Cuaresma en Cádiz Fragmento del poema a mi cofradía del Perdón Andrés García Requejo comparte este domingo unos versos escritos a su hermandad en su pregón

Andrés García Requejo Cádiz Actualizado: 29/03/2020 12:15h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El pregón, en su composición del texto, ideas adicionales, aspectos complementarios... es algo que no me pertenece, aunque yo sea el autor y el pregonero. El pregón está sujeto a un compromiso de confidencialidad y en este sentido no me veo con potestad para desvelar ninguna de sus partes hasta que no se tomen las decisiones que sean.

Quiero, sin embargo, compartir con vosotros un fragmento del poema compuesto a mi cofradía y que será publicado este Domingo de Pregón. Muchas gracias por el cariño que me habéis dado y que supera, con creces, todas las cosas bonitas que me he perdido, siendo el Pregonero de la Semana Santa de Cádiz.

En tí estaré, como siempre he estado...

En el viento azul que baila con tus velas

En tu noche blanca de luna y plata

En el Rosario de tus piedras de escollera y sal

En los labios de pan de Aquel que Perdona...

En tí estaré, como siempre he estado...

En la rosa henchida de madrugá y alma

En las copas blanquiazules de tus capirotes largos

En la música de lirios y cruces que se clavan...

En tí estaré, como siempre he estado...

En la mano de mi padre dibujando primavera y recogidas

Dibujando mis manos en las suyas...

Dibujando en tu hábito su vida....

En tí estaré, como siempre he estado...

Muralla arriba o muralla abajo

Con los que siempre estuvieron y te esperan en el arco

Deshojando las espinas con el Rosario en mi mano

En tu canción de Perdón y de Poniente de marzo

En el rocío de misterios dolorosos trasnochados

En la danza de varales y oleaje de entusiasmos

En la risa de los niños que por tí van suspirando rezando oraciones que quepan en su corazón temprano...

En tí estaré, como siempre he estado, cofradía de mi vida, de mis padres y mis hermanos....

Con mi Cristo del Perdón y mi Virgen del Rosario

Pero si éste Viernes Santo

Pero si esta Madrugá tú vieras que yo te faltó

Mi corazón va en el Cristo

Y mi alma en su Rosario

Por las calles de mi Cádiz

Que en su Madrugada Santa

Siempre te estará esperando...

En tí estaré, como siempre he estado.

Andrés García Requejo. Pregonero de la Semana Santa de Cádiz 2020