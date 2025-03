Canal Sur emitirá la Final del Falla 2022 pese a las dificultades de calendario

La retransmisión del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) a través de la televisión pública andaluza, Canal Sur , vuelve al escenario. La relación entre esta emisora y el certamen gaditano ha sido un éxito para ambas partes durante tres décadas. Las coplas gaditanas, los grupos participantes, han adquirido en ese tiempo una creciente difusión, gran publicidad y un número de seguidores, más allá de la provincia de Cádiz, como nunca había conocido.

A pesar de que ambas partes ganaban (Canal Sur realiza la retransmisión en directo más extensa de España cada año con los correspondientes ingresos publicitarios) el romance ya había dado síntomas de desgaste incluso antes de que la pandemia dejara a Cádiz, a Andalucía, sin este Concurso en 2021.

Tanto que Canal Sur perdió en 2019 los derechos de retransmisión que mantenía ininterrumpidamente desde 1990, durante 30 años. El célebre Patronato del Carnaval decidió que pasaran a Onda Cádiz durante tres años a razón de 330.000 euros cada uno. Aunque la televisión andaluza tomó este gesto como un desagradecido acto de traición , e incluso denunció una «campaña de odio», finalmente accedió a pagar por los derechos de semifinales y Gran Final.

Pero ese pacto debe ser revisado, cerrado, anualmente. En la última edición del COAC, la de 2020, cerrada apenas tres semanas antes de que estallasen los contagios en España y comenzara el célebre confinamiento, ya costó. Una negociación de última hora salvó el directo de semifinales y Final para toda Andalucía cuando ya se daba por seguro sólo para la emisora municipal Onda Cádiz, que posee los derechos hasta la edición de 2023, incluida.

Después del Falla del año próximo, previsiblemente en su fecha habitual de enero y febrero si la situación sanitaria del próximo otoño lo permite, habrá que volver a sacar a concurso los derechos de retransmisión y la situación podría volver a cambiar. Además, se hará con un nuevo equipo de Gobierno, salido de las elecciones locales de mayo de 2023.

Por tanto, queda por resolver la retransmisión de este peculiar año del regreso, 2022 . Varias circunstancias confluyen para que Canal Sur haya dudado a la hora de pagar por retransmitir, este año, semifinales y Final (viernes 3 de junio). Por un lado, el número de grupos ha bajado a la mitad de la media de las últimas ediciones (lo que no afecta a la emisora andaluza que no retransmite las preliminares) pero, sobre todo, en calidad. Hasta una quincena de los nombres más prestigiosos y premiados en coros, comparsas y chirigotas no estarán. Así que el producto, sin esos participantes, es menos atractivo.

Cuestión de fechas

Especialmente, se trata de un problema de calendario . El Concurso se desarrolla de 16 de mayo a 3 de junio. La excepcional fecha -ojalá por lo que significaría no volver a usarla- hace coincidir las sesiones con ferias y fiestas de gran arriago en Andalucía, a las que Canal Sur también presta atención con programas especiales y retransmisiones en directo.

En el tramo final del COAC, aparecen tanto la romería del Rocío como el inicio de la campaña electoral , cuya primera noche oficial llegaría en la madrugada del jueves 2 al viernes 3 de enero, día de la Gran Final. Aunque el acto que se denominaba de 'pegada de carteles' ha perdido mucha fuerza, los partidos celebran mítines y encuentros especiales en esas primeras horas de campaña que podrían coincidir, también en horario, con las últimas veladas de Concurso del Falla.

Fuentes de la dirección de Canal Sur aseguran que, pese a esos obstáculos, la intención de retransmitir la Gran Final y el entendimiento con la tenedora de los derechos, Onda Cádiz, existen. Incluso se inclinan por ver algún acuerdo «casi cerrado» . Otra cuestión es saber si son las semifinales completas o en resúmenes, en directo o en diferido y en qué soportes. Serán, finalmente, las necesidades de programación, la compatibilidad con otros especiales los que lleven a Canal Sur a cerrar la propuesta definitiva.