TÍO PEPE FESTIVAL Alan Parsons: «Estoy muy orgulloso con los frutos de 'The Secret'» El artista británico llega este sábado al Tío Pepe Festival, donde confía tener un gran éxito

Llega por primera vez a Jerez horas antes de que comience su concierto dentro del Tío Pepe Festival que finaliza este sábado, 17 de agosto, en las bodegas González Byass. Alan Parsons tiene tantos kilómetros de carretera y tantas horas de grabaciones en estudio que sería imposible enumerarlas. Viene con ganas y sus más de 70 años no le impedirán no dejarse la piel en el escenario, dentro de un espectáculo al que acudirá un público de generaciones muy distintas y con gustos musicales variados. El que fuera conocido por su 'Eye in the sky' atendía a ABC en el hotel Villa de Jerez:

Actúa mañana en el festival de Jerez, ¿cómo cree que será su actuación en un entorno de una bodega? ¿Le hace ilusión tocar en sitios que no sean salas de conciertos convencionales?

En Inglaterra es muy popular el Sherry desde hace años, lo he probado con el cura (bromeó). He tocado en Bélgica y Holanda y ha sido un éxito, igual que lo será el Tío Pepe Festival.

Llevaba 15 años sin publicar un nuevo trabajo, ¿qué supone The Secret en su carrera como músico?

Estoy muy contento con los frutos del trabajo. Hemos conseguido un Grammy al Mejor Álbum con Sonido Envolvente. En el trabajo han participado muchos amigos y colaboradores. No está en el top ten ni es el éxito esperado, pero estoy orgulloso con el resultado obtenido.

Ha trabajado con personalidades dentro del mundo de la música, como The Beatles o Pink Floyd, ¿cómo ve esos discos con el paso de los años? ¿Son como un buen vino que mejora con los años?

Estoy muy orgulloso. No los escucho en casa, pero sí en la radio. Canciones como 'Money' de Pink Floyd estoy cansadísimo de escucharla.

¿Le influyó colaborar con estos artistas de renombre a la hora de montar Alan Parsons Project?

Todo es una influencia, sea lo que sea. E incluso los que no te gustan también son influencia.

Y ¿quienes no le gustan?

Oh no (dijo entre risas).

¿Y sus referencias?

Radiohead, Cold play, Imagine Dragons son mis favoritas.

Si Alan Parsons fuera un millennial en estos momentos, ¿en qué música andaría metido?

Estaría todo el tiempo inventando y experimentando.

¿Hay algún tipo de música desechable para Alan Parsons?

El hip hop, el trush metal y el drum'n'bass. Me gusta la música electrónica (ironizó).

Los avances tecnológicos en el mundo en el que vivimos están a la orden del día, ¿influyen lo suficiente en la música?

De no haber aprovechado las nuevas tecnologías y los avances, mi disco 'The Secret' habría tardado tres veces más de lo que ha tardado en ver la luz. O sea que sí lo aprovechamos.

Hace poco ha celebrado el aniversario del aterrizaje en la luna por el Apolo 11 con un concierto muy especial en Cocoa Beach, ¿por qué le inspira tanto la astronomía?

Oh (responde sorprendido)... ¿Quién te dijo eso? Hace un año conocí a Brian May, de The Queen, y él está muy metido en la astrofísica. Fuimos incluso a ver el eclipse a Nashville el año pasado. (sonríe recordando el momento).

¿ Cómo cree que reaccionará el público que venga a ver el espectáculo de Alan Parsons Project?

Tengo ganas de tocar en Jerez. España ha sido muy bueno conmigo y estoy seguro de que va a tener un buen impresión y muy buena reacción.