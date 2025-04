Lunes Santo de la Semana Santa de Cádiz 2025, en directo: horarios, itinerarios y última hora hoy

Hoy es Lunes Santo en Cádiz. La ciudad celebra el segundo día de esta Semana Santa 2025 con mucha atención puesta en el cielo, ya que las previsiones meteorológicas indican un ligero riesgo de lluvia, como ya ocurriera durante la jornada de ayer. Si el tiempo lo permite, un total de cuatro hermandades procesionarán hoy por las calles de Cádiz: El Nazareno del Amor, La Palma, el Prendimiento y la Vera-Cruz.

{% if SportTiempo != '' %} {{SportTiempo}} {% else %} {{FormattedHour}} {% endif %} {% if SportIconHTML != '' %} {{SportIconHTML}} {% endif %} {{Content}} {{ScribbleAUthorHTML}}