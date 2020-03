Cuaresma en Cádiz García Requejo: «Cuando salgamos de esta compartiremos todo lo que nos debemos» El pregonero de la Semana Santa comenta sus sensaciones en este extraño Domingo de Pasión en el que no puede anunciar la Semana Mayor

Es Domingo de Pasión y debería estar sobre el escenario del Gran Teatro Falla para anunciar la Semana Santa de este año 2020. Pero el estado de alerta decretado por la crisis del coronavirus impide que Andrés García Requejo pueda llevar a cabo esta enorme responsabilidad que asumió con tanta ilusión y agrado desde el primer día en que le comunicaron que era el pregonero.

La situación, este problema sanitario y social ha truncado de golpe sueños y anhelos. Ha cortado la agenda y los planes de todos. No hay pregón y no hay procesiones en las calles. Pero la Semana Santa comienza en siete días, el Domingo de Ramos.

Andrés García Requejo está en casa, como todos. Vive esta Cuaresma de forma diferente a cómo se la había imaginado. Pero es el pregonero y es Domingo de Pasión. La palabra es suya.

Debería estar ya preparado tras haber contando las horas, los minutos y repasado ideas. Sin embargo, el panorama es diferente al igual que las sensaciones que tiene el pregonero este 29 de marzo. «Las sensaciones son, prácticamente, las mismas que tenemos todos, en general... extrañeza, incertidumbre, desasosiego y dolor por la situación tan tremendamente dramática que estamos viviendo con la pandemia vírica... Y en particular, por el pregón, pues desilusión y pena... aunque esto, evidentemente, pasa a un segundo plano ya que el trauma general solapa estas emociones íntimas», comenta Andrés García Requejo.

Ni en septiembre del pasado año cuando se anunció su nombramiento, ni siquiera cuando terminó de escribir su texto en diciembre podría Requejo pensar en que esta cita quedara suspendida. «Esto no lo hubiéramos imaginado nunca. Es verdad que el tiempo de realización del pregón se ha visto marcado por una situación personal familiar complicada, por la enfermedad y de cierta angustia e incertidumbre pero muy lejos de la realidad de lo que luego ha sido», explica de forma sincera.

Desde el primer momento el pregonero se ha sentido arropado, querido y apoyado por todos los cofrades y especialmente por su hermandad del Perdón que está junto a él en todo, más aún, en los peores instantes. «Mi hermandad, y a la cabeza mi hermano Manolo Garrido, ha estado implicada, entregada en todo momento y dispuesta para mí. Pero tengo que agradecer mucho. Además, antes que nada, a mi mano derecha, Juan Carlos Torrejón, al alcalde, por su gestión y ayuda, a Javier Valle y a los dos grupos de personas que en distintos planos estaban trabajando conmigo. Por supuesto al Consejo de hermandades por su buena disposición con mis propuestas... a Vicente, Juan, Jesús, José Manuel, pregoneros y amigos, por su cariño y apoyo, a Jacinto y Juan Antonio, con su generosa colaboración... a mi familia, en general, por todo lo que me han dado, ayudado, animado, acompañado.... A todos los amigos, que han estado ahí todo el tiempo y que no son menos importantes porque no los nombre... Mi corazón los tiene en su haber y mi sentir los tendrá siempre en su recuerdo».

El viernes 13 de marzo se comunicaba oficialmente la suspensión del pregón de la Semana Santa de Cádiz 2020. Se tomaba la dura decisión marcada por la preocupación por el avance de la crisis sanitaria. Desde entonces el aliento y el cariño hacia Andrés se ha multiplicado. El pregonero afirma que en estas dos semanas ha recibido «muchas palabras de apoyo, de ánimo, de cariño, de empatía y a la vez, de desilusión, de resignación y pena... Me agarro a sus ilusiones pospuestas, con la esperanza de que, de una manera u otra, cuando salgamos de esta, compartiremos todo lo que nos debemos».

En cuanto a la posibilidad de que Andrés García Requejo tome la palabra para anunciar la Semana Santa en 2021, él mismo comenta que «me debo a la propuesta de una Junta Permanente y un Consejo de Hermandades, sobre todo, que tiene la difícil tesitura de lidiar con lo inaudito de la situación. Luego están los cofrades, la opinión pública, los gaditanos y gaditanas en general... y en última instancia mi voz, sin voto, que lo único que expresará será mi aceptación, con agrado, entendimiento, empatía y corazón cristiano de lo que se decida para el 2021».