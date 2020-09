REBROTES CÁDIZ Paterna se confina por los rebrotes: cierran los edificios públicos y solo se saldrá de casa «para lo estrictamente necesario» El Ayuntamiento ha emitido un bando con nuevas medidas que regirán en el municipio al menos durante quince días desde este martes

El municipio gaditano de Paterna ha tomado medidas que entran en vigor este martes para hacer frente a los rebrotes de coronavirus que ha dejado en la localidad solo en este pasado fin de semana ocho nuevos contagios de coronavirus.

El alcalde, Andrés Díaz Rodríguez, firmó este lunes por la tarde un bando en el que desde el Ayuntamiento se informa a la población de la implantación de las medidas adoptadas y las recomendaciones a seguir en relación a la «situación epidemiológica», que reconocen desde el propio Consistorio que «ha cambiado en estos últimos días en el municipio».

De esta manera, «para disminuir la transmisibilidad de la enfermedad en la población» durante los siguientes 15 días naturales regirán en la ciudad las siguientes normas:

1. Implementación del servicio de limpieza municipal.

2. Cancelación de las actividades socioculturales organizadas por el Ayuntamiento.

3. Suspensión de las actividades que se desarrollen en centros municipales como talleres, cursos y similares.

4. Suspensión de mercadillos y la venta ambulante.

5. Cierre provisional de edificios públicos, así como cualquier dependencia municipal, que no sea Policía Local. El ayuntamiento y las oficinas municipales seguirán prestando servicios administrativos en horario habitual de atención al público (de 9:00 a 14:00 horas), de manera telemática (por ordenador) o telefónica (956929012). Se recomienda a los ciudadanos no acudir a dichos centros a no ser que sea una urgencia o tengan que realizar unos trámites inaplazables.

6. Cierre del pabellón y campo de fútbol.

7. Cierre del centros multiusos.

8. Cierre biblioteca municipal, guadalinfo, aulario...

Asimismo, el Ayuntamiento de Paterna de Rivera insiste a los vecinos que sigan las recomendaciones siguientes:

• Se recomienda no acudir a actos que conlleven aglomeraciones de personal, especialmente si se trata de sitios cerrados y poniendo especial atención a los colectivos más vulnerables (ancianos, población infantil o personas con enfermedades crónicas).

• Lavarse las manos con jabón y/o geles desinfectantes.

• Al toser o estornudar, cubrirse la boca y la nariz con el codo flexionado.

• Evitar tocarse los ojos, nariz y boca, ya que las manos facilitan su transmisión.

• Si se presentan síntomas respiratorios, evitar el contacto cercano con otras personas.

• Se recomienda no hacer uso de la zona denominada El Cerrillo.

• Se recomienda salir solamente para lo estrictamente necesario.

Para evitar así la iniciación de sanciones por parte de la Policía Local, el Consistorio requiere la colaboración de toda la ciudadanía.

Todo aquel que necesite el servicio de protección civil para la compra de mandados, adquisición de medicinas, etc., puede solicitarlo a través del: 678 465 009. El servicio de 8:00 a 22:00 horas de lunes a sábados.

La localidad gaditana comenzó a fumigar de nuevos los locales, avenidas y calles más anchas con tractores durante el fin de semana y ayer lunes el Ayuntamiento fumigó el resto de zonas y calles de la localidad.

Cabe destacar que el municipio jandeño -que cuenta con unos 5.530 habitantes según el último censo oficial- apenas había registrado incidencia de nuevos contagios en los rebrotes hasta este pasado fin de semana, cuando se sumaron ocho casos positivos a las estadísticas oficiales de la provincia gaditana.

En este sentido, Paterna fue uno de los últimos 45 municipios de la provincia de Cádiz en tener su primer caso de coronavirus en la población. Fue el pasado 17 de abril, algo más de un mes después del inicio del estado de alarma.

El alcalde anunció la semana pasada la suspensión de la celebración de la Romería del patrón de la población, San Sebastián, que tenía prevista su celebración el domingo 20 de septiembre.

Un operario municipal fumiga las calles de Paterna este lunes. - Ayuntamiento de Paterna

Bando municipal de medidas