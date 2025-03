El caos en Deportes deriva en el cese del gerente y en una lluvia de críticas de la oposición

El gerente del Instituto Municipal de Deportes (IMD), Eduardo Palomo , ha sido destituido por el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Cádiz. Destacar que cuando Podemos llegó al gobierno de la ciudad, se produjo una maniobra similar con el anterior gerente, Jesús Chaparro, hecho que fue calificado por la oposición de «caza de brujas» . En su lugar se ha nombrado a Antonio Peña , actual director de instalaciones deportivas que ya ostentó cargos de responsabilidad en esta delegación municipal durante los mandatos del PP en la ciudad.

Estos cambios en la gerencia del IMD no han sido comunicados por parte del equipo de Gobierno, que se ha limitado a enviar un comunicado con algunas de las decisiones que se tomaron en el consejo rector celebrado el pasado martes, obviando la destitución de Palomo.

Así, el Gobierno local informó sobre la aprobación en este órgano del contrato de obras para la sustitución del césped y la red de riego de los campos de fútbol 2 y 3 del Complejo Deportivo Elcano asi como de varios contratos menores y la revisión de precios del contrato de servicios de animación deportiva, conservación y mantenimiento de las instalaciones deportivas de barrio.

Desde la oposición, han comenzado a llover las críticas por esta decisión. En concreto, el Grupo Municipal del Partido Popular lamentaba ayer que hayan sido los gaditanos en general, y más concretamente los usuarios de las instalaciones deportivas, «los que hayan pagado cuatro años de abandono y desidia en la gestión del deporte municipal por la caza de brujas que ejecutó Kichi y su equipo de gobierno en 2015 , –según dijeron en un consejo de ese órgano municipal por motivos políticos- y que concluyó con el descabezamiento de la gerencia del Instituto Municipal de Deportes; unos técnicos que demostraron sobradamente su experiencia y buen hacer, y que ahora tienen que recuperar en parte».

Los populares señalaron a su vez que la destitución del que ha sido gerente estos cuatro años en el IMD, y que figuró como candidato de Podemos en San Fernando en las elecciones de 2015, «es el reconocimiento del fracaso de Podemos y Autonomía Obrera en esta área municipal, cuya gestión entregaron a su sindicato vertical para que llevara a cabo su particular visión de cómo debe prestar un ayuntamiento sus servicios deportivos a los ciudadanos y como cuidar y mantener las instalaciones que se construyeron en los últimos años».

El PP señaló que el problema de las instalaciones deportivas es que «no se ha hecho nada en cuatro años porque la gestión ha sido inexistente y porque el anterior concejal, como el actual, están más pendientes de las cuestiones internas que de las prioridades que tienen los gaditanos en materia deportiva».

Un concejal que no está

En su opinión, «Páez no está, no viene, no gestiona, y por eso se excusa en lo más fácil, que no hay dinero: y no puede poner más excusas con la falta de dinero porque llevan cerca de 40 millones de euros sin gastar de los presupuestos de los cuatro últimos años ». Los populares añaden que «cada año cierran la liquidación con 12 millones de euros sin invertir. Un lujo que no se puede permitir esta ciudad, y menos aún cuando Kichi y Páez están todo el día llorando por la falta de recursos».

Por su parte, desde Ciudadanos , su portavoz, Lucrecia Valverde , criticó la «nefasta» gestión en el IMD y explicó que «parece que viene siendo una práctica habitual en este nuevo mandato el baile de gerentes» ante la decisión de destituir al anterior responsable de este organismo municipal.

Valverde aseguró que «es f lagrante la falta de diligencia en esta área e, incluso, el abandono y el desprecio total a los clubes deportivos de la ciudad».

La concejala insistió en que desde Cs «instamos al equipo de Gobierno y al concejal responsable de esta delegación, José Ramón Páez, a que empiecen a actuar de forma inmediata para solucionar los problemas en el área de Deportes, para que, más allá de cambios de posiciones en las gerencias y en los sillones, se intervenga de inmediato en las instalaciones deportivas y se adecuen para que no se produzcan más problemas en ellas».

Necesidad de inversiones

En este sentido, la edil de la formación naranja resaltó que «creemos que se escudan en la gestión del gerente para ocultar los errores propios en la dirección de la concejalía, como se ha podido constatar en el mantenimiento de las instalaciones deportivas, los problemas con las obras de la piscina o la asignación de las pistas deportivas a los clubes, entre otras muchas carencias».

La portavoz de Ciudadanos hizo hincapié en la necesidad de que se acometan inversiones urgentemente por «todas las deficiencias que existen en las instalaciones, que se siguen encharcando cada vez que hay lluvias, lo que obliga a suspender los partidos de las competiciones que juegan los diferentes clubes de la ciudad».

Valverde recordó que el IMD necesita más de dos millones de euros para que las instalaciones deportivas presenten un estado óptimo, como así lo refleja el informe emitido en septiembre del pasado año, por lo que al final el cambio de gerente es solo un movimiento «para enmascarar la incompetencia del equipo de Gobierno , cuando lo necesario es que haya un concejal que esté mucho más centrado en que el deporte de la ciudad funcione bien».