Amplio rechazo al ninguneo del Ayuntamiento de Cádiz a la figura de Pemán

El miércoles 16 de junio, operarios municipales por orden directa del equipo de Gobierno, procedían a la retirada de la placa (obra de Luis Vasallo ) situada en la casa en la que nació un ilustre gaditano: el escritor, abogado, poeta, dramaturgo y periodista José María Pemán . Ahora, esta finca ubicada en la calle Isabel la Católica es la sede de la delegación de Asuntos Sociales, de donde también se retiró en febrero del pasado año, el busto en su honor.

Esta medida se ha llevado a cabo por parte del Consistorio en cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática , al ser uno de los elementos incluidos en el Catálogo para la retirada de la simbología franquista de la ciudad.

La retirada de esta placa, que se trata de un paso más para borrar la huella de Pemán en la ciudad , ha supuesto un nuevo jarro de agua fría para la familia, a la que no se le ha comunicado esta actuación, provocando además un amplio rechazo entre distinguidas personalidades de la letras, de la cultura y del mundo de las hermandades con las que estuvo vinculado en esta ciudad.

LA VOZ ha hablado con algunos de ellos para conocer su opinión sobre esta medida, coinciendo la mayoría de ellos en la «injusticia» que se está haciendo con José María Pemán en su propia ciudad, por la que tanto luchó y a la que tanto aportó, convirtiéndose en uno de sus principales embajadores.

Ignacio Moreno Aparicio (Ateneo): «Siento pena, tristeza y vergüenza»

El presidente de honor del Ateneo de Cádiz, Ignacio Moreno Aparicio, asegura que siente «pena, tristeza y vergüenza» por la retirada de esta placa de la casa natal de José María Pemán «en la que solo dice que allí nació» recordando a su vez que «nosotros desde el Ateneo también le dedicamos una placa que está en la fachada de la casa en la que vivió , en la plaza de San Antonio en reconocimiento de haber sido presidente de esta institución durante más de 50 años».

Moreno Aparicio asegura que «el propio alcalde de Cádiz, José María González, decía que Pemán era el embajador de las letras gaditanas matizando que tenía que seguir siendo así pero por lo visto ha debido de cambiar de opinión ».

Apunta que la sede del Ateneo la presiden dos retratos, uno de José María Pemán y otro de Rafael Alberti « haciendo pedagogía por el consenso y el respeto a la historia, te guste o no ».

Actuar ochenta años después de esta manera «es injusto», asegura el presidente de honor del Ateneo de Cádiz ya que «Pemán mantuvo una equidistancia con el franquismo y siempre defendió una monarquía democrática y católica y ayudó a muchas personas que tuvieron muchos problemas en la ciudad».

En su opinión, «debemos de ser maduros y superar el papel cainita contra nosotros mismos y buscar el consenso y el equilibrio».

José María Esteban (Arquitecto): «Es una falta de respeto»

Para el arquitecto gaditano José María Esteban , lo que se está haciendo por parte del Ayuntamiento de Cádiz «con una figura que aportó muchísimo a la ciudad de Cádiz y la cultura con sus trabajos en poesía y de teatro, se trata de una falta de respeto ».

Asegura que José María Pemán «fue un hombre de letras digno de respetar y de elogiar y su memoria debe de estar en la casa en la que nació. Su figura hay que respetarla y estudiarla y perseguir la concordia y la tolerancia para hacer esta tierra más grande».

Considera que, por parte del Ayuntamiento, «hay una visión muy reduccionista sobre José María Pemán y nadie ha valorado, por ejemplo, su mediación entre Franco y Don Juan de Borbón para que llegara la democracia».

Así, aunque entiende que el Ayuntamiento tiene que cumplir la Ley de Memoria Democrática «para restaurar algunas injusticias cometidas», hay que apelar a la tolerancia ya que «hay muchos temas de valor histórico y artístico que no hacen daño a nadie».

Esteban hace hincapié en el valor artístico de la placa que lucía en la casa natal del escritor situada en la calle Isabel la Católica, y lamenta que tanto esta placa como otros elementos de relevancia en el arte «se retiren y se pierdan en el tiempo, provocando su deterioro y su abandono».

José Manuel Verdulla (Nazareno de Santa María): «Lo que estamos haciendo con Pemán es un crimen»

Desde 1931 y hasta 1981 José María Pemán fue Prioste, es decir, hermano mayor de la cofradía del Nazareno de Santa María . De hecho, su presencia y participación en la hermandad del Regidor Perpetuo de Cádiz fue clave para la existencia de la misma. Así lo expresa el actual máximo responsable de la corporación, José Manuel Verdulla. « Si no es por Pemán, el Nazareno no es el Nazareno de ahora. Podría hasta no existir» .

