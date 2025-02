Mensajes de ánimo en los menús de los pacientes con Covid-19 del hospital de Jerez

Los trabajadores del servicio de Hostelería y Dietética del Hospital Universitario de Jerez hacen llegar a los pacientes ingresados por Covid-19 frases de apoyo y aliento con los menús que se sirven .

Las personas ingresadas en los hospitales por coronavirus no son unos pacientes más. A la incertidumbre que genera una infección nueva, sin un tratamiento aún específico y completamente eficaz, se une otra circunstancia que incrementa su vulnerabilidad ante la enfermedad, que es la imposibilidad de estar acompañados por sus familiares .

La situación ha hecho que los propios sanitarios se vuelquen e intenten suplir de alguna manera esa carencia y a estos profesionales se han unido en el hospital de Jerez otros colectivos de trabajadores con iniciativas como la que lleva a cabo el personal del servicio de Hostelería y Dietética. Desde hace varias semanas, en las bandejas de comida que se suben a las habitaciones de estos pacientes se les traslada, escritos en pegatinas, mensajes de ánimo que poco a poco se han ido personalizando .

«Con el tema de que todas las bandejas y vajilla que se les sube es desechable, teníamos un poco más de tiempo y fue una decisión del personal de cocina», comenta Katy Jiménez, responsable de Hostelería del hospital. En concreto la idea partió de la hija de Toñi Caro, una de las compañeras de este servicio, a la que se le ocurrió hacer llegar a estos pacientes, colocados en las bandejas, dibujos y frases que les transmitiesen energía y aliento .

A partir de ahí todo el personal hizo suya la iniciativa y se empezaron a hacer las etiquetas en los tres turnos. «Los pacientes lo han agradecido mucho cuando las recibían y ya el personal empezó a personalizarlas poniéndoles el nombre y dedicando mensajes especiales. Ha sido muy bonito tanto para los enfermos como para los compañeros que las hacen ».

La iniciativa se ha llevado a cabo entre todos los pacientes en aislamiento, la mayor parte diagnosticados de Covid-19, tanto los que estaban en planta como en la UCI.

Medidas de seguridad

El servicio de cocina y lavandería ha tenido que tomar también unas medidas estrictas de seguridad para evitar los contagios . Además de las bandejas desechables, todo se tira en las plantas y no baja en ningún momento para la cocina con el fin de no contaminar pasillos, otras plantas ni las propias instalaciones de las cocinas del hospital. «Antes del coronavirus sí ha habido otros aislamientos preventivos en los que también se utilizaba material desechable, pero la diferencia es que se tiraba en la cocina, porque no había riesgo de contaminar a nadie», explica Jiménez.

La responsable de este servicio alaba el compromiso de todo el personal de cocina, lavandería y lencería. «Desde las gobernantas, los cocineros, los pinches de cocina, los de lavandería, que están trabajando muchísimo y con una gran responsabilidad. Hemos hecho turnos también para no mezclarnos. No somos sanitarios ni somos los más importantes del hospital, pero bueno, los pacientes también tienen que comer y tener ropa limpia y nos lo tomamos muy en serio».