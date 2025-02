«Me ha dolido menos que la picadura de un mosquito»

Adrián V. B. / José Pedro Botella 15/12/2021

Actualizado 16/12/2021 a las 08:58h. Compartir Copiar enlace

Facebook

X

Whatsapp

Email Esta funcionalidad es sólo para registrados Iniciar sesión

La vacunación ya empieza a ser cosa de niños porque desde este 15 de diciembre los menores de entre 11 y 9 años ya han empezado a recibir sus dosis para inmunizarse del virus del covid y frenar definitivamente la pandemia ya que se trata de la franja de edad donde se están produciendo más contagios. En la provincia de Cádiz está previsto inmunizar en una primera fase a más de 40.000 menores . «La vacunación es la mejor herramienta que tenemos para combatir el virus y era necesario que nuestros hijos también tengan esa oportunidad que hemos tenido padres y abuelos de vacunarnos», insistía este miércoles el consejero de Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo. Antes de Navidad se pondrán 266.000 dosis de la vacuna a los menores de doce años en Andalucía.

Los municipios de la Bahía han arrancado de manera dispar el primer día de vacunación para niños nacidos entre 2010 y 2012. Esta vacunación se realiza siguiendo los métodos habituales con los que se ha inmunizado al 81,1% de los gaditanos censados (92,1% de los mayores de 12 años), es decir, en los Centros de Salud de cada municipio , salvo excepciones.

Colas y algún nervio en El Puerto

Una unidad móvil ubicada en el entorno del Centro Cívico ‘Augusto Tolón Ferrón ’ de El Puerto ha sido la encargada de administrar la primera de las dos dosis de Comirnaty (Pfizer/BioNTech) de presentación pediátrica.

De esta manera , desde las 15:00 y hasta las 18:00 horas de este miércoles un total de 360 niños de 9, 10 y 11 años han acudido hasta este emplazamiento en compañía de sus padres y tutores legales para que se le aplicara.

A pesar de que la hora de citación se ha podido elegir a través de diferentes opciones dependientes de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, las colas han sido toda una constante durante la jornada.

Una vez que ésta ha sido administrada, tanto los niños como los padres y tutores legales han podido acceder a una zona de espera habilitada con tal fin en el interior de las dependencias municipales.

Aunque la vacunación continuará durante los próximos días en otras localidades, debido al gran número de personas que cuentan con este tramo de edad en el Distrito Bahía de Cádiz-La Janda , 16.500, también se ha habilitado el sábado 18 y el domingo 19.

A pesar de que la hora fijada para que comenzara la aplicación de la primera dosis de la vacuna de presentación pediátrica a los niños estaba fijada a las 15:00 horas, desde minutos antes ya había formadas largas colas .

Debido a que la hora de finalización del horario escolar en muchos casos está fijada a las 14:00 horas, muchos padres y tutores legales aprovecharon la ocasión para acudir directamente hasta el entorno del Centro Cívico ‘Augusto Tolón Ferrón’.

Como la Consejería de Salud y Familias dispuso diferentes opciones para gestionar la hora de aplicación de la primera dosis, otros tantos seleccionaron intervalos más tardíos para evitar una espera innecesaria ante las bajas temperaturas registradas.

Sin embargo, como muchos padres y tutores legales no han podido acudir en el tramo horario dispuesto por razones laborales, han sido los abuelos los que no han dudado ni un solo instante en acompañar a sus nietos.

Sin embargo, el ritmo de vacunación ha sido constante. Como Comirnaty (Pfizer/BioNTech) de presentación pediátrica cuenta con un menor principio activo, la segunda dosis será administrada en un plazo de ocho semanas después de la primera. Además, debido a que muchos de ellos ya han superado la Covid-19 en semanas anteriores, no se les aplicará una segunda dosis, tal y como han dado a conocer algunos padres y tutores legales.

«He tenido miedo, pero no me ha dolido»

A pesar de que los nervios se han encontrado a flor de piel durante todo el tiempo en el que se ha habilitado la administración, lo cierto es que LA VOZ ha podido comprobar que éstos se disipaban una vez que los vacunados bajan las escaleras de la unidad móvil.

« Me ha dolido menos que la picadura de un mosquito » o «he tenido miedo, pero no me ha dolido» han sido algunas de las frases que los niños de 9, 10 y 11 años han repetido a sus padres y tutores legales antes de abandonar las instalaciones.

Aunque se ha recomendado que antes de hacerlo se realizara una pausa de entre 10 y 15 minutos, muchos no han esperado ese tiempo y han emprendido el camino hacia casa o hacia las actividades extraescolares.

Sin embargo, algunos padres y tutores legales han aprovechado la ocasión para dar a conocer «la desorganización de esta primera jornada de vacunación», ya que «no se están respetando las horas de la citas y no se está accediendo en ese orden».