Verdulla sostiene que « se está desnotando y desprestigiando la imagen de Pemán con un interés partidista . A nivel de cofradía hizo muchísimo». De hecho, entre otras muchas cosas, la imagen de María Santísima de los Dolores se le debe a Pemán quien se la encargó precisamente a su amigo el escultor Juan Luis Vasallo.

Pero al margen de la cofradía, José Manuel apunta que «hemos tenido un presidente de la Real Academia. Su obra no sé por qué no está a la altura de Alberti. No se está contando toda la verdad. Lo que estamos haciendo con Pemán es un crimen . Tenemos una figura de primer orden enterrada con Falla en la Catedral. No podemos discutir su altura».

Verdulla recuerda que Pemán era monárquico y que « mantuvo asientos vacíos en la RAE de compañeros republicanos que se habían ido y cuando le dicen que los rellene él se enfrenta a Franco y dice que no. Que se supo mantener con el Régimen, pues sí, como tanta gente. Pero eso no lo convierte en franquista. Lo que buscaba y luchaba era por restaurar la monarquía. Se está juzgando a todos los que sobrevivieron a la dictadura cuando lo fácil era irse . La parte que está reescribiendo la historia, alaba el gusto a los que se fueron, pero para mi tienen más valor los que se quedaron».

Enrique García Agulló (Club Liberal): «Esconder la historia es engañarse»

Enrique García Agulló , del Club Liberal, considera «sectaria» la medida adoptada por el Ayuntamiento ya que « se está sesgando y eliminando parte de la historia » asegurando que «la historia tiene su momento y esconderla es engañarse a sí mismo porque ¿con qué se va a sustituir?».

Afirma que la retirada de la placa de Pemán realizada en estos días por el Ayuntamiento gaditano es « una reducción de la cultura, de la generosidad y de la satisfacción de un pueblo orgull

oso de haber tenido entre sus hijos a José María Pemán . Es llevar la cultura a los mínimos».

Defiende la figura de Pemán: «fue un intelectual de la palabra, del teatro, articulista de pluma finísima y un orador impresionante. Sus obras se siguen representando y su poesía se sigue leyendo. No entiendo por qué ahora se le quita de en medio de esta manera. ¿Es como si nunca hubiera existido? ».

Para García Agulló, « se nota que en el Ayuntamiento no tienen otra cosa en la que pensar , con la cantidad de problemas que hay en esta ciudad con la falta de vigilancia en las playas, la limpieza, la administración de programas culturales que satisfagan a todos, la atención de los colegios públicos....».

José Joaquín Jiménez Portela (Cofradía Buena Muerte): «Nos parece una caza de brujas lamentable»

El máximo responsable de la cofradía de San Agustín de la que José María Pemán fue hermano se muestra contrariado con respecto a la insistencia por borrar el nombre del ilustre escritor de las calles y la historia de Cádiz. «Ya llevan tiempo intentándolo. Lo hicieron con el teatro, con el busto y ahora con la placa. Es algo que he dicho siempre para nosotros fue un hermano más. Pero con una trascendencia en su vida como poeta que no se puede borrar ».

Insiste en que «igual que Alberti que tiene todo el reconocimiento y no porque fuera más liberal hay que marcar diferencias, hay que reconocerles». Jiménez Portela afirma que « la caza de brujas que se está haciendo con todo nos parece lamentable . Pemán dedicó su vida a la poesía a ayudar a los hermanos de su cofradía, le escribió poesías al Cristo, ayudó a los demás y bueno, la labor de su hermano César para esta corporación también está ahí y nos parece una caza de brujas, algo que en otros estamentos no pasa».

Insiste además en que se trata de algo carece de sentido. «Hoy en día no se trata de izquierdas o derechas. Hay una sociedad igualitaria y que se siga proclamando ese odio nos parece incongruente y una desfachatez . A la gente joven lo que le interesa es tener trabajo, sus vidas resueltas y no les interesa esto».

Con respecto a que se le achaque que impulsó el golpe de estado, José Joaquín afirma que «no está demostrado bajo ningún concepto. Son argumentos para borrar una figura histórica reconocida. Siempre son ataques . Es lo mismo con el tema del Carranza. Hoy en día tiene que haber una conciliación entre todas las ideologías y sobre todo un respeto, solo por la persona y la figura que fue. Nosotros en la casa de hermandad nueva tenemos una placa con una poesía que le hizo al Cristo de la Buena Muerte y está como homenaje a un hermano que hizo mucho por la cofradía y por la ciudad y ha sido mundialmente reconocido por su obra ».

