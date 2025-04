Crónica: Y Cádiz se encontró con su Domingo de Ramos soñado

Ana Mendoza / Rubén López Cádiz 13/04/2025

Ni por asomo el gaditano y el cofrade podía soñar hace unos días que el Domingo de Ramos, la primera jornada de la Semana Santa, amén de las dos hermandades de vísperas, iba a tener una climatología como la que se disfrutó. Sin viento, cielos totalmente azules e incluso con calor por momentos. El Domingo de Ramos soñado por cualquier cofrade, el domingo más esperado tras un 2024 desastroso para las hermandades.

Por ello, las cinco cofradías gaditanas bien que lo aprovecharon. Disfrutando desde San José, al centro, Santa María y San Lorenzo. El primer barrio con sus dos cofradías que dejaron estampas increíbles en la avenida principal. Borriquita y Despojado demostrando que no hay miedo a salir de Extramuros. Santa Cena poniendo el sacramento en las calles gaditanas, Las Penas con su sabor excelente gaditano desde Sagasta y como no puede ser menos Humildad y Paciencia recordando el poderío de la Semana Santa gaditana.

Un domingo de ilusión y de recuerdos. A los que no están, pues hasta dos hermandades salieron con la marcha Réquiem, en recuerdo a los que no se fueron. Despojado y Humilidad así lo hicieron, dejando una nota más que emotiva en sus comienzos. Con calles abarrotadas, una Plaza de San Juan de Dios que se estrenaba como el corazón de la Carrera Oficial, Cádiz demostró que sí, que también es cofrade y que tiene muchas ganas de vivir su semana más especial del año, su semana más santa.

Borriquita

Video. antonio va´zquez

Desde una hora antes la confluencia de las avenidas de Andalucía y Ana de Viya son un jolgorio de gente, de gaditanos y gaditanas, cofrades y no cofrades. No importa, es Domingo de Ramos y el sol que reina en el campanario de la Iglesia de San José es la mejor demostración de que comienza nuestra Semana Santa y que la lluvia es una quimera, al menos en esta jornada.

El Domingo de Ramos ha podido con todos los pronósticos, pues no hay apenas nubes y por no haber, no hay ni viento. Hacía semanas que Cádiz no tenía un día tan bonito como el que podrán disfrutar las cinco hermandades esta primera jornada de la semana mayor, amén de las dos de vísperas.

Y en ese sol brillante, ese calor que también se palpa, San José es más cofrade que nunca con la hermandad de La Paz, de Borriquita, que aprovecha el patio anexo al templo para aglutinar cientos de penitentes y la cantidad de hermanos cargadores que acompañarán al Señor y a la Virgen del Amparo.

Se ha aprendido de años anteriores y hasta tres cuadrillas estarán con el misterio a lo largo de su extenso recorrido. Cádiz alta, Cádiz baja y la de Conil serán las protagonistas para ir haciendo relevos completos durante todo el transcurso de la estación de penitencia. Con el palio, dos capataces y hasta cuatro cuadrillas. No debe haber problemas para que toda la procesión transcurra con normalidad, teniendo en cuenta que Borriquita es uno de los pasos con mayor peso de la Semana Santa de Cádiz debido a una estructura algo antigua de la que dan fe los más de cien cargadores que tiene el misterio.

Con cosas que hay que terminar de pulir, aunque puedan ser entendibles, la cofradía avanza por la avenida de Andalucía aprovechando para levantar las caídas por el calor reinante. Una imagen que no gusta, que es hasta fea, pero que puede ser entendible por las temperaturas.

Antes de ese caminar, han sonado las campanas de San José. La Cruz de Guía está fuera, las palmas ya reinan en la calle y un pregonero, Miguel Ángel Sastre, da la primera levantá del Señor de la Paz. «Sois unos privilegiados», dice el joven exaltador de la Semana Santa de Cádiz 2025 a los cargadores que comienzan el camino hasta la Catedral. «En un mundo de muy malas noticias vais a tener la suerte de llevar la mejor noticia posible y sois los primeros en darla. Que el Señor nos dé amparo y mucha paz», añade.

'Al Señor de la Paz' y 'Bajo tu Amparo' son las primeras marchas con la que comienzan a caminar ambos pasos de la hermandad, a cargo de Nuestro Padre Jesús de la Salud y la Banda del Carmen de Villalba del Alcor. Un camino queda pero no será por preparación y fe de todos aquellos y aquellas que son protagonistas de enorme hermandad.

El Domingo de Ramos es ya una realidad, porque no hay mayor ilusión en un año que encontrarse con La Paz y Amparo desde San José. Hay ganas de Semana Santa, hay pasión e ilusión por lo este Domingo de Ramos y lo que viene por delante.

Despojado

No es un Domingo de Ramos más en el colegio Salesianos. Acercarse a ese pabellón lleno de penitentes blancos es medir el grado de sentimiento a flor de piel por los que no están y sobre todo por alguien que reina en el inmenso recuerdo de todos los hermanos del Despojado.

Una pequeña placa bajo el paso ya recuerda a Álex Cortés, hermano cargador e hijo de una familia más que importante dentro de la hermandad. Su padre, Alfonso, su hermano, Joaquín, saben que un pedazo de ellos está con Jesús del Amor cuando se cumplen meses del trágico fallecimiento de un gaditano que respiraba Cádiz por los cuatro costados.

«Evidentemente es un día especial, más especial que otros años porque mi hermano no está y lo añoramos mucho. Lo vamos a tener muy presente durante todo el Domingo de Ramos», explica el capataz del paso de misterio, Joaquín Cortés. Contenido, semblante de melancolía, al igual que su padre Alfonso que en los momentos previos a salida va de un lado a otro ultimando todos los detalles.

