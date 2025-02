Germán Beardo: «El Puerto come del verano y no puede renunciar a él»

El confinamiento de Germán Beardo, el alcalde de El Puerto , es complicado de resumir. Mientras pedía a los portuenses que se mantuvieran aislados en sus domicilios , el regidor se calzaba las deportivas y no ha parado, como « servidor público » que es, de moverse por todo su término municipal durante el Estado de Alarma : en los c entros de emergencias , reuniéndose con los portavoces, atendiendo a los sectores más afectados por este parón, supervisando las mascarillas y guantes en los centros de salud , en contacto con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad para impedir la itinerancia entre municipios… A pesar del miedo que pudiera haber en su entorno familiar en los primeros momentos, ha estado en primera línea desde el minuto uno «al servicio de los ciudadanos».

¿Qué ha supuesto el Estado de Alarma?

Un reto duro en el que personalmente he comprobado con orgullo y satisfacción cómo El Puerto se ha comportado de manera solidaria y responsable, ha estado a la altura de una gran ciudad. El Estado de Alarma ha hecho que saquemos lo mejor de cada uno de nosotros mismos. En el aspecto de responsabilidad ha sido referente en el cumplimiento estricto de las normas y por eso lideramos la menor tasa de fallecimientos por 100.000 habitantes en Andalucía y estamos entre las poblaciones grandes con menos contagios . Además ha demostrado que es un pueblo solidario .

¿Cuál ha sido el peor momento con el que se ha encontrado?

Cuando propiciamos el servicio de suministro de alimentación municipal , comprobar que en las colas había gente que conozco bien y que sabes que nunca ha necesitado de ayuda pública para sacar a su familia adelante y que tras muchos días de cierre en su negocio no ha tenido más remedio que hacer uso de las ayudas de emergencia social. Esa es una de las situaciones más difíciles de sobrellevar emocionalmente, pero también la que más ánim o te da para seguir tirando de la ciudad y que El Puerto lidere la reactivación económica .

¿Y el mejor momento?

Hay muchos momentos buenos. Recibir llamadas de empresas que se han puesto a disposición del Ayuntamiento para, por ejemplo, encarar la brecha digital de las familias, para que los niños pudieran seguir con el ritmo de las clases, gracias al wifi gratuito; o las empresas que han desinfectado los espacios públicos, o las que donan alimentos para los servicios municipales… Pero sin duda el mejor momento fue al ver que todas las medidas que anticipadamente se habían tomado para la protección de los mayores (donde no contamos con contagios en las residencias concertadas y privadas), así como lideramos la menor tasa de fallecimientos y que estemos en la cabeza del ranking de menor contagio en poblaciones de más de 70.000 habitantes es motivo de orgullo.

Para salir adelante se han tomado medidas concretas que suponen una dotación presupuestaria extra, ¿se ha hecho ya un cálculo de la repercusión económica durante el Estado de Alarma?

A la Junta de Portavoces ya les trasladé que había tres líneas de trabajo : las medidas de prevención, protección y seguridad; la formulación de una mayor cobertura de asistencia social que nunca ha existido, y las medidas de ayuda y reactivación del tejido empresarial. Entre las tres estamos posiblemente por encima de los 400.000 euros (186.000 euros para autónomos; 160.000 para ayudas sociales; material de protección para la plantilla municipal 60.000 euros).

¿Se han recibido ayudas de otras administraciones?

Ahora están por generarse los créditos del adelanto que ha hecho la Junta de Andalucía del fondo extraordinario, con 305.000 euros, y espero que siga habiendo ayudas, pero como municipalista que soy confío en que los remanentes de Tesorería en positivo sean incorporados al cien por cien a la gestión municipal y no se intente la incautación de dichos ahorros y el Ministerio permita ponerlo a disposición de la gente en ayudas sociales o a los autónomos … De esta crisis debemos sacar que hay que seguir ayudando a la gente.

¿Cómo ha hecho frente El Puerto, ciudad de segunda residencia, a la llegada de familias de otras partes del mapa?

Tuvimos que anticiparnos a todo tipo de medidas, pedí el confinamiento incluso antes de que el Gobierno de España lo decretara, incluso cerramos los accesos al municipio también previamente a que se decretara. El resultado fue muy satisfactorio. Ha habido intentos de entrar que fueron interceptados . El Puerto quedó libre de una gran afluencia de personas, que por el teletrabajo, se quería venir a su segunda residencia , y se hizo una gran labor de control sobre la población. Y sobre las 15.000 casas de segunda residencia, en virtud de los contadores de Apemsa se cogía a cerca de un centenar de familias que evitaron los controles, a los que se informó que debían volver a su domicilio de origen.

¿Por qué El Puerto retrasaba la apertura de playas y espacios naturales?

Por cautela y prevención , queríamos conocer el alcance de la infección del coronavirus entre los habitantes. Cuando vimos nuestro ratio decidimos abrir los espacios públicos, pero siempre actuando con cautela y midiendo los pasos que se van dando. Lo primero es la protección de la salud pública .

¿Qué tiene ya en cartera o en planificación Germán Beardo para cuando acabe el Estado de Alarma?

Hemos intentado anticiparnos siempre a las situaciones. Pusimos en marcha una oficina de ayuda expresa a los autónomos , comerciantes y hosteleros, planteamos la ayuda del 50 por ciento al alquiler de sus locales y ahora estamos planteando medidas fiscales de reactivación económica como que todas las tasas de ocupación de vía pública quedan suspendidas; el calendario fiscal de todos los impuestos y tasas pasan al segundo semestre; se ha bonificado la tasa de basuras; se ha determinado que si hay restricción de aforo y mesas y debe haber mayor distanciamiento social, la ampliación de las terrazas no supondrá un euro más. Se sigue trabajando en nuevas líneas de ayudas a los autónomos , para incorporar a las Sociedades Limitadas Unipersonales, a las comunidades de bienes, a las Pymes y en un tercer punto para ayudar al sector turístico .

Y tenemos las playas preparadas . El Puerto no renuncia a tener el mejor verano posible que dejen las autoridades sanitarias: con medidas de control y seguridad. Pero tenemos que estar en disposición de ofrecer el mejor verano posible, porque el tejido empresarial de El Puerto come del verano y no se puede renunciar a él. No renunciamos a tener conciertos con aforos limitados, con distancias, algún que otro festival taurino, con sus medidas, a tener un programa de ocio comercial y gastronómico adaptado a la nueva realidad.

