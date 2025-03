La placa de Pemán de Juan Luis Vasallo se expondrá en la Casa de Iberoamérica

La retirada de la placa de Pemán de la calle Isabel la Católica supone la pérdida de una obra de arte de la fachada de esa finca. Pero la creación del genial escultor gaditano Juan Luis Vasallo Parodi no quedará en el olvido . Ni tampoco en un almacén. José Antonio Merino, biógrafo de Vasallo y comisario de la exposición permanente de su obra en la Casa de Iberoamérica explica que «en estos momentos ya está allí a la espera de que se inaugure una tercera sala que vamos a preparar y en la que se expondrá esta lápida junto a otras obras que están guardadas».

Merino asegura que «lo que me atañe es que la obra no se pierda y sea expuesta por el cariño y respeto que le tengo porque es una obra de arte . Cuando me enteré de que la iban a retirar estuve muy encima para que no se perdiera. De hecho nunca ha habido intención ni de guardarla ni de romperla , sino de que estuviera en la Casa de Iberoamérica y como responsable de la obra de Vasallo lo que me corresponde es eso, procurar que se respete y no se pierda. Igual que el busto de Ramón de Carranza que se retiró pero lo tenemos almacenado para exponerlo».

En cuanto a la placa en sí, José Antonio Merino indica que «es una obra que tiene valor artístico y al margen del texto hay un relieve en bronce del retrato de Pemán. Es un buen relieve y en la parte de la piedra hay una figura de inspiración clásica que tiene bastante valor artístico y merece ser conservada».

Sobre el estado en el que se encuentra tras haber sido retirada comenta que «sufrir algún percance es un riesgo que siempre se corre. Pero se tuvo mucho cuidado y se retiró sin incidencias y la lápida no ha sufrido ningún daño . En unos meses estará en esa tercera sala para la que estamos a la espera de que se apruebe el presupuesto y entonces procederemos al montaje».

De Vasallo, con motivo de la aplicación de la Ley de Memoria Histórica se ha retirado, además de esta placa de Pemán y el busto de Ramón de Carranza, una lápida de la calle Cánovas del Castillo de José León de Carranza, que la conserva la familia, otra del mismo José León de Carranza que estaba en las Tres Carabelas y que Merino quiere exponer en la Casa de Iberoamérica y un relieve grande de dos niños que estaba en el colegio Santa Teresa y que se encuentra guardada en el Museo Litográfico. Debido a sus dimensiones esta última obra no se sabe aún si tendrá cabida en la muestra permanente del escultor.