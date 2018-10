LONJA DE FRUTAS El Ayuntamiento presiona a Zona Franca para que la lonja se traslade a Ibérica AGA Los mayoristas consideran que es lugar idóneo para ejercer su actividad dadas las condiciones de las instalaciones actuales

El Ayuntamiento ha exigido al Consorcio de la Zona Franca que se pronuncie acerca de la propuesta municipal y de los mayoristas de instalar la lonja de frutas en los terrenos de Ibérica Aga ante la situación de deterioro en la que se encuentra el edificio actual.

La concejal de Fomento, Laura Jiménez, ha comparecido ante los medios acompañada del presidente de los mayoristas de la lonja de frutas, Raúl Basilio, y ha asegurado que este traslado debe ser una prioridad dentro de las negociaciones iniciadas entre el Consorcio y el Ayuntamiento gaditano para la reordenación y desarrollo del recinto exterior de la Zona Franca.

Jiménez ha explicado que los propios mayoristas se reunieron con el equipo de Gobierno y redactaron una carta en la que explicaban que los solares existentes en el recinto exterior de la Zona Franca correspondientes a Ibérica Aga eran «ideales» para llevar a cabo su actividad comercial. En dicho escrito remitido al Consorcio se señalaba que no les interesaba integrarse en el recinto interior, sino disponer de dichos terrenos.

Los mayoristas añadían que al terreno dedicado al ejercicio de la actividad comercial como tal, es decir, al almacenamiento y exposición, se deberán anexar terrenos amplios donde maniobrar con camiones trailers y vehículos de compradores siendo el solar de Ibérica Aga el que -a su juicio- reunía las condiciones perfectas.

Jiménez ha apuntado que aunque desde el Ayuntamiento «hicimos llegar dicho comunicado de los mayoristas a la delegada especial de la Zona Franca, Victoria Rodríguez, y nos ofrecimos para colaborar e ir de la mano, aún no hemos obtenido una respuesta concreta».

La concejal de Fomento ha señalado a su vez que «nos sorprende que el PSOE haya salido en los medios de comunicación exigiéndonos una solución a este asunto con cierto alarmismo cuando desde el equipo de Gobierno estamos tomando medidas al respecto y estamos haciéndonos eco de las demandas de los mayoristas».

Ha insistido en que «no entendemos el silencio de Zona Franca y que los trabajadores no sepan nada acerca de su propuesta. No es de recibo la virulencia de los socialistas a la hora de atacar a este equipo de Gobierno y ahora esa lentitud cuando hay que hincar los codos y trabajar».

Ha recordado que este solar, cuyo propietario es el Consorcio, «lleva años sin uso y abandonado y ahora está en su mano la solución».

Jiménez ha reiterado su petición a Zona Franca «para que los trabajadores de la lonja sigan su actividad de forma digna y en un lugar seguro ya que -según consta en el PGOU- estas instalaciones desaparecen y queremos una solución duradera».