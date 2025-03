Largas colas en los Centros de Salud de Chiclana: «¡esto es una vergüenza!»

«Llevo tres semanas esperando para obtener cita y no lo logro, hoy he estado haciendo cola dos horas y me han dicho que tenía que seguir llamando», palabras de una vecina de Chiclana que no oculta su frustración tras haber «perdido toda la mañana» frente a la puerta del Centro de Salud La Banda-Padre Salado . Los «eternos» periodos de espera, las llamadas nunca devueltas por los ambulatorios y las citas pospuestas o canceladas acompañan a los chiclaneros en su día a día desde la irrupción de la pandemia. Personas que se amontonan en las entradas de las clínicas y profesionales que les solicitan que realicen los trámites por vía digital o que solo acudan si es estrictamente necesario, una imagen que se ha convertido en cotidiana dentro de una «nueva normalidad» totalmente atípica. Los Centros de Salud de Chiclana no cuentan con «capacidad para atender la alta demanda de la ciudadanía», denunciaba a comienzos de semana la responsable municipal de Salud, Pepa Vela .

El Consistorio reconoce la «delicada e insostenible» situación que atraviesan los Centros de Salud de Los Gallos, El Lugar, La Longuera y, especialmente, La Banda-Padre Salado. Durante las mañanas, en este último centro mencionado, es habitual comprobar cómo se producen colas de varias horas de duración . «Creemos tener un caso de coronavirus en mi familia, después de dos horas esperando nos dicen que no nos pueden atender y que nos llamarán a lo largo del día, ¡es una vergüenza! », protesta una señora. Las citas telemáticas siguen presentes una vez sobrepasado el Estado de Alarma, situación que denuncian desde el Ayuntamiento de Chiclana, «se entendía que iba a ser provisional, pero casi seis meses después, no sabemos hasta cuándo seguirá esta medida». Al mismo tiempo, Pepa Vela denunciaba las dificultades de estos centros «para la adquisición del material mínimo para poder trabajar con ciertas garantías». Una situación que, aparentemente, se da por superada: « no estamos como a principios de la pandemia . Ahora mismo, si los profesionales solicitan materiales, los obtienen», afirma Pepa Caballero , delegada del SATSE (Sindicato de Enfermería) en el Distrito Bahía de Cádiz-La Janda.

Más trabajo y menos profesionales

El problema de Chiclana –aplicable al resto de centros que no cuentan con servicios de urgencias– se encontraría en que « no se contrata hasta lograr compensar el mismo número de profesionales , o de horas, que se van de vacaciones». Hecho que se produce «por norma» en los ambulatorios, pero que no sucede en los hospitales: «puede que allí no contraten personal de refuerzo, pero no disminuyen la plantilla». Pese a ello, argumentan no poder demostrar esta hipótesis con datos facilitados por los propios centros ya que se trata de «información a la que no nos dan acceso». El incremento de las tareas de los profesionales de la salud es otro de los motivos que explicarían los largos tiempos de espera en las consultas de los ambulatorios. «A las funciones desempeñadas dentro de la Atención Primaria, debemos añadirle el seguimiento de casos positivos por coronavirus y la realización de PCRs », detalla Caballero. Precisamente, desde la Delegación de Salud y Familias, se destaca la realización de «alrededor de 23.000 pruebas de test rápidos a todo el personal del sistema educativo de la Junta de Andalucía en Cádiz», lo que apoya la afirmación de los enfermeros de Chiclana: «ha sido el verano con mayor carga de trabajo y no se ha contratado a la cantidad suficiente de profesionales».

Con el fin del periodo vacacional, la normalidad irá llegando a los Centros de Salud de Chiclana . Tal y como dice Pepa Caballero, «incluso con tantas dificultades, el trabajo se está sacando con éxito». Sin embargo, los pronósticos no son halagüeños para los próximos meses. En verano, se suele ralentizar el seguimiento de los pacientes crónicos, como diabéticos o hipertensos. Durante la pandemia, ese trabajo se paralizó por el peligro al que se exponían estas personas con patologías previas. En muchos casos, cuenta la delegada, este seguimiento «no se ha podido hacer». De cara al invierno, donde se prevé una fuerte incidencia del coronavirus , los profesionales sanitarios ya alzan la voz : «si tenemos que cumplir con nuestras labores y las volvemos a incrementar con tareas dedicadas a luchar contra la pandemia, volveremos a tener colas porque será más trabajo con los mismos profesionales».

400 profesionales para los Centros de Salud

En este sentido, la única posibilidad de evitar un colapso sanitario se encontraría en manos de la Junta de Andalucía. El 9 de septiembre, SATSE Andalucía anunciaba un acuerdo con la Consejería de Salud y Familias para la contratación de «al menos 400 enfermeras para sustituir a las enfermeras y enfermeros de los Centros de Salud, a las que se les asignen la responsabilidad de vigilancia, seguimiento y atención en los Centros Escolares». Gracias a este compromiso, el sindicato cumple una de sus peticiones para «evitar que se cargue con nuevas funciones a la misma plantilla de Atención Primaria». Las contrataciones deberían comenzar a realizarse la próxima semana . El número de contratos de sustitución podría ampliarse hasta alcanzar las 700 firmas «una vez que se analice el número y tamaño de los colegios a atender en el ámbito de influencia de cada Zona Básica de Salud, según el compromiso adquirido por la Consejería de Salud y Familias, explican en un comunicado». Además, el portavoz del Ejecutivo andaluz, Elías Bendodo , anunció la ampliación en «5.325 horas mensuales» del horario de los operadores encargados del seguimiento Covid, con el fin de reducir las nuevas tareas antes mencionadas de los profesionales de Atención Primaria.