SUCESOS Una banda de ladrones especializada deja su marca en Cádiz La Policía investiga el robo en al menos cuatro casas el pasado jueves que se sucedieron en muy poco tiempo; por cómo actuaron todo apunta a un grupo itinerante

MARÍA ALMAGRO

Actuaron en menos de una hora. Reventaron la cerradura de las puertas de las viviendas que parece que habían seleccionado, entraron y se llevaron el botín. La Policía Nacional está investigando los robos en al menos cuatro casas que se produjeron todos durante el pasado jueves en la capital gaditana de manera consecutiva.

Según fuentes consultadas por este periódico, las viviendas en las que entraron estos ladrones están ubicadas en la Alameda y en la Plaza de las Tres Carabelas. En una de ellas, el robo se produjo a la una y media de la tarde. Los cacos aprovecharon que en ese momento no había nada en la casa. Reventaron una cerradura de alta seguridad, presumiblemente utilizando aire comprimido , y accedieron al inmueble. Ya en el interior no destrozaron nada ni revolvieron mucho. Al parecer fueron directamente al lugar donde los propietarios guardaban bastante dinero (unos 5.000 euros) y joyas de alto valor (dos relojes de alta gama, otras piezas de oro y materiales preciosos). Tardaron unos diez minutos. Mismo 'modus operandi' que en el resto de las casas.

En ese mismo bloque lo intentaron también en otro piso sin embargo no llegaron a entrar. Al parecer pudieron escuchar algún movimiento y, aunque ya habían forzado la cerradura, decidieron darse a la fuga antes de verse sorprendidos por algún vecino. Agentes de la Policía Científica tomaron huellas, sin embargo parece que pudieron utilizar guantes para dar el 'palo' y no dejar ningún rastro. No se descarta que vigilaran previamente a sus víctimas para ver su estilo de vida y seleccionar así dónde poder obtener un mayor botín.

Tal y como actuaron, todo apunta a que detrás de estos robos se encuentra la firma de una banda especializada. Grupos itinerantes que aprovechan los meses de verano para actuar en provincias de alta ocupación como es el caso de Cádiz. Llegan, cometen el robo y se marchan en el mismo día. Lo hacen en el mínimo tiempo posible, por lo que el poder identificarlos y detenerlos se convierte en una tarea bastante complicada.

Justamente, el pasado año por estas mismas fechas, agentes de la Unidad de Violencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Comisaría Provincial desarticularon un grupo organizado formado por tres mujeres de nacionalidad croata, que se había especializado en el robo de domicilios por el método del 'resbalón'. Se les acusaba de ser las presuntas autoras de una decena de estos robos cometidos en viviendas de la capital durante los meses de julio y agosto.En este caso, los investigadores montaron un dispositivo de vigilancia para localizarlas y las pillaron 'in fraganti' cuando salían de una vivienda de robar. La investigación permitió esclarecer estos hechos y recuperar todos los objetos sustraídos. Las acusadas pasaron a disposición judicial e ingresaron en prisión provisional sin fianza. A una de las detenidas le constaban dos órdenes de detención emitidas por los juzgados de Murcia y Madrid.