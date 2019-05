Elecciones municipales 26-M Elecciones municipales en Chiclana Deporte, paseos por la playa y amor por los animales, los candidatos a la Alcaldía de Chiclana comparten muchas aficiones Casi todos tienen o han tenido perro en sus familias, son padres y disfrutan compartiendo el tiempo libre con los amigos o practicando deportes

V. Sánchez Moreno Chiclana Actualizado: 12/05/2019 07:59h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Para las próximas elecciones municipales en Chiclana nueve candidatos optan a la alcaldía. Solo uno de ellos es mujer, la candidata de Vox, SusanaCandón. De perfiles muy variados y edades que van desde los 29 a los 61 años sorprenden la afición por el hockey del actual alcalde(del PSOE, que gobierna en coalición conGanemos) o por el Muay Thay del candidato del PP, llegando ambos a competir en el pasado en ambas disciplinas. Este es el perfil más personal de seis de los alcaldables chiclaneros.

José María Román. PSOE

Del hockey al running

El actual alcalde de Chiclana se confiesa apasionado de la naturaleza, del deporte y de la lectura. Asegura que le gusta la novela histórica y la literatura de ensayo y de pensamiento, aunque tiene algo abandonados los libros desde que empezó a estudiar inglés hace unos dos años. Ha sido deportista durante muchos años, practicando disciplinas como el hockey hierba, el hockey sala y el hockey patines, llegando a ser campeón de España universitario en la primera de las modalidades. En el último año es muy habitual verlo corriendo por calles de Chiclana, siendo uno de los participantes del Circuito Local de Carreras Populares de la ciudad. Su vida profesional como biólogo siempre ha estado ligada a una de sus grandes pasiones, los esteros y cultivos marinos. Se declara enamorado de su familia. Está casado y tiene dos hijos.

Jorge Guerrero. Podemos

Series y naturaleza

El candidato a la alcaldía por la formación morada admite que la mayoría del tiempo lo pasa haciendo cosas relacionadas con Podemos, «pero el tiempo libre que tengo me gusta dedicarlo a practicar deportes de equipo con los amigos, principalmente el fútbol. El deporte individual me aburre bastante. Pero la verdad es que organizarse para quedar todos pasa una vez cada dos semanas». Además, Guerrero señala que también suele quedar con sus amigos para «jugar a juegos de mesa, como el Catán o el Arkham Horror, o ir al pinar a hacer una barbacoa». Padre de un niño de siete meses, Eco, vive en el centro de Chiclana con su compañera Ana. «Es una experiencia nueva y que da mucha ‘faena’, pero muy agradecida porque, como decimos en casa, es un niño trampa, se porta tan bien que dan ganas de tener otro rápidamente», afirma. Cuando hay «tranquilidad suficiente» encasa lee género fantástico o historia. Se declara «adicto» a ver series con su familia y disfruta «paseando por los esteros, algo que me agradece mi perra, e ir a la playa», sobre todo fuera de la temporada veraniega, cuando «están menos masificadas y las podemos disfrutar de verdad».

Andrés Núñez. PP

«Siempre sale el sol»

Este es el lema del candidato del Partido Popular a la alcaldía de Chiclana, que cumplirá 38 años el día antes de las elecciones municipales y se declara apasionado del flamenco. «Llevo con orgullo ser gitano», afirma. Desde años practica Muay Thai, deporte de contacto en el que ha competido y fue campeón regional hace unos años. «Lejos de ser un deporte violento, como pueda creerse para quien lo vea desde fuera, no he visto deporte donde se fomente más la humildad, el compañerismo hasta el punto de que sin tus compañeros no eres absolutamente nada, el respeto y el reto por superarse», asegura. Declara que lee menos de lo que le gustaría y se decanta por la novela de ficción, siendo Ray Loriga su escritor español favorito. Cinéfilo, su película preferida es ‘El Padrino’. Casado y padre de dos hijas, «que son como la noche y el día. La mayor, Luisa, de siete años, es una santa y la pequeña, Manuela, de año y medio, un torbellino». «Mi mujer y yo formamos un gran equipo», señala.

Adrián Sánchez. Ganemos

Por el medio ambiente

Ganemos Chiclana es el actual socio de gobierno del PSOE y su líder, Adrián Sánchez, de 32 años, delegado de Fomento de la ciudad. Licenciado en Ciencias Ambientales, siente pasión por la ornitología, «y en el huequito que tengo siempre escapo al campo a ver aves y a disfrutar de mi marisma», declara. Afirma que le gusta leer, aprender y oír buena música, en especial el flamenco.Se considera «muy familiar» y disfruta todo lo que puede de sus dos hijos, de 10 y 1 año de edad, además, está «muy unido» con sus padres y hermanos.

José Ángel Quintana.Ciudadanos

Surfero y publicista

El candidato de Ciudadanos a la alcaldía de Chiclana no pierde ocasión para coger la mejor ola.Acompañado por su hija adolescente en sus redes sociales se le ve disfrutando del surf. José Ángel Quintana es técnico superior en publicidad y marketing. Nació enSanFernando, es autónomo y fundó su primera empresa hace casi 25 años en Chiclana. Disfruta pasando el tiempo libre en la playa, paseando con su perro y con los amigos.Está casado y tiene dos hijas.

Susana Candón. Vox

Motera y desconocida

Llegada hace poco a la política, la candidata de Vox a ocupar el sillón de alcalde en Chiclana tiene 51 años y es agente inmobiliaria. Única mujer alcaldable en este municipio para las próximas elecciones municipales. Originaria de Medina Sidonia, en sus redes sociales Susana Candón aparece disfrutando de los paseos en moto y apoyando la equiparación salarial de Policías yGuardias Civiles con otros cuerpos policiales.