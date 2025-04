El concejal de Cádiz 'Cherra', a la gresca en redes sociales con políticos y ciudadanos

José Ramón Paéz , más conocido por todos como Cherra, es uno de los hombres de confianza del alcalde de la ciudad, José María González Santos .

Fue asesor en el primer mandato de Kichi en el Ayuntamiento de Cádiz, dando el salto en este segundo a una de las delegaciones de más peso en la administración local, la de Economía y Hacienda ; a la que hay que sumarle también la de Deportes.

Cherra siempre ha reflejado su espíriru rebelde y reivindicativo en redes sociales, donde mantiene largas disputas dialécticas no solo con políticos de la oposición sino también con ciudadanos, que le muestran sus quejas sobre la gestión que lleva a cabo, sobre todo, al frente de Deportes.

El mal estado de las instalaciones deportivas de la capital y la cuestionada gestión de Cherra en este área municipal ha provocado en los últimos días una guerra en redes en relación a la sustitución del parqué de una de las instalaciones deportivas más importantes de la ciudad: el pabellón deportivo Ciudad de Cádiz .

Sus numerosos desperfectos, las goteras y las pésimas condiciones para entrenar en este pabellón han obligado al Ayuntamiento a realizar intervenciones en este espacio que ya están teniendo los primeros problemas.

Concretamente, respecto al parqué del Ciudad de Cádiz, el Consistorio gaditano ha paralizado los trabajos ya que, al parecer y según explica Cherra, el que estaba colocando la empresa era de peor calidad al recogido en el pliego de condiciones.

Acusaciones veladas hacia el PP

El Grupo Municipal Popular reflejó este hecho en su cuenta de Twitter asegurando que : «Dejan que el parqué se destroce con goteras, echan la culpa a Teófila, y cuando lo cambian ponen parqué doméstico en vez de parqué deportivo...».

Tras este tuit, Cherra entra en acción en el hilo, a lo que responde: «¿Ponen? Eso es lo que la empresa quería hacer y hemos impedido precisamente para evitar que suceda como con el techo que ustedes pusisteis en el Ciudad de Cádiz. Que se supone que tenía una duración de 20 años y os dieron gato por liebre. Hablad con propiedad y dejad de mentir».

Añade el concejal responsable de Deportes: « Hicisteis una pabellón y os timaron (si no hubo complicidad) con un techo que no ha durado todo lo debido. Ahora nos toca a nosotros arreglar vuestros entuertos y derroches a costa de perjudicar a l@s usuarios por vuestra nefasta gestión en la construcción y el mantenimiento». Con esta afirmación, Cherra, además de poner en entredicho la gestión anterior del PP en el Ayuntamiento les acusa veladamente de presunta «estafa» al recalcar que podría haber habido una complicidad con la empresa.

Al hilo se une el concejal del PP José Carlos Teruel, que no duda en recordarle a Cherra que el pabellón fue inaugurado en la etapa socialista (año 1993) asegurando: « Si ni el concejal de deportes de la ciudad de Cádiz sabe cuando se construyó el pabellón... mal vamos !!! Ahhhh que esté señor no es de Cádiz, todo correcto ».

La conversación comienza a desviarse ya que el hecho de que Teruel le recuerde a Cherra que no es de Cádiz hace que el concejal de Deportes le acuse de «xenófobo» : «No, no nací en Cádiz, pero vivo en Cádiz. No pensé que fueses tan xenofobo. Espero que a la gente que nació en Cádiz y se buscan las papas fuera de Cádiz los traten con más cariño del que tu tratas a l@s foraster@s». A lo que el edil popular le contesta posteriormente: «No es por xenofobia .. es usted bienvenido a esta maravillosa ciudad!! Es por el ridiculo que hace por la falta de información de las instalaciones que maneja, la ignorancia en este caso es muy atrevida».

Acusaciones de falta de respeto a ciudadanos

Cherra, tras enzarzarse con Teruel, no tiene reparos en hacerlo también con ciudadanos que se han hecho eco de esta noticia y que critican su poca dedicación a la gestión en materia deportiva, que a juicio de muchos de ellos «es muy mejorable» .

El concejal de Hacienda no acepta las críticas y llega incluso a responder a uno de estos ciudadanos gaditanos con la frase «Sigue así campeón», a la que el propio afectado le contesta que no quiere seguir hablando en esos términos ante la evidente «falta de respeto» con la que el edil se ha dirigido a través de redes sociales hacia su persona.

La polémica en redes sociales entorno a Cherra no es nueva. En octubre de 2019, cuando se conoció la sentencia del 'procés' , el edil ya se pronunció en sus redes poniéndose al lado de los procesados afirmando que en España «te encarcelan por pedir votar en referendum» en referencia a la decisión del Tribunal Supremo.

José Ramón Páez 'Cherra'. La Voz Un extenso curriculum reivindicativo José Ramón Páez, antes de vivir en Cádiz y dedicarse a la política activa en el Ayuntamiento tuvo vinculaciones políticas con la Candidatura Unitaria de Trabajadores (CUT), organización liderada por el alcalde de Marinaleda (Sevilla), Juan Manuel Sánchez Gordillo; y fue miembro del Sindicato de Obreros del Campo (SOC), integrado desde 2007 en el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), protagonizando numerosas protestas y concentraciones . Destacar la realizada en la Hacienda de Buenavista, propiedad de la Casa de Alba y situada en El Carpio (Córdoba), donde se reivindicaron mejoras laborales para los empleados del campo. Por esta acción de protesta fue multado por la Subdelegación del Gobierno de Córdoba con 600 euros junto a otra veintena de compañeros de sindicato, entre los que se encontraba Diego Cañamero, conocido político y activista que ha participado durante años en numerosas acciones reivindicativas contra propietarios agrícolas que le han llevado a ser detenido y encarcelado en varias ocasiones. Es un reconocido anticapitalista , doctrina que difunde a través de sus redes sociales y en algunas de sus intervenciones en los plenos municipales del Ayuntamiento de Cádiz. Según el portal de transparencia del Consistorio gaditano, Cherra es Doctor en Desarrollo y Ciudadanía , máster en Desarrollo Económico y Sostenibilidad, experto en Economía Social y Solidaria y Desarrollo Local (Universidad General Sarmiento de Buenos Aires) y experto en Cooperación Internacional y Acción Intermunicipal (UNIA).