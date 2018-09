CÁDIZ CCOO planta cara a un 'Ayuntamiento del cambio' por despedir a 9 trabajadores La sección sindical de Comisiones en el Ayuntamiento denuncia que Podemos «deja en el paro a 9 trabajadores de Asuntos Sociales»

La sección sindical de CCOO en el Ayuntamiento de Cádiz ha hecho pública este lunes una denuncia en la que señala a Podemos por el despido de trabajadores en Asuntos Sociales y la repercusión negativa para un centenar de familias gaditanas con pocos recursos económicos.

Según el comunicado emitido por el sindicato, «en torno a 130 menores son atendidos cada año en el marco del Programa para el Desarrollo de Hábitos Socioeducativos, conocido popularmente como el Programa de Zona. Un total de 130 menores pertenecientes a unas 100 familias que a día de hoy aun aguardan a que den inicio este curso las actividades que desde hace 20 años lleva desarrollando el Ayuntamiento de Cádiz, a través de la Delegación Municipal de Asuntos Sociales en la Barriada de la Paz, las zonas anexas e incluso en el centro histórico de la ciudad».

Según asegura la sección sindical, les «consta el malestar de muchas familias derivado por esta desatención del Ayuntamiento de Cádiz, echando muy en falta las variadas e importantes actuaciones que menores y familias» recibían como beneficiarios de dicho programa.

Maltrato institucional

Según el relato de la situación que describe Comisiones, «este nuevo conflicto en la Delegación de Servicios Sociales enlaza directamente con la situación de precariedad y maltrato institucional cronificado que sufre el equipo técnico del Programa para el Desarrollo de Hábitos Socioeducativos».

Cabe recordar que este programa asistencial ha sido premiado a nivel europeo, «es un programa altamente reconocido por propios y extraños y un programa que realiza un actuación integral de prevención e intervención social único en el Ayuntamiento de Cádiz, pero del que nadie se ha preocupado de dar la estabilidad que merece a lo largo de su dilatada existencia».

El equipo técnico al que hace referencia CCOO lo componen un conjunto de profesionales «altamente cualificados y totalmente consolidados, formado por personas que llevan 8, 10, incluso hasta 13 años al servicio del Ayuntamiento de Cádiz y por extensión al servicio de la ciudadanía».

Críticas al 'Ayuntamiento del cambio'

Comisiones ha sido especialmente crítico con el «autodenominado Ayuntamiento del cambio». Rechaza las «excusas» del gobierno local en materia social citando, en concreto, la «inversión social». «Consideramos inadmisible que este Ayuntamiento se atreva a dejar morir un programa con tanto recorrido, el cual tuvo sus prolegómenos durante el gobierno de Carlos Díaz, que se desarrolló y resistió a lo largo del mandato del Partido Popular y que sea precisamente ahora, cuando se halle en situación técnica de desaparición. Entendemos que encontrar la solución a este atropello es un deber mayúsculo del actual equipo de gobierno».

En esta línea argumental, CCOO recuerda el despido de 24 trabajadores de dicha Delegación Municipal en 2014 tras recortar la Junta de Andalucía ese año su aportación al Plan Concertado, que sostenía gran parte de los servicios sociales de los ayuntamientos, desembocando en una disminución proporcional en la contratación de trabajadores sociales, que se tuvo que ajustar al nuevo presupuesto.

CCOO denuncia que Podemos ha hecho lo mismo que a quienes criticaba hace cuatro años

Para el sindicato esa no renovación de 24 trabajadores de servicios sociales supuso «en buena parte, el suicidio político del anterior equipo de gobierno». Acaparó titulares nacionales y fue centro de crítica de la oposición municipal. En ese momento Podemos no existía en el arco político del Salón de Plenos de San Juan de Dios pero fue muy crítico con lo sucedido con esos trabajadores de Asuntos Sociales. Por este motivo, cuatro años después, CCOO se aleja de las medias tintas y apunta directamente contra Podemos porque «fue precisamente Podemos quien criticó y prometió dar solución a estos trabajadores cuando llegaron al gobierno y no sólo no la han dado sino que ahora hace lo mismo con 9 trabajadores del programa, y las explicaciones que se dan desde el Ayuntamiento vuelven a señalar a la Junta de Andalucía. Curiosamente, explicaciones calcadas a las que esgrimía el Partido Popular en 2014 y que ni por asomo, nadie le aceptó».

Según CCOO, el equipo técnico del programa lleva meses luchando «contra el objetivo manifiesto del Director de Asuntos Sociales, y que en connivencia con la Concejala Ana Fernandez comunicaron a los trabajdores en en su momento, la intención de eliminar parte de este programa y por ende el despido de trabajadores. Y pese a soluciones viables aportadas por los propios trabajadores, todas han caido en saco roto y la solución ha sido eliminar el programa y mandar a 9 trabajadores al paro».

El comunicado de la sección sindical recuerda que el Pleno del Ayuntamiento de Cádiz aprobó en mayo de 2017 y en junio de 2018 trabajar por el mantenimiento de dicho programa y sus trabajadores.