilidad, están desesperados porque además no saben qué va a pasar con Cs y se juegan su presencia en la vida política, además del liderazgo de Casado». En esta línea discursiva posicionó al PP muy cerca del partido de ultraderecha VOX, cuya irrupción en el Parlamento Andaluz, según atribuyen algunas encuestas, está «marcando la agenda del PP», opinó Ábalos. A Ciudadanos, casi desaparecido en las intervenciones de todos los dirigentes que hablaron en el acto, auguró un destino incierto y les reclamó que se posicionaran sobre «si pactarán o no con VOX» en Andalucía.

El titular de Fomento se mostró confiado en la victoria de los socialistas andaluces el domingo pero matizó que no buscan solo ganar sino la «gobernabilidad» porque «sin estabilidad no se tiene nada». La condición de garante de esa estabilidad se la apropió para su partido al mismo tiempo que despojó al resto de la capacidad para ofrecerla. Abundó en marcar esa línea de separación entre partidos históricos y modernos matizando que «no hay vieja o nueva política sino buena o mala política», en lo que se escudó para cerrar su discurso pidiendo a los presentes salir el domingo «a dar una lección a los que vienen a aprovecharse de Andalucía».

Antes de concluir su mensaje, y en clave más provincial, tuvo guiños para Susana Díaz, pero sobre todo para Pedro Sánchez: «El Campo de Gibraltar es prioridad 1 para este Gobierno» y se comprometió a que en esa comarca en 2021 habrá «obras hechas o en ejecución del corredor mediterráneo desde Algeciras hasta Francia».

Ataque a Podemos y PP

«Desde que José Luis está en el ministerio, la provincia ha empezado a respirar». Con ese tono cercano presentó el cabeza de lista del PSOE por Cádiz, Manuel Jiménez Barrios, y vicepresidente de la Junta a José Luis Ábalos antes de darle paso y tras poner en valor el plan del Estado para el Campo de Gibraltar consiguiendo arrancar los aplausos de un abarrotado patio de butacas del teatro del Títere.

Ábalos en su discurso en Cádiz. - Francis Jiménez

Ataque provincial a Podemos y PP

El cabeza de lista del PSOE a las autonómicas por Cádiz, Manuel Jiménez Barrios, fue el siguiente en intervenir y no tuvo reparos en tirar por tierra la esencia de la «nueva política», las políticas de Podemos y las contradicciones de la formación morada encarnadas en su discurso en la figura del alcalde de Cádiz, José María González, a quien reprochó su actitud en el asunto de las corbetas de Navantia, y otros de índole más local. También criticó al alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, por su posicionamiento en diferentes asuntos en el Campo de Gibraltar, obviando en su discurso alusión alguna a Ciudadanos.

Frenar a la derecha y la extrema derecha, reducir la cifra de 154.000 parados en la provincia, las «equivocadas formas crispadas de algunos partidos nuevos» y ser la única fuerza política con «soluciones a los problemas» de los gaditanos y los andaluces fueron las credenciales de Jiménez Barrios para pedir la confianza el 2-D.

«La solución más solvente». Con esta frase se refirió la líder provincial del PSOE, Irene García, a la candidatura socialista que se presenta el próximo domingo. Apelando a la cercanía y al cambio de gobierno en España, «con una nueva sensibilidad» subrayó el compromiso del presidente Pedro Sánchez con la provincia. «Es la primera vez en la historia que un gobierno de España marca una hoja de ruta, realista y con presupuesto para cambiar la realidad de una tierra y su gente, que se merece nuevas oportunidades».

García paseó la «apuesta del gobierno socialista» por la carga de trabajo en Navantia, las políticas sociales, las ITIs y el apoyo a otros sectores económicos para arremeter contra "el laboratorio de ideas" en el que a su juicio el gobierno de Podemos ha convertido la ciudad de Cádiz y «trata de extender al resto de la provincia». «Nunca hemos mirado a otro lado», dijo. También el PP, y su candidato por Cádiz el próximo 2 de diciembre, José Ortiz, fue objeto de crítica del mensaje de García, a quién atribuyó que no se abra el HARE de la Janda y «se atreva a ir a hablar a la puerta de los hospitales públicos».

Con la receta de «la decencia» y el blindaje de los servicios sociales como premisas para el «crecimiento económico» pidió el voto de los gaditanos el próximo domingo «para seguir cambiando las cosas, generar nuevas oportunidades» y hacer que los jóvenes no se tengan que ir de Andalucía.

El presidente local del PSOE, Fran González, centró su intervención en asuntos locales y provinciales destacando los «6.000 millones de euros en planes de empleo de los gobiernos socialistas en Andalucía» y las más de 1.000 viviendas rehabilitadas en la ciudad de Cádiz, en alusión a dos de los problemas más graves de los gaditanos. Para González el domingo habrá dos escenarios a elegir: «seguir redistribuyendo riqueza o una coalición de derechas», resumió. Apeló a «evitar» opciones que supongan el «bloqueo» y confió en que el PSOE hará un «cuatro en rayas» ganando las elecciones regionales, municipales, generales y europeas que tendrán lugar, todas, en los próximos seis meses.