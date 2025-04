Morat trae al Concert Music Festival su gira '¿A dónde vamos?'

El grupo colombiano Morat llega este martes al Concert Music Festival de Chiclana con gran expectación ya que la banda ha tenido que posponer su cita con el público gaditano un año debido a la pandemia que hizo inviable celebrar el concierto en 2020.

La formación compuesta por Juan Pablo Isaza, Simón Vargas, Juan Pablo Villamil y Martín Vargas conoce bien el entorno privilegiado del Poblado de Sancti Petri. En 2019 ya actuaron en el Concert Music Festival pero coinciden en que este último año la sociedad se ha enfrentado a grandes cambios, y con ellos, han llegado preguntas que hay que hacerse. Quizá por ello, « ¿A dónde vamos? » es el interrogante que da título a esta gira que trata de capturar la incertidumbre del momento en que nos encontramos: aún luchando por doblegar el coronavirus y con muchas incógnitas por resolver. Cabe recordar que al inicio de la pandemia, en marzo de 2020, el grupo sorprendía comunicando que se veían obligados a guardar cuarentana pues el vocalista y guitarrista Juan Pablo Villamil había dado positivo en Covid-19 y todo indicaba que sus compañeros estaban contagiados porque presentaban síntomas leves. Ahora regresar con energías renovadas y más reflexivos.

El cuarteto despuntó en 2015 con ' Mi nuevo vicio ', tema donde colaboraban con la mexicana Paulina Rubio. Después llegó el éxito fulgurante de su primer álbum de estudio ‘ El amor y sus efectos secundarios ’ (2016) que alcanzó la cima de las listas de ventas tanto en España y como en México.

Dos años después, ‘Balas Perdidas' , llevó a los colombianos a realizar multitudinarias giras y pasaron de ser una bandas emergentes con gran proyección a consolidarse en el panorama internacional con títulos como ' Cómo te atreves' ; ' Cuando nadie ve '; ' Yo contigo, tú conmigo ' (con Álvaro Soler) y ' Besos en guerra ' (con Juanes).

Morat sigue explorando y colaborando con un amplio elenco de artistas internacionales como Sebastián Yatra, Reik, Danna Paola o los españoles Álvaro Soler, Aitana y el sevillano Beret con quien interpretan el reciente éxito 'Porfa no te vayas'. Como ellos mismos han reconocido en alguna ocasión «somos fans de la música» y por eso no se cierran a ningún sonido en particular aunque sus temas si orbitan entorno a las diferentes facetas del amor.

Con un nuevo disco recién publicado y la gira ¿A dónde vamos? en marcha, los colombianos llegan al Poblado de Sancti Petri dispuestos a conquistar los corazones de los asistentes al Concert Music Festival con su directo fresco y sus ritmos pegadizos.

Tras su paso por Chiclana, la banda recorrerá Gerona (14 de agosto), Calella de Palafrugell (16 de agosto), Marbella (27 de agosto), Jaén (29 de agosto), Córdoba (4 de septiembre), Barcelona (9 de septiembre), Valencia (11 de septiembre), Madrid (12 de septiembre) y Bilbao (18 de septiembre).

Las entradas para disfrutar del ciclo de conciertos de la IV Edición de Concert Music Festival 2021 se pueden obtener a través de la página web del festival (www.concertmusicfestival.com) y en www.entradas.com

Esta semana estarán en Chiclana: Sergio Dalma (11 de agosto), Pastora Soler (12 de agosto), Melendi(13 de agosto), Pablo Alborán (14 de agosto) y Miguel Poveda (16 de agosto)