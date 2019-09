Cádizl El equipo de Gobierno propone la destitución del gerente de la Fundación de la Mujer PP y Ciudadanos defienden la labor realizada por la actual gerencia y aseguran que el cambio se debe a «criterios estrictamente políticos»

La polémica vuleve a estar servida en la Fundación Municipal de la Mujer. Y es que después de estar durante más de dos años sin un gerente después de que llegara Podemos al gobierno de la ciudad y renunciara la gerente que estaba con el anterior gobierno del PP, se consiguió -con la unión de los tres partidos de la oposición (PP, PSOE y Ciudadanos), que se eligiera a una persona para que dirigiera este organismo autónomo municipal.

Todo ello, con la férrea oposición del equipo de Gobierno liderado por José María González Sántos ‘Kichi’ y, sobre todo, por la econcejal de la Mujer, Ana Camelo, que abogaba por una mujer (y no un hombre) para que ocupara este puesto.

Ahora, en este nuevo mandato, el nuevo equipo de Gobierno vuelve a la carga y en el orden del día del consejo rector ordinario de la Fundación de la Mujer que se celebra este jueves 26 de septiembre se ha incluido, en su punto número dos, la propuesta del equipo de Gobierno de destitución del actual gerente, José Carlos Vera.

A continuación, el Gobierno local realiza otra propuesta, que consiste en la aprobación del nombramiento de una nueva gerencia para este organismo.

Malestar en la mayoría de asociaciones

Desde la mayoría de las asociaciones de mujeres que componen el Consejo Local de la Mujer se ha mostrado malestar por esta propuesta asegurando que votarán a favor de la continuidad del gerente asegurando que se han conseguido muchas cosas bajo su dirección en este organismo.

Este malestar también ha sido manifestado por el PP, que considera que la propuesta del equipo de Gobierno «carece de sentido», según manifiesta su portavoz municipal, Juancho Ortiz, que lamenta «la vehemencia del equipo de Gobierno en este asunto que está despreciando la labor de un trabajador municipal por el mero hecho de que no es de su mismo color político».

PP: «Es lamentable»

Para el portavoz popular, «no se entiende que si las asociaciones de mujeres se sienten cómodas con este gerente, ahora quieran nombrar a otro que tenga una mayor afinidad política con el equipo de Gobierno. Es del todo lamentable».

Desde Ciudadanos, la concejal Lucrecia Valverde, señala que «parece que la decisión del equipo de gobierno no está justificada y solo se sustenta en un comportamiento sectario para tirar por tierra el trabajo realizado sin tener en cuenta la profesionalidad de la actual persona que ostenta este cargo, ya que no hay ningún otro motivo para ello».

Ciudadanos pide coherencia al PSOE

A su juicio, «cuenta con el respaldo de las asociaciones de mujeres, principal garante de su labor en todo este tiempo. Sin embargo, el equipo de gobierno está obviando la opinión de los colectivos al tener tomada la decisión de su destitución. Además, el cambio puede retrasar o restar eficacia a planes en ejecución tan importantes como el plan contra violencia de género y el plan contra la Lgtbifobia».

Para Valverde, «esta era una decisión que temíamos que tarde o temprano iba a suceder ya que el equipo de Gobierno solo se ha dedicado a entorpecer y criticar la labor realizada por el actual gerente en vez de colaborar para mejorar el funcionamiento de este organismo».

Desde Ciudadanos «esperamos que en esa sesión impere la cordura y que la oposición no apoye este cese. Su nombramiento fue apoyado por todas las fuerzas de la oposición, por lo que esperamos que ahora el PSOE sea coherente y no cambie su sentido del voto ya que esta decisión no tendría sentido, más si cabe si se tiene en cuenta el trabajo realizado para normalizar el funcionamiento de la Fundación Municipal de la Mujer».