ALEJANDRO SANZ Alejandro Sanz se despide de su 'Tío Paco': «La pureza de un ser humano limpio y bello» El artista recuerda en un emotivo vídeo y con sinceras palabras a Paco Pizarro, fallecido el martes

J. M. A.

El pasado martes fallecía el histórico hostelero de Alcalá de los Gazules Paco Pizarro Medina, propietario de 'Casa Pizarro'. Un hombre muy querido en la localidad jandeña por su simpatía y espontaneidad, y que se marchaba con 82 años provocando una profunda tristeza en el pueblo.

Paco Pizarro, para muchos el 'Tío Paco', conocido en el mundo entero por el cariño que le profesa su sobrino, Alejandro Sanz. El artista universal le guarda un cariño especial pues era uno de sus referentes de sus veranos gaditanos, en la tierra de su abuela y su madre, el lugar que marcó su infancia.

Tras guardar el debido duelo, Alejandro Sanz ha querido despedir a su 'Tío Paco' a su manera en redes sociales. Con alegría y destacando «el arte de vivir" de su tío. "Vivir es un arte como otro cualquiera. Pero más importante".

Ha colgado un simpático vídeo de Paco Pizarro con un mensaje corto y conciso que resume lo que significaba esta persona para él. «El arte de vivir. El tío Paco en estado puro. La pureza de un ser humano limpio y bello. #VivaElTíoPaco»

Es parte del documental sobre Alejandro Sanz, en la que Paco Pizarro enseña «los callejones que frecuentaba Alejandro cuando terminaba el colegio en Madrid y venía de vacaciones con su abuela. Él se considera muy de Alcalá», reclamaba.

Tío y sobrino estaban muy unidos. En 2013, ambos protagonizaron unas cariñosas imágenes en la presentación del libro 'Tío Paco. El más soñador de la familia'. Una biografía sobre su apasionante vida que incluía la época en la que estuvo en Miami y se codeó con estrellas de la talla de Jennifer López, Penélope Cruz y Juanes, entre otras muchas celebridades. Prologado por supuesto por el propio Alejandro.

«Alejandro me llamó desde Miami. Fui para dos semanas y, cosas de la vida, me quedé dos años. Cuando volví de Miami, me encerré dos años a modo de castigo y decidí escribir este libro a partir de fragmentos que ya había escrito con anterioridad», decía en su momento en la presentación del ejemplar.