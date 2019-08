PURO LATINO FEST Pinto Wahin: «Mi sueño en la música es llegar más alto que con el fútbol» El portuense regresa este viernes a casa y ficha por Puro Latino Fest para ofrecer un espectáculo inolvidable

Pinto Wahin lleva desde los catorce años dedicándose a la música. Ingeniero de Sonido y con un Máster en Producción Musical, el ex portero del F.C Barcelona ha estado ligado siempre a la música. El fútbol y la música han sido las dos pasiones que han ido de la mano en su vida. Sus manos son de oro, no solo por su trayectoria deportiva, también por las creaciones musicales que le han hecho acumular grandes éxitos. Sus canciones han protagonizado películas de Hollywood como 'Infiltrados en Miami' o 'Fast & Furious 8'. De la mano de Sony Music Latin prepara su primer disco y disfruta del single '24 horas' con la banda CNCO. Este viernes Pinto Wahin promete arrasar su ciudad natal, El Puerto de Santa María, con su espectáculo latino en Puro Latino Fest, acompañado de artistas como Don Patricio o Anuel AA.

Disfrutaremos de su show en Puro Latino Fest, ¿cuáles son sus sensaciones para este festival? ¿Qué tiene preparado para este público tan latino?

Estar en Puro Latino con mi gente y dar un granito de arena para que el público se lo pase bien es lo máximo. Es el sueño de todo el mundo, poder hacer realidad tus objetivos rodeado de tu familia y amigos que te han visto crecer en la Barriada de los Milagros. Para mí es un lujo y la pena es que solo tengo un par de canciones en el mercado como artista. Mi mujer, Elena, me apoya en todo lo que hago, así que ella es parte también del show que ofreceré en Puro Latino, me acompañará en el escenario. Lo hicimos con Daddy Yankee y también sale ella en el nuevo videoclip.

Productor musical, compositor y ahora cantante, ¿cómo surge esto último?

Realmente nunca quise ser artista. Sony Music Latin me hizo una propuesta cuando empezaron a ver que todas mis composiciones eran cantadas por artistas. Tengo dos canciones en las películas de Hollywood, una es 'Infiltrados en Miami' y otra es 'Fast & Furious 8'. Sony me dijo que tenía que sacar mi propio disco porque creía que tenía mucho que contar al mundo. Me costó meses asimilarlo y de tomar la decisión, porque nunca me planteé ser artista. Lo que más me gusta es componer en el estudio, estoy todo el día en la cueva, como yo le llamo, con el equipo de composición el Tridente, Raúl Cabrera y Juanma Leal. Ahora acabamos de grabar el nuevo videoclip y el primer single. Además '24 horas' ya está en la calle con los chicos de CNCO, que están revolucionando el mundo. Para el segundo single tengo una colaboración internacional que va a gustar mucho y la fusión va a ser muy buena.

¿Cómo se inspiró para crear '24 horas'?

Si yo no estaba en el fútbol, estaba en el estudio, viajando o yendo a las clases de sonido y claro, mi mujer me preguntaba: «¿para cuándo 24 horas para mí?» Ahí es cuando me inspiré. El videoclip es un guiño al fútbol femenino, un apoyo. Lo que hice fue ponerme en la piel de mi mujer. Yo le pido a la futbolista que quiero 24 horas, porque la actriz era la que se iba a entrenar, la que hacía los partidos y yo me quedaba en casa.

Si tuviera '24 horas' libres, ¿qué le gustaría hacer?

Estar con mi familia, que es la que me reclama. Esta canción está inspirada en mi mujer, Elena, porque ella siempre ha sido muy paciente y me ha apoyado en todo. Imagínate estar entre entrenamientos, partidos, viajes, estudios de grabación, etc. Estoy con mi mujer desde los 15 años, así que imagínate el tiempo que lleva aguantándome (risas).

¿Qué vida prefiere Elena, la música o el fútbol?

Siempre me ha apoyado. Ha tenido que asimilarlo porque me conoce desde pequeño y nunca me había planteado ser artista. Hay una anécdota que es muy buena. Cuando vendimos la canción 'Papi, papi' para la película 'Infiltrados en Miami', mandamos una demo. Ellos pedían una voz femenina y enviamos la de mi mujer. Como les gustó contratamos a una cantante profesional y volvimos a mandarle la maqueta. Cuando la entregamos no les gustó, querían la otra cantante, es decir, la demo. Entonces la voz que sale cantando en la escena bailando en la película es Elena (risas).

Todo lo que toca lo convierte en oro. Ganó un Grammy, ha sido telonero de Daddy Yankee, su música es protagonista de películas de Hollywood, etc. ¿Cómo está viviendo esto?