Por el contrario, sí que otros han elogiado la facilidad con la que «hemos podido coger cita a través de la aplicación móvil y de la página web», especificando una madre de dos niñas que «la cogí ayer mismo por la tarde».

Colas en Los Gallos J.P.B.

Colas en Chiclana

La vacunación para los pequeños ha comenzado a primera hora de la tarde con el fin de evitar la coincidencia con el horario lectivo de las clases.

El Centro de Salud de Los Gallos volvió a ser el epicentro anti-Covid de la localidad gaditana. A pesar de que todos los usuarios debían haber concertado previamente su cita previa, que además contaba con un escalonado de tiempo, ello no evitó las colas y esperas de varios minutos en las puertas de las instalaciones médicas.

De forma más sosegada, aunque también con retrasos y esperas, se ha vivido la jornada de vacunación en el Centro de Salud Chiclana-La Banda Padre Salado. La dirección optó por dedicar una de las dos rampas de entrada a la exclusividad de aquellas personas con cita para recibir el pinchazo de Pfizer-BioNTech.

Del mismo modo, la cartelería informativa se adaptó para los pequeños usuarios para indicar que el menor solo podía acceder al centro médico acompañado por un adulto, así como señalar que en el interior estarían agrupados en turnos de diez en diez niños y recordar seguir siempre las indicaciones del personal.

El gran volumen de personas que reciben los centros de Los Gallos y La Banda ha sido uno de los problemas denunciados por los vecinos de Chiclana quienes aseguran que el futuro y ansiado centro de La Cucarela podrían servir para descongestionar las instalaciones médicas de la ciudad.

A pesar de que el proceso se ralentizó en alguno de los casos, los progenitores demostraron toda su paciencia adquirida y trataron, en todo momento, de tranquilizar a algunos pequeños inquietos. « ¿Ves cómo no duele? , pues la segunda dosis es igual de rápida», comentaba una madre a la salida de La Banda.

Los motivos para vacunar son claros y Chiclana ha respondido. «Tenemos que acabar con la pandemia y esta es la forma. Ellos están muy desprotegidos y ahora con la vacuna todo irá mejor», indica un padre en Los Gallos.

Una niña acompañada de su madre en San Fernando J.P.B

Tranquilidad en San Fernando

En La Isla la primera jornada de vacunación infantil ha contado con lleno en las citas previas , pero con ausencia de colas en las calles. La mayoría de pequeños han pasado por las puertas del Centro de Salud Cayetano Roldán.

La gran capacidad de las instalaciones ha conseguido no retrasar el ejercicio de la vacunación, pese a que las citas para el día de hoy llevaban agotadas desde el primer día en el que fue posible solicitarla.

Menor movimiento en los centros Joaquín Pecci y Rodríguez Arias, una estampa muy diferente de la que vivieron ambas instalaciones durante el comienzo de la vacunación hace algo menos de un año.

San Fernando ha vivido una de las peores caras de la pandemia debido al elevado volumen de personas de tercera edad que viven en las residencias de la ciudad. De ello son conscientes los padres que no han dudado en traer a sus hijos nada más acabar el colegio: «vacunar es la única opción».

Moreno adelanta que a primeros de enero empezarán a vacunar a los niños de ocho años David Moreno, director del Plan Andaluz de Vacunación, se muestra encantado con la buena disposición de los andaluces en este primer día de vacunación a niños de entre 9 y 11 años. « Manejabamos cierto miedo o recelo, pero la verdad que ha sido increíble la insistencia de los padres por conseguir cita antes de la fecha de Navidad . Lo entienden perfectamente, justo cuando está subiendo la incidencia», ha declarado en Canal Sur Radio. «Ojalá que las vacunas de las que disponemos sean todas puestas antes del 22 de diciembre », destaca. Además, se ha observado un aumento en la vacunación de la primera dosis de personas que tenían sus dudas pero ahora acuden al punto de vacucación, para el que no hace falta cita. «La gente se está animando a vacunarse viendo el actual repunte de la incidencia». «De niños entre 5 y 11 años hay unos 630.000 en Andalucía », apunta Moreno. «A primeros de enero viene la siguiente remesa de vacunas, aunque no será tan alta como ahora. Avanzaremos con niños de ocho años. Dependemos de las dosis que nos lleguen».

Tercera dosis Este miércoles, pero en el tramo horario comprendido entre las 09:00 y las 14:00 horas, se ha dispuesto la tercera de refuerzo a las personas mayores de 60 años sin necesidad de cita previa. De esta manera, para que pudieran contar con la misma tenía que haber transcurrido un mínimo de seis meses de la segunda de Moderna o Pfizer, mientras que solo tres de la de AstraZeneca o Johnson & Johnson. LA VOZ ha podido conocer, a través de una las personas que se encontraba administrándolas, que «todo se ha desarrollado correctamente», a pesar de que también se han registrado largas colas.