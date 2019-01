Un contrato puente evita el cierre del yacimiento arqueológico Gadir El 31 de diciembre venció el contrato con la empresa adjudicataria, Tripmilenaria, sin que el Ayuntamiento hubiera licitado el nuevo pliego

Sara Cantos

@SaraCantosGarci Cádiz Actualizado: 12/01/2019 09:35h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El yacimiento arqueológico Gadir funciona desde este 1 de enero con un contrato puente. El pasado 31 de diciembre venció el contrato -sin opción a más prórroga- con la empresa adjudicataria, Tripmilenaria, responsable de la explotación de las instalaciones. En esa fecha el Ayuntamiento de Cádiz aún no había licitado el pliego para adjudicar el nuevo contrato que debería estar en vigor desde el primer día de 2019.

Para evitar el cierre de las instalaciones, que en la actualidad ocupa el primer puesto de ‘Cosas que hacer en Cádiz’ del portal Tridpadvisor, el Ayuntamiento contactó con la empresa la última semana de diciembre, a unos días de expirar el contrato, proponiéndoles continuar con la actividad pero bajo la fórmula de un contrato puente. En ese momento la encomienda del yacimiento fenicio Gadir ya había pasado de la sociedad municipal Cadiz 2012 (en proceso de liquidación) al Ayuntamiento de Cádiz y a partir de ahora será la delegación municipal de Turismo la que se ocupe del asunto.

El contrato puente suscrito tiene una duración de tres meses, que es el tiempo que el Consistorio calculó que tardará en licitar y adjudicar el pliego nuevo.

La contraparte, la empresa, acogió esta media con sorpresa «porque meses antes ya avisamos de que el 31 de diciembre se terminaba el contrato y hemos estado todo ese tiempo preocupados con lo que iba a pasar y, sobre todo, con las tres personas que trabajan en el yacimiento. Todo esto para que en el último minuto propongan una medida de urgencia». Así lo explica el propietario de la empresa y uno de los dos socios de la misma, Francisco Javier Ramírez, que califica de «parche» la operación realizada por el consistorio y se queja del funcionamiento en materia de Contratación. «La solución nos la dieron la última semana: un contrato menor de tres meses a nosotros, que somos la misma adjudicataria que tenía la licitación, y ese margen de tiempo emplearlo ellos para tener licitado el nuevo pliego sin que se cierre Gadir, que es el monumento más visitado de Cádiz».

«Coraje como arqueólogo»

«Coraje» es la palabra que empleó Ramírez para referirse a todos estos acontecimientos amparándose en la falta de mimo y de puesta en valor de la riqueza patrimonial de Cádiz. «Como ciudadano me da coraje, como arqueólogo me da más coraje todavía y como empresario han sido unos meses complicados. Me da coraje porque Cádiz está ahora mismo en la cúspide de lo que se puede ofrecer a nivel patrimonial en la ciudad. No se ha cerrado Gadir, afortunadamente, pero han dado en el palo».

En relación al retraso en la contratación, justificó que «hay muchos pliegos» en la misma situación en el Ayuntamiento y «si no han salido otros que son más grandes como el de Limpieza o autobuses, me puedo imaginar que a éste aún le quede algún tiempo». En este sentido racalcó que «por la proximidad de las elecciones están tratando que no haya mucho ruido».

Concejalía de Patrimonio Histórico

Tras el traspaso de la gestión de Gadir a Turismo, el responsable de Tripmilenaria no está conforme y desconoce por qué este tipo de contratos se realiza con Turismo y no conPatrimonio Histórico. «No entiendo por qué la encomienda de Gadir pasa de Cádiz 2012 a Turismo y no a Patrimonio histórico, para qué la crean si luego el patrimonio de la ciudad no lo lleva la concejalía, no tiene razón de ser». En esta línea abogó por dotar de presupuesto a la concejalía «porque en tres años y medio no sé ha hecho prácticamente nada».

Este es uno de los resultados del criticado caos que hay en el departamento de Contratación del Ayuntamiento. La situación de este pliego se suma a otros pendientes desde hace tiempo. A este respecto, esta semana desde San Juan de Dios aseguraban que se les está dando salida y en los próximos meses se terminarán varias licitaciones. El PSOE denunció públicamente al menos en dos ocasiones durante 2018 la proximidad de la caducidad del contrato y pidió «celeridad» al equipo de Gobierno para abordar la redacción del nuevo pliego de condiciones.

En la actualidad, el servicio que la empresa Tripmilenaria venía ofreciendo (atención al público, recepción y visita guiada al yacimiento) se mantiene igual. Sigue abriendo los mismos días (a diario menos los lunes y los domingos por la tarde) y en el mismo horario, de 10 a 14 y de 16 a 20 horas.