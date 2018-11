BREXIT El ministro principal de Gibraltar sostiene que no ha hecho concesiones en soberanía, jurisdicción o control Picardo asegura que el Peñón estará incluido en el acuerdo de salida y que los memorandos negociados con España sólo estarán vigentes durante el periodo de transición

Soraya Fernández

El ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, ha asegurado ante el Parlamento del Peñón, que Gibraltar estará incluido en cualquier acuerdo de salida del Reino Unido de la Unión Europea y en el periodo de transición, y que no ha hecho concesiones en soberanía, jurisdicción y control.

«Independientemente de las amenazas a las que hemos hecho frente, los importantes desafíos que hemos abordado y a las reclamaciones de algunos que sugerían que el Brexit constituía para España la mejor oportunidad de los últimos 300 años para hacerse con la soberanía de Gibraltar, o al menos parte de ella, Gibraltar estará, a pesar de todo, incluido en cualquier acuerdo de salida y el periodo de transición, si lo hubiera», ha señalado.

Esto garantizará, según ha dicho, un periodo de certidumbre legal «fundamental para las empresas y ciudadanos que durará, al menos, hasta el 31 de diciembre de 2020, y durante el que se negociará la futura relación entre el Reino Unido, incluido Gibraltar, y la UE».

Así lo ha manifestado ante el Parlamento de Gibraltar, donde ha explicado que el acuerdo de salida incluye un protocolo sobre Gibraltar basado en varios memorandos de entendimiento y un tratado fiscal que apuntalarán la ejecución del protocolo.

Memorandos de entendimiento

Los cuatro memorandos de entendimiento se centran, según ha abundado, en los derechos de los ciudadanos, el acceso al mercado del tabaco, la cooperación en asuntos medioambientales y la cooperación en asuntos policiales y aduaneros.

En cuanto al tratado fiscal, ha indicado que establece disposiciones sobre la transparencia fiscal y normas relativas a la residencia fiscal «similares a las que normalmente incluyen los acuerdos de doble imposición o de intercambio de información como los que tenemos con muchos países de todo el mundo y que llevamos mucho tiempo queriendo tener con España», ha apuntado.

Asimismo, ha indicado que todos los memorandos de entendimiento, excepto el tratado fiscal y el memorándum sobre los derechos de los ciudadanos, establecen obligaciones únicamente hasta el final de diciembre de 2020. A partir de entonces quedarán sin efecto.

«Son acuerdos que se han logrado sin menoscabo de ninguna de las posiciones sobre la soberanía»

Picardo ha hecho hincapié en que ninguno de estos documentos pone en peligro sus líneas rojas «ni alteran nuestra Constitución y nuestras competencias constitucionales. No se han realizado, ni se realizarán, concesiones en los planos de soberanía, jurisdicción o control. De hecho, se trata de acuerdos que se han logrado expresamente sin menoscabo de ninguna de las posiciones sobre la soberanía. Tampoco nos exigen que hagamos cosas con las que no estamos de acuerdo».

El ministro principal ha reconocido además que si Gibraltar no llega a quedar incluida en el acuerdo de salida, «en marzo de 2019 se habría tenido que enfrentar por su cuenta al precipicio»

Picardo también se ha referido a la posición del Gobierno español. En este sentido, ha asegurado que lo que se ha negociado en esta fase son los términos de la situación especial de Gibraltar en el acuerdo de salida y su inclusión en el periodo de transición, «y no los términos de la futura relación con la UE».

También ha dicho que el acuerdo de salida constituye un Tratado de la UE y, por lo tanto, que resulta legalmente vinculante en virtud de la legislación internacional suscrita por los Estados miembros. «Gibraltar no es constitucionalmente, y no puede serlo, una de las partes del acuerdo» pero ha afirmado que no habría tolerado ningún acuerdo «que hubiera comprometido nuestro orden constitucional de alguna forma».

«Tenemos más motivos para cooperar y negociar con España que con cualquier otro país de la UE»

Sobre la futura relación con España tras la salida de la Unión, ha recordado que la puerta geográfica de Gibraltar a Europa es España y que por tanto, «tenemos más motivos para cooperar y negociar con España que con cualquier otro país de la UE. Así, nuestro deseo es continuar las negociaciones sobre el futuro y trabajar directamente con España con el mismo espíritu de colaboración y participación positiva que hemos disfrutado en esta fase de las negociaciones del Acuerdo de Salida», ha dicho.

El ministro principal de Gibraltar ha reiterado que el Brexit «es un acontecimiento negativo para toda Europa» pero que es mejor permanecer junto al Reino Unido.