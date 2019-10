Entrevista «España ganará si el titular del próximo 10 N es que Casado será presidente» El Vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, asegura que si obtienen un escaño más que el PSOE, Casado formará gobierno de manera inmediata

Periodista de profesión, Pablo Montesinos decidió dar un paso adelante y sumarse al proyecto de Pablo Casado. Afirma que España necesita un gobierno del Partido Popular para retomar y reconducir su rumbo.

Durante años ha mirado la política desde el «otro lado» como periodista. ¿En qué ha cambiado su vida en los últimos meses?

La verdad, ha cambiado bastante. Para empezar, duermo un poco menos (risas). Pero, sinceramente, estoy muy contento y me reafirmo en el paso que he dado. Es bueno que la sociedad civil se implique cuando cree en un proyecto político, y yo estoy convencido de que Pablo Casado es el presidente que España necesita. Dicho esto, le confieso que de vez en cuando echo de menos la vida de periodista, aunque mi papel de vicesecretario de Comunicación me permite mantener a diario el contacto con mis antiguos compañeros en la sala de prensa.

Dicen que usted fue el fichaje más mediático de Pablo Casado en las pasadas generales. De hecho, es el responsable de la Comunicación interna y externa del partido. ¿Cree que el PP necesitaba alguien como usted para comunicar mejor?

Yo he llegado al PP a ayudar. También a aprender de quienes son referentes del partido, y hablo también de los compañeros de la Oficina de Información del partido que llevan años trabajando para ayudar a los medios de comunicación. Una de nuestras prioridades es la coordinación y que el mensaje de Génova llegue a cada sede del PP, y la colaboración con nuestras estructuras está siendo total.

En un mundo donde las nuevas tecnologías y las redes sociales avanzan tan rápido. ¿Cree que el PP estaba en una situación de desventaja respecto a otros partidos?

El PP va a explicar su proyecto en todos los ámbitos, también a través de las redes sociales. Pero, dicho esto, el PP tiene una ventaja frente a otras formaciones, que es su implantación territorial. Vamos a estar también en las plazas y en las calles, como siempre, en todos los municipios de España. Haremos puerta a puerta, nuestros candidatos se patearán sus provincias. Así es el Partido Popular.

Tras los malos resultados de su partido el pasado 28 de abril, donde se perdieron más de tres millones de votos y 71 escaños, ¿Qué cree que falló y cuál será la fórmula del PP para recuperar esos votos el próximo 10 de noviembre?

Evidentemente, no obtuvimos unos buenos resultados en las generales, pero hicimos autocrítica y ahora el PP está en pie, con ganas y sale a ganar. Entendemos perfectamente el enfado de la ciudadanía por ir de nuevo a las urnas por el tacticismo electoral de Sánchez, pero tenemos una segunda oportunidad. Hoy los españoles saben perfectamente que Casado es sinónimo de desbloqueo e impulso reformista. Salimos a la calle con un discurso propositivo, centrado en las preocupaciones reales de aquellos que abren todos los días las persianas de su negocio y que observan cómo Sánchez no hace nada ante los indicadores de desaceleración económica.

¿España se puede permitir tener tanto tiempo un gobierno en funciones?

En absoluto. Lo repetimos hasta la saciedad los últimos meses mientras Sánchez aparentaba una negociación con sus socios preferentes. Eso sí, Ferraz preparaba la campaña y elegía su eslogan. Ahora ha quedado claro. Por eso decimos que si sacamos un escaño más que el PSOE en las generales, Casado formará gobierno de inmediato y España volverá a ser ejemplo de impulso reformista.

Desde su partido, aseguran que salen a ganar. El fracaso de Pedro Sánchez para formar gobierno ¿Podría beneficiarles de cara a la nueva cita electoral?

Hoy los españoles son conscientes de que si vamos de nuevo a las urnas es por culpa de Sánchez. Nadie discute que es responsable del bloqueo. Y le insisto: cuando en teoría Sánchez negociaba con la izquierda, su equipo preparaba la campaña y no dudaba en utilizar el Consejo de Ministros para vender sus mensajes electorales. Pero teniendo claro el diagnóstico, salimos a la calle con un mensaje en positivo: sabemos cómo reconducir el rumbo de España.

El proyecto de Pablo Casado de «España suma» parece que no ha tenido mucho éxito. ¿Se repetirá el escenario del 28 de abril, con un centro derecha fragmentado?

En aras del interés general, intentamos que España Suma saliera adelante hasta el final. Hasta el último minuto, tendimos la mano a Ciudadanos con mucha generosidad. Francamente, creo que Rivera se ha equivocado al decir que no y lo que le pedimos a los españoles es que, para evitar esa fragmentación, unan en torno al PP en las elecciones lo que Ciudadanos no ha querido unir previamente. Hacemos un llamamiento a todo el centroderecha, pero también a los votantes socialistas que no entienden por qué Sánchez no ha hecho nada en página económica o mantiene sus pactos con Bildu o los independentistas. A todos ellos, les aseguramos que si ganamos las elecciones, habrá desbloqueo y reformas de inmediato.

¿Cree que la irrupción de Iñigo Errejón podría dividir también el voto de la izquierda?

Los líos de la izquierda se los dejamos a ellos. La hemeroteca de Errejón está ahí, incluidos sus cambios de postura. Nosotros, durante esta campaña, nos vamos a centrar en explicarle a los españoles nuestro proyecto político. Este sábado celebramos en Córdoba nuestra convención económica, donde desgranaremos nuestro plan en página económica. Hay que bajar los impuestos y atraer más inversión. España necesita solvencia, estabilidad y un Gobierno eficaz, y ese es el compromiso de Casado.

Respecto a las listas electorales y dados los resultados. ¿Habrá una renovación? ¿Qué pasará en Cádiz, repetirá María José García-Pelayo como candidata?

En muy pocos días tendrán noticias con respecto a las listas electorales, pero ya le puedo decir que Casado cuenta con todo el partido. Nuestro objetivo es conseguir más diputados y senadores. Tengo la mejor de las opiniones de María José, pero tengo que contestarle lo mismo que digo cuando preguntan por mi candidatura: hay que esperar al Comité Electoral Nacional.

¿Cuáles son las principales prioridades de su partido para el próximo 10N? ¿Y en la provincia de Cádiz?

Los ciudadanos, como siempre. No podemos permitirnos ni un día más de un gobierno socialista en funciones. En cuanto a Cádiz, el desarrollo económico y el empleo, que el gobierno de la nación vaya de la mano de la Junta de Andalucía, que con Juanma Moreno al frente está trabajando intensamente en esta cuestión.

Como andaluz que es. ¿Cómo ve Andalucía presidida por Juanma Moreno? ¿Podría repetirse el pacto a la andaluza en España?

Hoy Andalucía es ejemplo para toda España. Hoy en Andalucía se bajan los impuestos, se han reducido las listas de espera y se han abierto puertas y ventanas. Además, en un momento de inestabilidad económica, los inversores ven en nuestra comunidad una apuesta segura. Juanma Moreno es un referente para el PP, su impulso reformista es el que también llevaremos al Palacio de la Moncloa.

¿Piensa que el hartazgo de los españoles podría derivar en una alta abstención?

Le reitero que entendemos perfectamente el hartazgo de los españoles. El país necesita ya un Gobierno a pleno rendimiento. A partir de ahí, aspiramos a que una gran mayoría de españoles opten por un partido, el PP, que antepone los intereses de España a los propios. Un partido responsable que ponga solución a los problemas que Sánchez deja. España saldrá ganando si el titular el próximo 10N es que Casado será presidente.