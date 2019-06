Servicios Sociales Canalejas se convierte de nuevo en refugio de personas sin hogar Tras el desalojo por parte del Ayuntamiento de Santa Bárbara y los bajos de La Caleta muchos de ellos han vuelto a pleno centro, una de las zonas más turísticas

Hace escasamente un mes, el Ayuntamiento de Cádiz, a través de las delegaciones de Medio Ambiente, Servicios Sociales y Policía Local, comenzaron a desalojar, de manera coordinada, a las personas sin hogar que se encontraban pernoctando tanto en los bajos de La Caleta como en la pérgola de Santa Bárbara ante la proximidad de la temporada veraniega y las quejas de usuarios de la playa.

Previo a este desalojo se llevaron a cabo campañas informativas para indicar a estas personas, cuyo único techo es el cielo gaditano, de los servicios municipales de los que disponen. Es el caso de la opción que tienen de dejar sus pertenencias en el albergue municipal, donde pueden pasar la noche, al igual que en Caballeros Hospitalarios.

La llegada del verano y la afluencia de turistas hacían necesaria la limpieza que ha llevado a cabo el Ayuntamiento en los bajos del balnerario de La Caleta. Además, la empresa que se encargará de el adecentamiento de los locales situados bajo la pérgola de Santa Bárbara también necesitaba que las personas sin hogar que pernoctaban en la zona abandonaran este paseo para poder iniciar la habilitación de estos espacios, que serán destinados a la Universidad de Cádiz tras firmarse un convenio de colaboración con el Ayuntamiento para reforzar el cinturón universitario.

Todas esas personas que dormían en dichos espacios se marcharon de allí aunque se han trasladado a otros lugares de la ciudad. Ya lo advirtieron las asociaciones y entidades que les prestan atención y ayuda, que el problema de las personas sin hogar se «mudaría» a otras zonas de la ciudad.

En concreto, el paseo de Canalejas se ha convertido de nuevo en uno de los refugios de los sin techo, ocasionando también quejas entre turistas, vecinos y comercios de la zona. Aunque se hayan puesto en marcha medidas por parte del Ayuntamiento para intentar paliar esta situación, muchos de ellos no quieren acudir al albergue porque está sujeto a distintas normas a las que no quieren someterse, como por ejemplo no ir acompañados de mascotas.

Las personas sin hogar también han elegido otras zonas al casco histórico próximas a comedores sociales donde pueden desayunar, comer y cenar.

Solución de las administraciones

Así, según declara el presidente de la asociación de vecinos Cádiz Centro, Francisco Gómez, «además de Canalejas, donde está claro que es más visible para los ciudadanos y turistas, también hay personas que duermen en otros espacios del centro como la plaza de las Flores o la plaza de Candelaria, donde además aprovechan las fuentes para lavar su ropa». El representante vecinal señala que aunque estas personas no molestan directamente a los ciudadanos, «sí que ha provocado las quejas tanto de vecinos como de comerciantes y hosteleros por suciedad y olores».

Para Francisco Gómez, esta situación debe de contar con soluciones por parte de las administraciones «no sé si por parte del Ayuntamiento, de la Junta de Andalucía o del Gobierno central, pero estas personas necesitan ayuda y de un seguimiento por parte de profesionales».

Añade que «es necesario hacer posible la convivencia entre los ciudadanos y estas personas que no tienen donde ir» e insiste en que «sería de mucha ayuda que ya estuviera en funcionamiento el centro de baja exigencia para que al menos puedan acudir a estas instalaciones y puedan ser atendidos debidamente».

Ahora que comienza un nuevo mandato, el equipo de Gobierno pretende -si sigue al frente del Ayuntamiento, desarrollar las actuaciones recogidas en el plan de personas sin hogar.