Felicidad Rodríguez (Real Academia Hispanoamericana): «Tienen una visión parcial y muy reducida de la historia»

La directora de la Real Academia Hispanoamericana, Felicidad Rodríguez , muestra su malestar ante lo que se está haciendo desde el Ayuntamiento con la figura de José María Pemán asegurando que «se demuestra que tienen una una visión muy parcial y muy reducida de la historia ».

Señala que la placa hace referencia a su trayectoria literaria y en ella solo aparece que nació en esa casa situada en la calle Isabel la Católica. « Nadie puede borrar su obra como poeta, dramaturgo y articulista ni todo lo que hizo por Cádiz, por la Universidad, ni su apoyo a los jóvenes escritores ».

Insiste en que en ese sector se reconoce y reconoció la labor de Pemán, «caso de Fernando Quiñones, Caballero Bonald o Pilar Paz , aunque fueran de ideologías distintas».

Para Felicidad Rodríguez, «no tiene mucho sentido lo que se está haciendo porque Pemán, antes que nada, era profundamente monárquico. Era por lo que se caracterizaba ideológicamente».

A su juicio, «lo que está pasando es tener una vision reduccionista de la historia, de gran parcialidad y me da la impresión de que se debe, sobre todo, a la confrontación que existe».

Afirma que «no se puede negar que ha tenido un papel muy importante en la historia de la literatura española del siglo pasado y borrar de un plumazo todo eso me parece absurdo y que no ayuda en nada en estos momentos, en los que hay que estar en otras cosas».

Manuel de la Puente (Rector de la iglesia de San Pablo y director espiritual Ecce-Homo): «Es un agravio a una parte importante de los gaditanos que tenemos a Pemán como muy nuestro»

El poeta, escritor, dramaturgo y articulista de ABC era una persona católica y de profunda religiosidad. Manuel de la Puente , rector de la iglesia de la conversión de San Pablo y director espiritual de Ecce-Homo asegura de Pemán que « era un hombre que había evolucionado desde el punto de vista político que siempre se significó por ser un monárquico . De hecho, en tiempos de Franco era el presidente del consejo de Don Juan. Políticamente evoluciona muchísimo. No tiene nada que ver el Pemán de la posguerra que el que todos hemos conocido».

De la Puente insiste en que «Pemán era un hombre de profunda fe. Como propagandista estuvo al frente del grupo de Cádiz. Me parece, sin entrar en cuestiones de la Ley, que es un disparate . No tiene sentido enfrentar en lugar de buscar una reconciliación auténtica».

El sacerdote concluye que « esta retirada de la placa es un agravio más que a la persona de Pemán, a una parte importante de los gaditanos que tenemos a Pemán como alguien muy nuestro. A mí no me avergüenza decir que era una gran gaditano . Y no hay por qué retirarlo de nuestras calles, de nuestra historia».

Javier Fornell (Historiador): «Quitar una placa no resuelve los problemas»

El historiador Javier Fornell considera que «esta Ley de Memoria Democrática esta mal hecha. Lo que se plantea es borrar todo lo contrario a nuestras ideas sin mirar las luces y sombras . Pemán hizo cosas malas pero para la ciudad de Cádiz hizo cosas importantes y el siglo XX de Cádiz, el pasado no hay que borarrarlo hay que entender por qué fueron las cosas».

Fornell incide en que « Pemán era monárquico y defendió el orden desde antes de la dictadura . De hecho él se acerca a un acto homenaje a Alberti antes de la guerra y es expulsado y al final de su vida se vuelve a acercar a Alberti porque él siempre quiso la restauración del orden y la monarquía pero le pilla una guerra y dictadura y está un nivel cultural muy alto y actúa conforme a lo que él cree que es correcto que particularmente para mí no lo es».

Además, este historiador gaditano apunta que « quitar una placa no resuelve los problemas. Aparte de que es una obra de arte y aunque se vaya a exponer en la Casa de Iberoamérica pero se quita de la calle . Pon una plaquita y explica quién fue Peman. Dí que hizo por Cádiz. Es más un movimiento revanchista. No es más que humo para ocultar la dejadez y el abandono que tiene la ciudad».

Fornell concluye que «la memoria histórica tiene que servir para recordar lo pasado para no repetirlo y no borrar todo, eso no sirve para nada».