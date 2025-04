El Ayuntamiento de Cádiz desoye al Supremo e iza la bandera del Orgullo

El Ayuntamiento de Cádiz amanece este lunes con la bandera del Orgullo Gay izada en el balcón principal de su fachada junto a la andaluza, la española y el pendón de la ciudad.

El propio alcalde José María González ha reflejado esta imagen en twitter para mostrar así el apoyo de la Equipo de Gobierno a la Semana del Orgullo .

Buenos días ✊😍🏳️‍🌈 pic.twitter.com/otwLErhe99 — José María González (@JM_Kichi) June 22, 2020

No obstante este gesto que ya en otras ocasiones ha repetido el Ayuntamiento puede tener consecuencias. El Tribunal Supremo dictó el pasado lunes 1 de junio una sentencia en la que prohibía la utilización de banderas no oficiales en el exterior de los edificios públicos.

La Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Supremo dictaba el primer día de este mes de junio una sentencia que fija como doctrina: « No resulta compatible con el marco constitucional y legal vigente (...) la utilización, incluso ocasional, de banderas no oficiales en el exterior de los edificios y espacios públicos, aun cuando las mismas no sustituyan, sino que concurran, con la bandera de España y las demás legal o estatutariamente instituidas».

En este caso, se trata de un espacio público ya que es aquel sobre el que tiene la primera y única responsabilidad, el control y el único acceso legal ilimitado, una institución pública como es el propio Ayuntamiento. Lo mismo sucede con la plaza de Sevilla y todo el conjunto de Puertas de Tierra .

La arcoiris del movimiento LGTBI se ha izado justo esta semana de cara a la celebración del Día del Orgullo Gay el próximo 28 de junio.

En su lugar, el Ayuntamiento de Chiclana ha izado la bandera en el exterior , a las puertas, mientras que Diputación tiene previsto hacerlo también en su fachada el próximo domingo.

Desde este lunes la página web de la Diputación incluye en su portada un icono de la bandera arco iris con el lema 'Por la igualdad, por la diversidad'. Se trata de sumarse a una de las principales reivindicaciones de los colectivos del movimiento LGTBIQ de la provincia, que reclaman acciones conjuntas y coordinadas que den visibilidad y sirvan para formar a la sociedad acerca de la realidad de este sector de la población.

Ya la pasada semana la diputada responsable de Igualdad, Carmen Collado, mantuvo un encuentro virtual con representantes de entidades LGTBIQ de toda la provincia. Han sido varias las reuniones mantenidas con estas entidades para tratar de planificar acciones conjuntas y compartir experiencias. Precisamente en este encuentro la Diputación de Cádiz adquirió el compromiso de elaborar un manifiesto de cara a esta conmemoración que aúne las sensibilidades de las distintas asociaciones y que se hará público en un acto que se celebrará el próximo viernes en el Palacio Provincial.

También está previsto que ese mismo día se haga ondear, como ya es tradicional, la bandera arco iris en la fachada de la sede de la Diputación.

En este año 2020 se celebra el 50 aniversario de las primeras manifestaciones del Orgullo, que tuvieron lugar tras las revueltas de Stonewall, en 1969; y los 15 años de la aprobación del matrimonio igualitario en España.