Autor del libro «Educando con magia» Xuxo Ruiz: «Mis clases no son un 'show', la magia es un recurso que ayuda mucho» El maestro de un colegio de Sevilla gana el Premio «Global Teacher 2019» como mejor profesor del mundo

Xuxo Ruiz es profesor de cuarto de primaria del colegio público sevillano San Sebastián en Albaida del Aljarafe y prestidigitador. Sí, mago, y no porque se meta en el bolsillo a sus alumnos con sus trucos, que también, sino porque acaba de hacerse con uno de los premios más reconocidos del sector, el «Global Teacher Award 2019», por su innovación en la educación con la magia.

«Me gusta desde pequeñito la magia y descubrí que podía ser un recurso para la enseñanza, tengo los pies en el aula, mis clases no son un “show”. Yo me di cuenta que cuando les hacía trucos a los alumnos y me movía me seguían mucho más y atendían. Dicen que una pregunta pertinente puede cambiar tu vida. Yo me pregunté, ¿puede la magia servir para la enseñanza?, y desde entonces investigo en esto».

«La magia es un arte que no tiene edad, porque todos llevamos un niño dentro», afirma el profesor

Desde el año 2001 enseña magia en los centros de formación de profesorado y cada día tiene un correo electrónico de algún maestro dándole las gracias por esta herramienta de trabajo: «La magia es un arte que no tiene edad, porque todos llevamos un niño dentro», apunta. Pero Xuxo Ruiz saltó a la fama a través de su canal de You Tube y su libro «Educando con magia». «Va por la quinta edición, se ha traducido al inglés y al portugués, en él explico más de cien trucos de magia para motivar a los niños en el aprendizaje, llamarles la atención sobre lo que están aprendiendo, incentivar la autoestima e incluso mediar en conflictos», explica este profesor que también fue finalista el año pasado del «Teacher Prize», como el premio Nobel de Educación.

La varita mágica de la reconciliación

Como uno se queda con la duda la manera en que se puede «mediar en un conflicto» con la varita mágica, Ruiz lo explica de maravilla. «Si dos alumnos se pelean, para desdramatizar les enseño una cuerda, ellos la cortan y a través de palabras mágicas, como el perdón verdadero o con un abrazo, podemos conseguir que esos extremos cortados puedan volverse a unir; esto en edades tempranas funciona porque de una forma muy visual se dan cuenta de que por una pequeña tontería no se puede romper una amistad».

Ruiz utiliza la magia de dos formas diferentes, «una, yo soy el mago y consigo captar su atención, les emociono ante una explicación; y la segunda, ellos son los pequeños magos, para por ejemplo repasar asignaturas con trucos de magia que tienen doble fondo, todos los que les enseño están encaminados para trabajar diferentes aspectos del curriculum, diferentes contenidos, con lo cual a través de la magia están repasando la asignatura».

Este maestro está convencido de que a través de la magia se trabajan las habilidades comunicativas, «están aprendiendo a hablar en público de una manera que a ellos les encanta». Como Xuxo Ruiz es un apasionado de los hechizos, los jueves por la tarde se va con sus alumnos al Hospital Virgen del Rocío a sacar una sonrisa con sus trucos a los niños enfermos. Y todos se quedan muy felices, la cura taumatúrgica de haber ejercido como médiums.