Domingo de Pasión, Domingo de Pregón

1. Rosa María Cossi. Pregonera 2015

Amanece un Domingo de Pasión extraño, inimaginable y diferente. Clareará la mañana y el aire que correrá revirando las esquinas en busca de los aromas de incienso, anunciará como un solo silbido de ausentes instrumentos, que la pasión se ha confinado entre relucientes enseres a esperar mejor momento.

Y será un domingo sin la liturgia de ese atril de ensueño, con el vértigo que da la obligada soledad de calles y plazas y el escalofrío del nudo que aprieta por igual, el alma de su pregón y la voz del pregonero. Y será un domingo de silencios, de un teatro sin su magia, de una cuaresma que acaba con la certeza de que la gloria nos ha sido arrebatada. Y con todo, clareará la mañana y allá donde haya un cofrade anhelante de salud, habrá rezo y emoción, porque ahora más que nunca, se abre paso la Esperanza.

2. Jesús Devesa. Pregonero de 2016

Amanecerá y el sol entrará por tu ventana entregándote el Domingo de Pasión que te dejó pendiente. El Falla volverá a bostezar a la hora del ángelus. Cádiz vestirá su terno azul para asistir al estreno de un sueño de veinticuatro quilates.

Te acompañaremos el sábado a preparar el teatro, a la prueba de sonido, nos tomaremos un vasito de ilusión en el bar de nuestras batallas cofradieras, junto a Manzorro, Mera, Torrejón, Rosa, Vicente…

Y te esperará el atril de los escalofríos donde siempre nos esperó a todos. Te servirá una bandeja de nervios como la que todos recibimos en su día y las cortinas del verso y la pasión más gaditana, te abrigarán en uno de los días más felices de tu vida.

La Virgen viñera te esperará donde siempre. El señor de la Sagrada Cena te hará hueco entre los doce y te servirá tu dulce piña, fruto bendito de su mesa. Será como siempre lo habías soñado Andrés, quizá con una carga emocional superior a todo lo establecido. La Vera+Cruz no subirá a su paso hasta el último aplauso del Falla y Jesús del Mayor Dolor te esperará en la puerta de Santa Cruz, para cruzar contigo la calle de la Amargura.

Claro que sí, cantarás las glosas que un día te despertaron de madrugada y nos harás temblar de emoción a los que tanto te admiramos y queremos. Lloraremos como hacía años que no llorábamos porque tu verso irá envuelto en un momento de la historia sin precedentes en la humanidad. Para eso Dios te eligió pregonero, quizás por eso tardó más de lo habitual en llamarte, porque pensó que solo un gaditano y gitano como tú, sería capaz de convertir este tiempo de dolor en motivo de Esperanza.

¿Sabes?, yo pienso igual que el jefe, Andrés. No había una persona más adecuada que tú para buscarle un final más feliz y alentador a estos días de caos y desasosiego.

Hoy es Domingo de Pasión amigo. Ya siento mariposas en la barriga y la brisa ya sopla con vientos de esperanza. Abre tu persiana y dale gracias a Dios, faltan 357 días para tu domingo pero ya lo siento palpitar en el calendario de la nostalgia.

3. Juan Mera. Pregonero de 2017

Llegó el día. Pero todo es distinto. Nada es igual a los domingos en los que el pregón espera como caballero andante abrir de par en par su alma y batirse en enamorado con un pueblo que late junto alma. Hoy el mundo ha dado vueltas extrañas y todos parece distinto. Es distinto. El pregonero lo sabe. Se ha levantado y da gracias a Dios, nuestro Dios, porque ha amanecido y contempla el milagro de la vida. Junto a él, su familia. Otro milagro. La confesión brota de sus labios como quien sabe que ha llegado la hora. Y ha llegado, sí. Mas hoy los papeles hibernan en un Domingo de Pasión que enfría el recuerdo. ¿Miedo? ¿Tristeza? ¿Decepción? Quizás de todo algo. Pero la luz vuelve a brillar en el orto de su conciencia y planta su mejor plegaria en el monte de los latidos confesos que ensordecen el silencio ingrávido de nuestra ciudad. Todos claman una oración como ungüento de oxígeno a sus quebrados pulmones, todos piden confinamiento para poder ganarle a la vida la vida. El pregonero lo sabe. Y en el retiro físico de su labor de marido y padre enseña a sus retoños que nunca es tarde para seguir queriendo aunque sea en la distancia. Es una prueba más. Y como armas la oración, la creencia y la solidaridad.

Y cuando llegue el año que será -porque llegará- brindará al cielo más alto del firmamento creyente toda palabra nacida de su fe, de su herencia y de su vida. Y con el deber cumplido de haber servido al fin más bello que es la vida, se abrirán las cubiertas -ahora sí-de su expectante exultación, y se oirán sus latidos hasta en los balcones de la gloria, que es de donde se despeñan los mejores aplausos.

El Pregón volverá porque el pregón siempre será el Pregón; quien lo probó, lo sabe.

4. Juan Carlos Torrejón. Pregonero de 2018

La cuaresma ya termina / solo quedaría esperar / que en tan solo siete días / en una semana, no más / estarían las cofradías / invadiendo la ciudad / cada rincón de sus barrios / con su fervor en pleamar.

Todo estaría dispuesto / en las casas de hermandad / en los templos y parroquias / para hacernos palpitar / cada tarde y cada noche / cuando a la calle saldrán / los cortejos penitentes / prestos ya a su navegar.

Cumpliendo así nuestros sueños / en que zarpen a ultramar / los navíos de la gloria / que dispuestos ya a surcar / todo Cádiz por entero / día a día, para llevar las devociones de siglos / de nuestra fe más popular.

Pero este año es distinto / y solo podremos soñar / que en tan solo una semana / solo una semana, no más / los navíos de la gloria / ya saldrán a navegar / no por los calles y barrios / de esta bendita ciudad / pero sí en los corazones / que en fervor de pleamar / sueñan que es Semana Santa / desde dentro de su hogar.

5. Vicente Rodríguez. Pregonero de 2019

En su mente, en mi mente, en la mente de cualquier cofrade de nuestra ciudad, este Domingo de Pasión vuelve a tener el nombre y apellidos de aquel que ostenta un privilegio tan grande como su responsabilidad. Pero hoy no abrirán las puertas del Gran Teatro Falla, hoy no sonarán los acordes de la banda de música casi rozando el mediodía, ni se verán los chaqués, ni resonarán versos en las tablas de un escenario que la cruz presida por completo. No. Hoy apenas encontrará alguna persona por las calles. Estarán desiertas de presencias e inundadas de ausencias.

Cada plaza lucirá su desnudez, su hermosa y tétrica desnudez. Pero hoy… hoy en su corazón, en mi corazón, en el corazón de cualquier cofrade de nuestra ciudad, sigue siendo Domingo de pregón por más que este año no vayan a resonar las palabras apiñadas en el fondo de un alma entregada.

El 20 será el 21….. pero será; si Dios quiere, será. Es Domingo de Pasión en Cádiz. Cuando mire al cielo desde su casa y vea un sol radiante, acuérdese por un instante de que este día tiene el nombre propio de aquél que es la voz de todas las voces, del pregonero entregado y eso no se lo quita nada ni nadie. Tiene el nombre de Andrés. E inmediatamente guarde la ilusión, las ganas desbordadas, la esperanza completamente intacta en un rincón inabarcable de su corazón. Como un preciado tesoro, este Cádiz, su Cádiz de sol y de sal, aguardará que resuene su voz para presidir un nuevo Domingo de Pasión que a buen seguro será esperado como lo han sido muy pocos.