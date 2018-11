2-D Sanz: «Las formas del PSOE con el Campo de Gibraltar son el ejemplo del peor electoralismo» El presidente de los populares gaditanos reta al PSOE a poner plazos de inicio en cada una de las actuaciones recogidas en el Plan aprobado este viernes

La Voz

El Presidente del Partido Popular de Cádiz, Antonio Sanz, se ha mostrado decepcionado por el plan sobre el Campo de Gibraltar anunciado por el Gobierno de Sánchez tras el Consejo de Ministros celebrado hoy. Sanz ha denunciado la actitud y la forma de actuar del Gobierno del PSOE con los ciudadanos del Campo de Gibraltar ya que «son ejemplo del peor electoralismo» y ha recordado que «vender humo es engañar a los ciudadanos».

En este sentido, Sanz ha destacado el trabajo realizado durante los últimos seis años por el Gobierno del Partido Popular en la Comarca con proyectos como la ampliación de la Zona Franca a La Línea, Los Barrios y Algeciras. «Los vecinos del Campo de Gibraltar no se merecen mentiras y falsas promesas», ha señalado. «No es admisible que presenten por todo lo alto un Plan que recopila proyectos que ya están en marcha o con los trámites iniciados; proyectos cuyo diseño y elaboración se culminaron con un Gobierno que se dedicó a trabajar, no a criticar; un Plan que no detalla plazos ni de inicio ni de finalización y que entierra otros tantos proyectos importantes para la Comarca».

Antonio Sanz ha pedido a Pedro Sánchez y a Susana Díaz que sean honestos con los vecinos del Campo de Gibraltar, «no es serio que utilicen unas elecciones para la venta política de un Plan con buenas palabras y pocos hechos», concluye Sanz. Por ello, reta al Gobierno de Pedro Sánchez a que ponga plazos a todas y cada una de las actuaciones recogidas. «Llevan décadas dando la espalda a las infraestructuras del Campo de Gibraltar y ahora elaboran un documento que, aunque queda muy bien sobre el papel, ni ellos mismos se creen», denuncia Sanz.

Además, Antonio Sanz recuerda que lo recogido en materia de empleo no contempla ninguna medida concreta ni entra en detalles. «Todo son generalidades, pisan competencias autonómicas y recogen acciones que ya existen». En definitiva, concluye Sanz, «es un Plan que subestima a los vecinos del Campo de Gibraltar y que pone en evidencia una forma de gobernar: vender y no hacer nada, que son sinónimo de fraude y de PSOE».