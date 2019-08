CHICLANA Conoce los siete puntos mágicos de Chiclana El Templo de Hércules o la Loma del Puerco son los enclaves más espectaculares para disfrutar de las vistas a la costa gaditana

Ana Cristina Ruiz Chiclana Actualizado: 26/08/2019 13:21h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

«Siete es el número perfecto», dijo Pitágoras, y no es casualidad que sean esos los puntos mágicos que tiene Chiclana. Se trata de unas zonas distribuidas por toda la localidad desde los cuales se pueden observar esta ciudad gaditana desde diversos planos. ¿Cómo podemos distinguir estos puntos? Aunque no es tarea fácil porque están repartidos por toda Chiclana, no es imposible. Por la localidad están instaladas una placa o un monolito de piedra con una inscripción en la que se detalla brevemente una descripción del lugar y que distingue en qué punto mágico nos encontramos.

Para hacer la ruta de estos puntos es necesario disponer de transporte y de tiempo, ya que se encuentran distribuidos por diversas partes de Chiclana: en la localidad, en el campo a las afueras y finalmente en la playa, donde La Barrosa ofrece unas espectaculares vistas hacia el Oceáno Atlántico. Este último punto lo situamos de los últimos a visitar, ya que los atardeceres mágicos que nos ofrece la playa de la Barrosa son una obra de arte natural y todo un espectáculo que el visitante no debe obviar.