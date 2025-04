La Selectividad perfecta: un 10 en todos los exámenes y otro 10 de media en Bachillerato

Durante la mañana del 16 de julio se conocían los resultados de las Pruebas de Acceso y Admisión a la Universidad ( PEvAU ). Destaca el positivo 93,34% de aprobados en las pruebas de acceso realizadas en la provincia de Cádiz y la Selectividad perfecta de Julia de Enciso : un 10 en todas las asignaturas que integraban la fase de Acceso y Específica, junto a otro 10 de media en Bachillerato, obteniendo un 14 como nota de admisión, la máxima posible. La alumna del IES Ciudad de Hércules de Chiclana , como no podía ser de otra forma, se siente «muy contenta y orgullosa». Un sentimiento que no se limita a ella misma, dado que la Selectividad de 2020 «quedará como algo histórico, somos esa generación que hemos superado las dificultades del confinamiento y es un honor conseguir esta nota junto a los buenos resultados, en general, de toda la generación».

La receta: «constancia y esfuerzo»

Julia de Enciso reconoce que sus resultados no nacen de la casualidad, «ha sido un trabajo largo y de muchos años». Sin embargo, admite no tener ningún secreto en particular más allá de no rendirse ante las dificultades. « En ningún momento me dije que no podía , a pesar de que no soy muy optimista en cuanto a resultados», destaca la alumna del IES Ciudad de Hércules que nunca se dio por vencida, «siempre soy constante, me esfuerzo, soy trabajadora y me digo: es la recta final y aunque hayan puesto más obstáculos, se pueden superar». El confinamiento, por tanto, fue asumido como «una prueba más». La receta para alcanzar el expediente académico perfecto es «sencilla» y consiste en «constancia y esfuerzo». No hay ningún otro secreto, revela Julia: «si alguien quiere algo, aunque no sea fácil, se podrá conseguir luchando ». «Siempre he sido muy exigente conmigo misma, soy muy perfeccionista y trato de sacar lo máximo de mí», concluye.

Sus padres, cuenta Julia, siempre han apoyado su implicación como estudiante y le inculcaron la responsabilidad por trabajar para obtener un futuro deseado, además de quitarle toda la presión a la que pudiera estar sometida, «me decían que no me preocupase demasiado» . Y es que, debido al perfeccionismo de Julia, ella misma no conseguía estar orgullosa de sus resultados, aun cuando ha completado un Bachillerato perfecto durante su tiempo en el IES Ciudad de Hércules.

Para llegar a alcanzar la máxima nota posible dentro de la Selectividad de 2020, Julia de Enciso le dio mucho valor al tiempo invertido fuera de sus horas de estudio. «Practicaba baloncesto y estaba jugando en dos ligas, pero siempre prioricé el estudio», cuenta. El deporte fue «una forma de despejarme, algo complementario», explica Julia. La alumna no ha tenido «la necesidad de renunciar» porque –explica– «dentro del estudio se necesita momentos de descanso» . «No hay nada que haya dejado atrás» , eso incluye otra de sus pasiones, el piano. «Recurro a aquello que me ayuda a despejarme», algo muy necesario –indica– «durante el periodo de cuarentena».

«Se ha comprobado la voluntad de los profesores»

Durante el confinamiento, el IES Ciudad de Hércules de Chiclana llevó a cabo una preciosa iniciativa para motivar a sus estudiantes: versionar la canción 'Hallelujah' de Leonard Cohen . «Algunos lo estaban pasando mal», relata Juan Murillo Barrena , profesor de lengua y literatura. Gracias este esfuerzo se consiguió que el alumnado del centro «guardase un bonito recuerdo de este momento histórico», explica Murillo. Julia, aunque no participó en esta iniciativa, reconoce y agradece el esfuerzo del profesorado durante el periodo en el que se impartieron clases telemáticas: « nunca nos sentimos solos o abandonados, el instituto nos ha apoyado y nos han resuelto las dudas en cualquier momento. Ahí se ha comprobado la voluntad de los profesores».

La alumna del IES Ciudad de Hércules «deseaba» conocer la nota para «poder vaciar la mente y cerrar esta etapa». Tras esto, Julia va a poder disfrutar de los resultados de su largo y constante esfuerzo, aunque con un objetivo futuro que vislumbra por encima de otros: «siempre he tenido en mente estudiar Ingeniería Biomédica o Ingeniería de la Salud ». «Creo que voy a poder entrar», declara modestamente Julia de Enciso, quien desde luego accederá a cualquier estudio universitario que desee después de haber obtenido la máxima nota posible en la Selectividad de 2020.