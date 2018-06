ACTIVIDADES Jerez inaugura la Semana de la ONCE La próxima semana va a ofrecer actividades de distinto ámbito abiertas a todos los públicos en Jerez, Sanlúcar de Barrameda y Ubrique

La ONCE se abre de par en par a la sociedad jerezana. Del 4 al 9 de junio la Semana de la ONCE va a ofrecer actividades de distinto ámbito abiertas a todos los públicos en Jerez, Sanlúcar de Barrameda y Ubrique. Este año, en su segunda edición, lleva por lema ‘Tú y yo tenemos mucho que ver’ y quiere ser una invitación a los ciudadanos para compartir el pulso y la experiencia vital de las mujeres y los hombres que conforman la ONCE en Andalucía, según la presidenta del Consejo Territorial, Isabel Viruet.

El delegado de Dinamización Cultural del Ayuntamiento de Jerez, Francisco Camas, la delegada de Acción Social, Carmen Collado y el director de la ONCE en Jerez, Cristino Ortuno, han inaugurado hoy una semana de intensa actividad institucional para mostrar el modelo social de la ONCE a los jerezanos.

PROGRAMACIÓN SEMANA ONCE

JEREZ

Lunes 4

11.00 h. Inauguración de la Semana ONCE y de la Exposición de Cupones de todas las épocas y del itinerario sensitivo | Sede ONCE Jerez. Calle Porvera, 26.

20.00 h. Conferencia: ‘De la marginación a la integración. Breve historia de los ciegos en la España contemporánea’ a cargo del afiliado Juan Antonio Simancas, licenciado en Historia por la Universidad de Sevilla | Ateneo de Jerez. C/ San Cristóbal nº 8

Miércoles 6

11.00 h. Circuito de movilidad para llevar a cabo con bastón llevando antifaz o gafas de simulación. Además habrá afiliados con perros-guía para demostrar sus destrezas | Plaza del Arenal

18.00 h. Atletismo adaptado para ciegos para que los niños de algunos clubes de atletismo practiquen ese día como lo hacen los atletas con esta discapacidad. | Estadio Municipal de Chapín. Av. Chema Rodriguez, s/n.

21.30 h. Cena a ciegas con antifaz | Restaurante los Manitos. Av. Ntra. Sra. de la Paz, 21

Jueves 7

10.00 h. Encuentro ONCE-INSERTA-ILUNION con empresarios concertados por la Cámara de Comercia para dar a conocer el trabajo del Servicio de Empleo de la ONCE, la labor de INSERTA con todas las discapacidades y la cartera de servicios de ILUNION | Sede ONCE Jerez. Calle Porvera, 26.

11.00 h. Participación de la ONCE en la Feria del Libro de Jerez con stand propio durante toda la Feria hasta el domingo 10 | Claustros de Santo Domingo

20.30 h. Encuentro de clubes de lectura en el Puerto de Santa María donde se leerán textos en braille cuya temática tiene que ver con la ceguera. | Fundación Rafael Alberti. C/ Santo Domingo, 25. El Puerto De Santa María.

Viernes 8

11.00 h. Cata de vinos de Jerez a ciegas para periodistas dirigida por Rafael García, afiliado, 81 años, enólogo de formación y profesión hasta su jubilación acompañado por Diego Fernández, ciego total, vendedor, que ejerció durante años como venenciador | Cafetería de la sede ONCE Jerez. Calle Porvera, 26.

14.00 h. Clausura de la Semana ONCE y agradecimiento a los colaboradores | Sede ONCE Jerez. Calle Porvera, 26.

Del lunes 4 al viernes 8

De 10.30 h a 13:30 h. Itinerario sensitivo. Los ciudadanos que lo deseen podrán realizar un recorrido con un antifaz en el que percibirán sensaciones con los otros cuatro sentidos | Exposición de cupones, cedida por el jerezano Antonio Torres, de todas las épocas, que podrá contemplar todo el que visite la ONCE pues los expositores estarán repartidos por los dos patios de la Delegación | Sede ONCE Jerez

Sanlúcar de Barrameda

Jueves 7

10.00 h. Circuito de movilidad para mosdtrar los métodos de desplazamiento de las personas ciegas y con discapacidad visual grave | Avda. de la Calzada del Ejército.

Ubrique

Lunes 4

09.00 h. Inauguración Semana ONCE y apertura exposición tiflotécnica | Ayuntamiento Ubrique. La Plaza, 1

Martes 5

09.00 h. Exposición tiflotecnica | Sede ONCE de Ubrique. C/ Ing. Francisco Ruiz Martínez, 12

Miércoles 6

10.00 h. Circuito de movilidad | La Plaza, 1

Jueves 7

10.00 h. Desayuno a ciegas con antifaces con autoridades y empresrios | Bar de la Plaza. La Plaza, s/n.

Viernes 8

09.00 h. Clasura de la exposición tiflotécnica | Salones Ayuntamiento Ubrique. La Plaza, 1