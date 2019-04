ELECCIONES MUNICIPALES 26-M Domingo Villero: ¿Quién no quiere ser Alcalde en su tierra? El candidato oficial de Cs a la Alcaldía de Cádiz no se considera «en absoluto» un fichaje estrella sino «un trabajador normal con una trayectoria profesional e institucional»

Tras varias semanas de rumorología, se ha confirmado. Domingo Villero (Cádiz, 1972), ingeniero técnico industrial, decano del Colegio de Ingenieros de Cádiz (COPITI) y presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Ingenieros Técnicos Industriales (CACITI)es, desde este viernes, elcandidato oficial de Ciudadanos a la Alcaldía de Cádiz el próximo 26 de mayo. Se afilió a Cs a finales de 2018, tras los primeros contactos con la formación naranja. No tiene experiencia previa en política y se define como un «currante». Su designación como cabeza de lista no le coge por sorpresa y la nueva etapa que estrena la tilda de «un privilegio como gaditano».

-¿Cómo afronta el reto?

Esta mañana me lo han confirmado. Lo afronto con mucha ilusión y ganas. La simple posibilidad para un gaditano de poder llegar a la Alcaldía es un reto y un trabajo -el que ahora queda por delante- fuerte e intenso. Lo definiría como muy ilusionante.

-¿Quién se lo ha comunicado? ¿Cómo ha sido?

La secretaria de organización del partido. Antes tuvimos conversaciones. Se llevaba tiempo rumoreando, podía ser una posibilidad o no. Al final hoy se ha confirmado. Va a ser un cambio de vida para alguien que es empresario, trabajador y un currante. También es una oportunidad y un privilegio llevar el proyecto de Cs adelante y hacer que mi tierra vaya un poco mejor.

-¿Por qué cree que han confiado en usted para liderar la candidatura el 26 mayo?

Me imagino que habrán visto que tengo una trayectoria de 20 años como empresario e ingeniero y de éstos diez años de experiencia en representación institucional a nivel de la ingeniería, tanto en Cádiz como en Andalucía. Supongo que habrán tenido eso en cuenta para otorgarme la confianza de tratar de abanderar ese cambio que tanto ansiamos los gaditanos.

-¿Tiene experiencia previa en política?

Ninguna, nunca he estado en política. Soy un currante. Mi experiencia es el día a día, conocer la calle. Lo que he hecho me lo he fabricado yo. Esa es mi experiencia. Tengo conocimiento intenso de la administración como decano de Cádiz y presidente del colegio andaluz.

-¿Le da vértigo? ¿Por qué ha dado el paso?

No me da vértigo ninguno, me da mucha ilusión porque es un compromiso importante con mi tierra y una responsabilidad. Es muy bonito para un gaditano ¿quién no quiere ser alcalde en su tierra? Me ilusiona y me emociona este reto.

-Desde su experiencia profesional, y como gaditano ¿qué cree que puede aportar a la candidatura de Ciudadanos y a Cádiz?

En Cádiz hay muchos aspectos que se pueden mejorar de una manera clara y somos conscientes de ello. La falta de empleo en la provincia y en la capital. Muchos temas de infraestructuras, las deudas que tenemos con el progreso, con las smart cities, con el ahorro energético, con el mantenimiento de la ciudad... Hay muchas cuestiones que un ingeniero puede abordar desde su conocimiento pero también otras muchas cuestiones tradicionales importantes como el turismo, que hay que impulsarlo más desde Cádiz. En este sentido, h ay que facilitar las cosas a los empresarios y, puedo decir, que en mí van a encontrar un aliado.

-Los rumores de su candidatura suenan desde hace tiempo, ¿Se lo ha tenido que pensar mucho?

Supone un cambio importante para mí. Alguien que no tiene nada que ver con la política y se mete de primera mano, imagínate. Pero a nuevos cambios, nuevas ilusiones. Una ilusión renovada.

-¿Cuáles son las principales líneas de trabajo que comienza desde hoy?

Darme a conocer un poco a esa parte de la sociedad para la que puedo ser más desconocido. Quiero trasladar el proyecto de Cs a esa ciudadanía de a pie, de acera, a los gaditanos que tienen problemas de diario, a los autónomos y a las pymes, a los desempleados... Quiero trabajar con ellos, escucharlos y trasladarles mis ideas de lo que quiero hacer por Cádiz si soy alcalde.

-Encabeza una lista de 27 personas, qué perfil van a tener. ¿Puede adelantar algo de quién le va a acompañar?

Sé poco de la lista. Sí sé que es un equipo de trabajo comprometido, que conoce en profundidad los problemas de los gaditanos, pero tengo que esperar a que el partido lo haga público.

-Antes de confirmarse la identidad del cabeza de lista, Ciudadanos dijo que sería un 'fichaje estrella'. ¿Se considera un 'fichaje estrella'?

Soy un trabajador del día a día, lo que tengo me lo he ganado con mucho esfuerzo. En absoluto me considero un fichaje estrella, soy un trabajador normal con una trayectoria profesional e institucional que me avala. Soy muy trabajador y voy a esforzarme al máximo para que Cádiz sea en la realidad esa ciudad que todos queremos.

-¿Es afiliado de Cs o concurrirá a las elecciones como independiente?

Soy de Ciudadanos desde finales de 2018, cuando contactaron conmigo. Me ilusionó el proyecto y me afilié.

-¿Qué opina de lo sucedido en el seno de su partido con los ya ediles del grupo no adscrito?

No he tenido contacto con nada de lo que ha sucedido. Solo puedo decir que doy mi máximo respeto y reconocimiento a las personas que han trabajado por Cádiz. El partido dio su versión y luego hay otras versiones de los implicados. Yo no entro a valorar, solo respeto.

-¿Ha hablado con ellos?

Cuando sucedió todo, Juanma y yo nos cruzamos varios mensajes de teléfono y lo llamé para ver si había algo detrás de lo que estaba sucediendo. La rumorología se ha movido porque yo no he tenido confirmación hasta esta mañana.