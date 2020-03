Cádiz El Ayuntamiento de Cádiz cede un espacio para un taller de «autocoñocimiento» La Fundación de la Mujer acoge esta actividad «no mixta solo para personas con vulva» donde se aconseja llevar esterilla, un cojín y un espejo

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Cádiz, liderado por José María González Santos ‘Kichi’, ha cedido un espacio municipal en la Fundación de la Mujer, situada en la plaza del Palillero, para la celebración - el próximo jueves 5 de marzo- del taller ‘Autocoñocimiento’, organizado por la Comisión 8M de Cádiz.

Las plazas para este taller «no mixto» exclusivo «para personas con vulva» son limitadas y las interesadas podrán inscribirse a través de las redes sociales rellenando un formulario en el que se explican los contenidos de esta actividad de carácter gratuito.

En el cartel anunciador de este taller, incluido dentro del programa de actos que ha organizado la Comisión 8M de Cádiz con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer, se aconseja llevar una esterilla, un cojín y un espejo, además de ropa cómoda y «muchas ganas de romper tabues sobre la sexualidad».

En la descripción de la actividad se explica que durante las dos horas de duración del taller, de 18.30 a 20.30 horas se verá «como funciona nuestro ciclo menstrual, romperemos mitos sobre la vulva, profundizaremos en anatomía femenina y aprenderemos como detectar signos de salud o enfermedad ginecológica».

Asimismo, explican que «hablaremos sobre sexualidad y placer, de cómo el patriarcado ha operado para coartar la sexualidad de las mujeres y cómo el feminismo lleva décadas creando otro modelo de reapropiación del cuerpo».

Los organizadores de este taller, que será impartido por Alba Martínez Rebolledo, aseguran que con esta actividad «crearemos un espacio cómodo e íntimo para romper tabúes y autocoñocernos, por eso el espacio está reservado para quienes tienen vulva (Ya sabes, autocoñocerse)».

A este formulario se puede acceder en las redes sociales a través del perfil Cádiz feminista, donde se recomienda que se haga cuanto antes porque las plazas son limitadas y están muy demandadas.

Desde la organización insisten en que los principales objetivos de este taller es trabajar en el feminismo y en la reaprobación del cuerpo: genealogía feminista sobre el autoconocimiento sexual.

Asimismo, sobre el patriarcado y la sexualidad, donde se verá la anulación de la sexualidad, medicalización del cuerpo de las mujeres, tabúes y mitos. Por último, se persigue conocer el cuerpo y la vulva «para reapropiarnos de nuestra salud y de nuestros placeres».

Este mismo día se celebra otro taller en la Fundación Municipal de la Mujer centrado en la elaboración de delantales con mensajes reivindicativos. Según explica la Comisión 8M Cádiz sobre esta actividad, «los delantales aterrizarán en las calles de Cádiz el 8M y llegan para convocar a la acción a las mujeres cuidadoras, que en algún momento de nuestra vida puede que seamos todas. Los cuidados y las mujeres que cuidan no pintan nada para el patriarcado, somos invisibles. Así que vamos a llenarlos de consignas y del significado que en realidad tienen. Sin los cuidados, el mundo no puede sostenerse, el mundo se para». Será de 17 a 18 horas.

Actos 8 de marzo

Por otro lado, está previsto la celebración est martes 3 de marzo de una asamblea abierta en este mismo espacio municipal a partir de las 18 horas. Para el miércoles 4 de marzo se ha programado por parte de la Comisión 8M Cádiz de una bicicletada ecofeminista que tendrá su punto de salida en la puerta de la Caleta a las 17 horas.

Ya el viernes 6 de marzo, tendrá lugar un cine forum donde se proyectará el documental ‘Qué coño está pasando’,que contó con varias nominaciones a los premios Goya. El sábado 7 de marzo se ha organizado una recogida de microplásticos en la playa de La Caleta de 11 a 13 horas y por la tarde una ‘Fiestaca feminista’ a partir de las 18 horas en la plaza del Palillero con actuaciones carnavalescas.

Ya por último y coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer, se celebra una manifestación que partirá a las 12 horas desde la plaza de Asdrúbal.

Críticas de la oposición

La cesión de la Fundación de la Mujer por parte del equipo de Gobierno para la celebración del taller ‘Autocoñocimiento’ ha contado con las críticas de la oposición.

Así, desde Ciudadanos, su portavoz, Lucrecia Valverde, asegura que «nos parece una frivolidad cuando xisten tantos temas que tratar sobre la desigualdad que sufren las mujeres en diferentes ámbitos de la vida, que, al final, organizar un taller de este tipo se va a quedar en algo banal y superficial. Cuanto menos, nos parece desacertado, pobre y reiterativo que la lucha por la mujer se simplifique con este taller al existir tantas necesidades que cubrir entre los colectivos de mujeres. Además, este tipo de cuestiones acaba invisibilizando las políticas sociales de apoyo a la igualdad de las mujeres».

Por su parte, la portavoz del PP, Carmen Sánchez, señala que el Gobierno local «dando cabida a estas iniciativas lo que pretende es tener publicidad durante una semana desviando la atención de los problemas que realmente tiene la ciudad y las mujeres gaditanas».

Lamenta «que tengan abandonado el plan de violencia de género, la atención a mujeres que la sufren o que se hayan retirado las ayudas para las mismas, además de que se dejen fuera de las subvenciones a asociaciones de la ciudad, como Agamama o Mujeres de Acero, cuando lo único que han hecho durante años es defender y luchar por las mujeres gaditanas».

Sánchez lamenta que desde la Fundación «estemos otro año más con las mujeres divididas y visibilizando más a unas que a otras cuando lo que se debería de hacer es unir».

Mara Rodríguez, portavoz del PSOE, no ha querido ahondar en el contenido del taller (que cree que se quedará en una mera anécdota) aunque sí que comparte con la portavoz popular que «no se está trabajando en que las mujeres de Cádiz estén unidas y en que realmente exista una igualdad. No se puede fomentar la división ni que existan asociaciones de primera y de segunda».

A su juicio, «volvemos a encontranos con la improvisación de este equipo de Gobierno, que pierde otro año más la oportunidad de que las organizaciones y entidades que trabajan para las mujeres vayan unidas».