Santa María se prepara para la más histórica de sus peregrinaciones

Faltan apenas dos días para que Cádiz viva días con estampas e imágenes que quedarán en la retina de muchos gaditanos y cofrades. La gran devoción de la ciudad, amén de su Patrona, estará presente en lugares en los que nunca antes tuvo la oportunidad de estar. Barrios y parroquias alejados de su lugar de referencia, de la capilla a la que cada viernes sus legiones de devotos le rinden pleitesía.

Porque Jesús Nazareno saldrá de Santa María y lo hará para alejarse solo físicamente de su barrio, porque el alma permanece en el arrabal pero la comparte con toda una ciudad que podrá contemplarlo en San José, Santo Tomás, San Servando y San Germán, Nuestra Señora de Loreto, Nuestra Señora de Lourdes, San Francisco Javier y por supuesto en Santo Domingo.

Serán siete las parroquias en las que pernoctará el Regidor Perpetuo de Cádiz con motivo de esta Peregrinación Extraordinaria con motivo del Año Jubilar de la Esperanza, tal y como la cofradía del Jueves Santo ha nominado a un acontecimiento que traspasa lo religioso. En cada una de ellas estará una noche, excepto en San José donde lo hará en dos. Ahí será primera parada este viernes 29 de agosto cuando tras la eucaristía el Señor salga de su capilla. Tras un sábado 30 repleto de actos en el primer templo de Extramuros, al día siguiente, domingo 31, el Nazareno partirá camino de La Laguna previo paso por María Auxiliadora, Rebaño de María y esa emotiva entrada en el Hospital Puerta del Mar donde visitará la capilla del centro sanitario.

Los días siguientes serán jornadas concentradas en el barrio de mayor densidad de Cádiz, La Laguna, para luego estar presente en Loreto, Puntales y por supuesto estar muy presente en la barriada de La Paz con las visitas a Nuestra Señora de la Asunción y San Vicente de Paúl.

Todo ello será la semana que viene, donde no faltará por supuesto el acercamiento a lugares tan necesarios como la Residencia de Mayores Micaela Aramburu en las cercanías del Cerro del Moro.

En cada una de las estaciones de su peregrinación, la hermandad del Nazareno convivirá con las parroquias que han preparado diferentes actos en cada jornada, además de diferentes eucaristías e incluso charlas, ponencia y momentos de confraternización y convivencia.

Respuesta masiva de hermanos y devotos del Señor

El Señor, que a buen seguro dejará una imagen impactante en su salida de Santa María, portará una nueva cruz arbórea. La obra ha sido realizada por el imaginero sevillano Enrique Lobo Lozano y constituye una donación de hermanos de la Cofradía y de hermanos cargadores de las cuadrillas que acompañan al Nazareno de Santa María y a la Virgen de los Dolores.

Y junto a las estampas que deja el Regidor Perpetuo también estará la enorme cantidad de devotos y hermanos que le acompañen en sus ocho días de peregrinación. La cofradía del Jueves Santo ha entregado más de 400 controles de salida, todos ellos gratuitos, por lo que se espera un acompañamiento al Señor en un número muy importante.

No faltarán en la peregrinación el acompañamiento de diferentes capillas musicales e incluso de la Agrupación Musical Polillas. Y por supuesto, el sábado 6 de septiembre, cuando el Nazareno salga de Santo Domingo para regresar a Santa María, se vivirán momentos muy intensos que prometen emociones a flor de piel.

En definitiva, una peregrinación que tiene en su apellido de extraordinaria la mejor definición para recalcar lo que supone y mueve Jesús Nazareno en esta ciudad.