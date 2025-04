Coque Malla llega a Cádiz para presentar su nueva ‘¿Revolución?’

Siempre inquieto, casi siempre insatisfecho, Coque Malla cree que pierde la batalla contra su propio eclecticismo cada vez que hace un nuevo disco. «Nunca puedo ganarla, porque es lo que me sale. Es lo que más escucho, artistas eclécticos. Soy un eclecticista», bromea el artista madrileño, que llega a Cádiz este sábado 28 (Sala Momart, 22 horas) con gira fruto de su nuevo disco ‘¿Revolución?’.

«El disco empieza con la canción que le da título, porque con ella lanzo una pregunta, y el resto de temas son la respuesta», describe. «Hay una tendencia entre la gente joven, en las redes sociales, de creerse que están cambiando el mundo. Y no. Todo es bastante formal. Y las supuestas revoluciones de verdad...».

A pesar de su escepticismo, Malla está convencido de que «si no vamos librando pequeñas batallas, nos hacen picadillo» , sin olvidar que «somos nosotros mismos los que nos dejamos anestesiar, los que no queremos una revolución porque estamos cómodos». El primer single de ‘¿Revolución?’ , ‘Un lazo rojo, un agujero’, no dio muchas pistas del hilo conceptual del disco. Fue toda una refrescante sorpresa que invita a la música disco, el funk y el rap a la misma fiesta. «Fue divertidísimo grabarlo, pero también muy duro. Es una canción complicadísima de sacar, ¡complicadísima!», masculla el autor, que vio clarísimo que tenía que ser la tarjeta de presentación de su nueva obra musical.

Desde el 9 de noviembre la presenta en esta gira, con el directo que le trae de nuevo a Cádiz . Todo un desafío porque tiene que compensar la ausencia de las partes orquestales del álbum, que no son pocas. «Lo hacemos sin complejos. No van a sonar porque planteamos ponerlas pregrabadas, y sería un pastiche. Pero sonará que te cagas», dice entre risas.

La conversación acaba donde empezó, en el eclecticismo de los artistas que le apasionan a Malla. Entre ellos, el ilustre Neil Hannon (de The Divine Comedy), coleguita suyo desde hace tiempo.