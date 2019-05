EL PUERTO La interventora del Ayuntamiento de El Puerto denuncia al alcalde por revelación de secretos María Dolores Guerrero acude a Comisaría al hacerse pública por redes una grabación de una reunión privada en la que De la Encina le presiona para pagar a los clubes de fútbol base

L. V. El Puerto Actualizado: 30/05/2019 07:30h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La interventora del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, María Dolores Guerrero, ha interpuesto una denuncia contra el actual alcalde de la ciudad, David de la Encina, por revelación de secretos.

La denuncia llega a raíz de que se hiciera público, a través de redes sociales (Facebook y Whatsapp), la grabación de una conversación en una reunión estrictamente privada entre la interventora del Consistorio y el regidor, con la presencia también de la concejala de Deportes, Ana María Arias.

Acusa directamente a la edil de haber grabado «sin permiso expreso» una parte de esta cita «en la que se trataba temas delicados». En ella, De la Encina presionaba a Guerrero para que aprobara el pago de las subvenciones a los clubes del fútbol base portuense.

Una tensa reunión

Un encuentro muy tenso a tenor del tono de la reprobación, si bien el audio que circula entre los usuarios está sesgado, descontextualizado y sólo se puede escuchar al propio alcalde, sin respuesta de la interventora. Este medio se ha puesto en contacto con ella, que ha declinado realizar declaraciones a la espera de ver cómo evoluciona el asunto.

Guerrero denuncia en Comisaría pues la ley prohíbe la grabación de una conversación privada sin el consentimiento de las partes y aún más la difusión, que en esta caso consideran interesada. David de la Encina pide explicaciones para saber por qué el Ayuntamiento no puede cumplir con esta obligación de pago.

«Queremos pagarle a los clubes lo mismo que se le ha pagado los otros años anteriores. ¿Qué voluntad hay que lo impida? Lo estáis liando en un debate de tecnicismo que nos la trae floja. No entendemos qué hemos hecho mal», replica con dureza.

«Esto es para que venga alguien superior a todos y os pongan firmes. No nos dáis tranquilidad, nos dáis desazón. Ya no sé si pagar una nómina me va a llevar a la cárcel».

Los enfrentamientos entre ambas partes no son nuevos. El 16 de diciembre de 2016, la exedil socialista Silvia Valera denunció a María Dolores Guerrero acusándola de amenazas veladas y un trato incorrecto. Motivo por el que se aprobó una sanción de apercibimiento a la entonces viceinterventora.