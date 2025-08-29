El Nazareno, de un gris perla histórico, y los detalles del inicio de su peregrinación

Santa María y la ciudad de Cádiz aguardan el comienzo de la que será una peregrinación emotiva e histórica, llena de estampas y momentos que quedarán en la retina de muchos gaditanos y cofrades. Los ocho días de la esperanza, desde este viernes y hasta el sábado 6 septiembre. Con siete parroquias en las que pernoctará el Nazareno de Santa María, el Regidor Perpetuo, visitando parroquias y barrios de la ciudad que lo recibirán con los brazos abiertos.

Con una vestimenta única de gris perla, pues no se recuerda a Jesús Nazareno sin su tradicional túnica morada, con un adorno floral especial para la ocasión y por supuesto acompañado de sus ángeles de Vasallo. Así llevará la devoción el Greñúo ante sus devotos y fieles.

La Cofradía del Nazareno de Santa María ha ultimado todos los detalles de la salida que, con motivo de la Peregrinación Extraordinaria, hará Nuestro Padre Jesús Nazareno por los barrios de Extramuros de la ciudad de Cádiz con motivo del Año Jubilar de la Esperanza, bajo el lema oficial 'Jesucristo, Puerta de la Esperanza (pasó por el mundo haciendo el bien)'.

El recorrido dará comienzo este viernes 29 de agosto de 2025 en torno a las 19:30 horas con salida desde la Capilla de Nuestro Padre Jesús Nazareno tras la Santa Misa de Hermandad, prevista para las 19:00 horas, y continuará hasta la Parroquia de San José, donde está prevista su llegada en torno a las 22:30 horas.

Para esta ocasión, el Regidor Perpetuo de la ciudad estrenará una túnica confeccionada en terciopelo perla, donada por un grupo de hermanos de la corporación. Sobre ella, llevará el habitual pecherín de encaje de hojilla en oro, muy característico en su estilo. El tono, elegido expresamente para este momento extraordinario, evoca la luz del amanecer y simboliza la pureza, la serenidad y el comienzo de un camino cargado de esperanza, en sintonía con el espíritu del Año Jubilar.

🟣¡CÁDIZ, que ya mismito estamos ahí! 😍✨



El Nazareno viene a regalarnos vida.

A despertar la esperanza dormida.

A recordarnos que nunca es tarde para volver a empezar.

Donde Él pasa, renace la luz.

Donde Él llega, todo se llena de Esperanza. 💜

El Nazareno portará además la nueva cruz arbórea, realizada por el imaginero sevillano Enrique Lobo Lozano. Esta pieza ha sido donada por un grupo de hermanos y por los cargadores que acompañan tanto al Nazareno como a María Santísima de los Dolores.

La parihuela sobre la que procesionará ha sido cedida por la Real Archicofradía del Santísimo Rosario. Se trata de la misma utilizada por Nuestra Señora del Rosario Coronada, patrona de Cádiz, durante su peregrinación por los barrios de Extramuros en el año 2017. Esta estructura destaca por su capacidad de adaptación a las alturas reducidas de los accesos a diversas parroquias del recorrido.

El exorno floral ha sido elaborado por el florista Alejandro Montes de Oca, quien ha diseñado un monte de flores colorido con diferentes variedades, concebido para acompañar con viveza y solemnidad el paso del Regidor Perpetuo por los barrios de Extramuros. El monte está compuesto por helecho de cuero, alstroemeria moradas, rosas rojas, rosas vendela, rosas stars platinum violeta, clavel rojo, crisantemo sangre, hipericum rojo, statice morado, limonium rosa, cardos morados y eucalipto, creando una combinación cromática que envuelve la parihuela con tonos intensos y matices simbólicos que refuerzan el carácter extraordinario de esta salida.

Sobre la parihuela se han dispuesto los cuatro angelotes tallados por Juan Luis Vasallo Parodi en la década de 1940, junto a los faroles de orfebrería pertenecientes al paso de misterio de Nuestro Padre Jesús Nazareno. Estas piezas son obra de los talleres sevillanos de Seco Velasco y datan de mediados del siglo XX.