No me da tiempo porque estoy siempre trabajando, pero feliz. Es muy difícil conseguir las cosas. Tengo un catálogo desde hace años para componer para mucha gente y a veces veo que las canciones no llegan a donde me gustaría que llegaran. Hay que echarle muchas horas y sembrar, pero al cabo del tiempo he hecho ciento y pico de canciones y hay una que aparece en una película. Esto me da vida y merece la pena luchar por ello. La canción de 'Fast & Furious' la había compuesto hace muchos años y en un momento dado la película quería la fusión concreta que yo tenía. Así que lo bueno es disfrutar el camino, no obsesionarse con la meta. Si se van viendo los logros, poco a poco, es la felicidad más grande del artista.

Además del nuevo videoclip y la preparación del disco, ¿cómo está viviendo el proyecto musical del Circo del Sol?

Soy uno de los Directores musicales de la obra del Circo del Sol, la cual está inspirada en la vida de Leo Messi. Llevamos trabajando en esto dos años y medio. Mi vida siempre fue deporte y música, me gusta mucho la relación que hay entre ellas y analizarla. De ahí salió la idea de crear algo para un deportista, para mí el mejor del mundo como es Messi, con lo mejor del espectáculo que es el Circo del Sol y unirlo a la música con Sony. Hicimos esa ecuación y soy uno de los directores que le da vida a la música de esa obra.

Ha vivido dos pasiones que podrían ser el sueño de cualquiera...

No me puedo quejar en absoluto. Se que es algo muy difícil, me siento orgulloso por poder hacer realidad mis dos grandes sueños. La música me ayudaba en el fútbol, era mi válvula de escape para soltar toda la tensión y presión de la alta competición a la que estaba sometido. Ahora el fútbol es el que me está ayudando porque trabajé y me sacrifiqué mucho, así conseguí las cosas. Sé que tarde o temprano voy a llegar a donde quiero en la música. Mi sueño es llegar mucho más alto que con el fútbol.

El fútbol y la música son profesiones que requieren de un gran nivel de auto exigencia, ¿cómo le ha ayudado esto en su vida?

He trabajado en sitios como Nueva York, Los Angeles o Miami. Cada vez que trabajo en algún sitio hay una característica mía que siempre sorprende: la disciplina. En la música los horarios no son tan firmes, son más flexibles. Gracias al fútbol soy muy disciplinado, llego muy puntual a los sitios. Esto es muy difícil de encontrar. Muchos artistas se sorprenden de que yo esté una hora antes trabajando para que cuando ellos lleguen ya esté todo preparado. El fútbol forma parte de mí, es un estilo de vida que, con los entrenamientos y las exigencias en los partidos, me está ayudando mucho para el tema musical.

¿Se imaginaba que llegaría hoy hasta aquí en la música?

No (risas). Mi vida cambió cuando firmé con Sony Music Latin como artista. Me podía imaginar que podría componer y producir para otros porque eso es lo que yo perseguía. Al final cuando creé mi sello discográfico, yo le daba la oportunidad a otras personas de sacar discos. De los artistas que yo llevaba, uno llegó a hacer una canción que fue increíble. Incluso se convirtió en un talismán para el Barcelona. Cada vez que jugaban un partido la ponían antes porque traía suerte. Fue el año del sextete. Conseguimos logros y estábamos muy contentos.

¿Qué semejanzas y diferencias hay entre José Manuel Pinto y Pinto Wahin? ¿Son la misma persona?

Son la misma persona. Pinto Wahin me viene de pequeño, transformé el bullying en algo positivo. Mis apellidos son Pinto Colorado, imagínate en el colegio todas las bromas que había sobre eso. Entre Pinto y Valdemoro, Pinto golgorito, Pinto rojo y Pinto verde. Hubo uno que no entendía y era el que más me molestaba: Pinto Wahinto. Los niños suelen ser bastante malos (risas) y al final el apodo que te molesta es el que se te queda. Terminé cogiéndole cariño y decidí transformarlo en algo positivo. Creé mi empresa y le puse el nombre de Pinto Wahinto y, por eso, mi sello discográfico se llama Wahin Makinaciones. Entonces Wahin viene del apodo cariñoso que me pusieron de pequeño.

¿La positividad es la clave de su éxito?

En la vida hay cosas que no tendríamos que ponerle tanta negatividad, tenemos que buscar la manera de encontrar una solución. Si uno se pone negativo y lo ve negro al final lo verá así. La positividad es una de las claves. Me considero muy trabajador, constante y disciplinado, esas son las claves para mí. No puedo quitar ninguno de esos valores porque creo que entonces caería la ecuación.