Gibraltar sigue sin controles sanitarios en la Verja pese a la nueva cepa de Covid

Miles de personas cruzan a diario la Aduana que separa Gibraltar de La Línea de la Concepción (Cádiz), tanto para entrar como para salir de la colonia británica, y lo hacen sin ningún tipo de control sanitario ante la pandemia del Covid-19 más allá de algunas cámaras térmicas en la parte gibraltareña. Así ha sido desde que se inició la crisis sanitaria.

La situación se torna aún más inquietante aún tras conocer que la cepa británica del Covid-19 ya ha llegado a Gibraltar. El caso se detectó en noviembre aunque el ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo , no lo confirmó hasta este lunes y después de que lo anunciase el Reino Unido. «Parece que un paciente se manifestó con la nueva variante en noviembre , pero parece que hemos dominado ese foco en particular. No está claro que otros focos de la nueva variante no estén presentes en Gibraltar o en el resto de Europa meridional o en Europa en su conjunto», aseguró ante su Parlamento.

Poco después, España anunció que reforzará los controles en la Verja de Gibraltar aunque sin detallar cómo lo hará. Además, la rapidez de contagio de esta nueva variante –un 70 por ciento más contagiosa- ha hecho que España limite desde hoy los vuelos procedentes de Reino Unido salvo para españoles y residentes. Gibraltar, por su parte, mantiene la conexión aérea con Reino Unido pero exigirá ahora PCR negativas con no más de tres días de antelación a los viajeros que lleguen de territorio británico o les dará la opción de hacerse una prueba rápida en la misma terminal aeroportuaria.

El ministro español de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos , garantizó, sin entrar en detalles, que Gibraltar no será «una puerta de entrada alternativa » en España. Aunque reconoció que el Peñón «goza de algunos beneficios por su relación con nuestros nacionales», señaló que no va a ser una «opción válida para sortear« la que se acuerde en el seno de la Unión Europea. Según añadió, es algo «ya previsto» por la ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González Laya.

El alcalde de La Línea, Juan Franco, ha afirmado que el Gobierno de España le ha transmitido tranquilidad y le comunicado que ya trabaja en la adopción de medidas en la Aduana para garantizar la seguridad de las personas y que se pondrán en marcha con celeridad.

Sin restricciones para entrar en España

Picardo, por su parte, aseguró que no impondrá restricciones para viajar a España, aunque sí recomienda a los gibraltareños que se queden en casa y pide a los jóvenes del Peñón que no crucen la Verja a hacer lo que no pueden hacer en su población.

Antes de que el Covid-19 lo cambiara todo, por la Verja de Gibraltar cruzaban una media de 30.000 personas y 10.000 vehículos cada día . Ahora las cifras son mucho menores pero igualmente importantes. Ya no hay apenas turistas pero a diario entran y salen de Gibraltar 14.500 trabajadores transfronterizos que viven a este lado, de los que más de 9.000 son españoles. A eso se añaden los gibraltareños que tienen su segunda residencia en España o que cruzan para realizar compras o consumir en establecimientos de la zona, así como alumnos españoles escolarizados en el Peñón y quienes acuden a Gibraltar a realizar compras o a las zonas de ocio. La cifra volverá a bajar ahora con el cierre de restaurantes –en los que trabajan muchos transfronterizos- y de colegios en la Roca, aunque se antoja harto complicado establecer controles sanitarios en una aduana tan transitada.

Durante las semanas más duras del confinamiento a ambos lados de la Verja se exigía a quienes entraban y salían de Gibraltar que acreditasen que eran trabajadores transfronterizos o que necesitaban cruzar la Verja para alguna cuestión de tipo médico, algo que terminó con la desescalada.

131 casos más en sólo cinco días

El Gobierno de Gibraltar anunció este lunes nuevas y duras medidas para controlar la preocupante expansión de la pandemia en este territorio, que ha visto cómo los casos pasaban de 71 a 202 en sólo cinco días en una población que ronda los 35.000 habitantes. En las últimas 24 horas, el Gobierno ha confirmado 33 nuevos positivos, entre ellos el viceministro principal, Joseph García. Los casos confirmados desde el inicio de la pandemia en el Peñón son 1.282 y seis los fallecidos.

Picardo, que pidió disculpas por endurecer las restricciones, reconoció el daño «potencial que podría causar una cepa más virulenta del virus , lo que combinado con la interacción social que podemos esperar ver en Gibraltar en un período tradicional de Navidad, es evidente».

Por ello, el Gobierno gibraltareño impone desde este martes el uso obligatorio de las mascarillas en todos los espacios públicos y cierra los colegios y los restaurantes hasta el 11 de enero.

«Más solitario es un ataúd»

Además, recomienda que no se reúnan durante las celebraciones navideñas más de tres unidades familiares en los hogares . A los mayores de 70 años se les aconseja quedarse en casa y salir sólo para cuestiones de emergencia o necesidad, así como que eviten ir a comidas navideñas con sus familias. «Quédense en casa. Sé que esto es malo, especialmente en Navidad. Pero la alternativa es peor. Es más solitario en un ataúd», sentenció.

«Nadie muere por perderse una fiesta de Navidad , porque no pudo salir a comprar el regalo que quería hacer a un ser querido o por no tomar u trago con amigos o compañeros de trabajo, pero una persona vulnerable o anciana puede morir si no seguimos estas reglas. Y es por eso que estamos haciendo esto, para proteger a los vulnerables. No estamos cancelando la Navidad. Estamos cambiando la Navidad. Será una Navidad menos comercial este año, pero será de todas formas una Navidad, con todo lo esencial», manifestó en su intervención parlamentaria.

La asistencia a cultos religiosos queda también suspendida en Gibraltar, donde además se cierran los gimnasios y se recomienda el teletrabajo.

Picardo recordó que la vacuna de Pfizer está próxima a llegar al Peñón. En la vacunación, Gibraltar incluirá a los trabajadores transfronterizos.