Los recuerdos no cesan dentro del pabellón salesiano. Son simplemente el preludio de lo que se vivirá cuando se abren las puertas y la Cruz de Guía avanza con las primeras secciones de penitentes. Un grupo de penitentes muy pequeños demuestran la enorme proyección de una cofradía que sigue siendo joven pero que va madurando a pasos agigantados.

Suena Réquiem, de Bienvenido Puelles, a cargo de la Banda de Cornetas y Tambores Santa Cruz de Almería. Réquiem por los que se fueron y Réquiem por Álex Cortés. Es una manera distinta de salir de Salesianos, distinta a la festiva de otros años, pero Jesús del Amor Despojado sigue luciendo en su inmensa plenitud rezando por los que le acompañan en su cortejo y los que los ven desde arriba.

«Tenemos por delante un Domingo de Ramos espectacular con un sol maravilloso y sin apenas viento. La verdad es que es una auténtica gozada», reconoce un orgulloso hermano mayor José Antonio Pérez. «La hermandad ha respondido un año más y somos casi 300 hermanos penitentes lo que demuestra que esta cofradía sigue creciendo muchísimo», reconoce.

Un rezo a cargo del director espiritual de la hermandad, el Padre Mario Marcos, es el último momento para comenzar una larga estación de penitencia. El Despojado no pierde su esencia, ese doble paso que ha dejado las críticas para convertirse en una seña de identidad y una manera de demostrar que Cádiz es mucho más que su casco antiguo. Joaquín Cortés comanda un paso de misterio que sigue su progreso y que luce mejor que nunca con el Señor, una joya moderna de la Semana Mayor de Cádiz, y las figuras que acompañan a un misterio espectacular.

San José ve marchar a su segunda y última cofradía de esta Semana Santa. Será muy pasada la medianoche cuando el reencuentro sea con Jesús de la Paz y Jesús del Amor. Domingo de Ramos largo, de pasión y de amor por los que no están pero que siempre estarán.

Las Penas

Video. ANTONIO VÁZQUEZ

San Lorenzo abre sus puertas el Domingo de Ramos a la juventud cofrade, a la ilusión, al futuro de una archicofradía, la de Las Penas, que en los últimos tiempos ha realizado una labor enorme y se encuentra en uno de los mejores momentos de su historia.

En la iglesia de la calle Sagasta lucen los dos pasos de la corporación. San Lorenzo es desde hace unos días ese museo de imágenes, palios y misterios impresionantes que han recibido la visita de numerosos vecinos, fieles y grupos de escolares. Este año, Las Penas ha dado un avance más al paso del Señor que tallara Juan Carlos García Díaz, y ya cuenta con el dorado de los candelabros y unos remates que quedaban a cargo de Isabel Mariño. Por su parte, al palio de la Caridad se le han enriquecido las bambalinas.

La hermana mayor de Las Penas, Inmaculada Ruiz Gené, sigue la evolución del día, la formación del cortejo y da las instrucciones que preceden a la salida procesional. Aunque ha amanecido el cielo cubierto de nubes no hay riesgo de lluvia, el sol luce espléndido y se va a poder realizar la estación de penitencia. «Nosotros como siempre hemos trabajado igual, teniéndolo todo lo más preparado posible. Hemos hecho lo que nos corresponde: montar pasos, celebrar los actos, la entrega de la papeleta de sitio, los claveles rojos para el Señor, la convivencia con los hermanos, un nuevo acto de meditación... y ahora pues a ver qué pasa en este día tan importante», comentaba Ruiz Gené.

Numerosos hermanos esperaban este momento de la salida procesional. Entre ellos, familias conocidas de siempre de la corporación, o el hermano mayor del Perdón, Manuel Garrido… y en el cortejo, muchos niños que ya han crecido y se mantienen vinculados a la corporación. Y también muchos pequeños e incluso algún bebé en brazos. Se abría San Lorenzo y con la cruz de guía sonaba como es tradicional la marcha 'Jesús de las Penas' que interpretaba la banda del palio, la Filarmónica de Conil.

El paso de misterio se aproximaba a la puerta y la cruzaba con máximo cuidado debido a su estrechez. José Antonio Casamitjana, capataz, dirigía la maniobra. Una vez fuera y con todo listo, se ordenaba la primera levantá. Tras el Señor de Las Penas iba la BCT La Unión de Baena que estrenaba en la calle una nueva composición de Alejandro Ruiz, de la dirección musical de Rosario de Cádiz, 'De tus penas cautivo'.

María Santísima de la Caridad iba elegantemente vestida por Juan Carlos Romero y exornada con flores en tonos claros. Su rostro, pese a las lágrimas, aportaba dulzura y luz. Es Domingo de Ramos y la hermandad salía a la calle. Y en el recuerdo de todos estaba una persona muy querida por toda la familia cofrade de Las Penas, Manuel Márquez, antiguo hermano mayor de la corporación. Con el martillo, el capataz Javier Gómez daba la señal y el palio de la Virgen de la Caridad se alzaba al cielo para comenzar su caminar por las calles de Cádiz.

Sagrada Cena

En la iglesia conventual de Santo Domingo, en el santuario de la Patrona de Cádiz, es Domingo de Ramos y es día del Señor del Milagro. La hermandad de la Sagrada Cena afronta la jornada con muchísima ilusión y ganas. Es el momento de procesionar, dar muestra de fe en las calles y realizar estación de penitencia en Catedral.

La cofradía dominica está de enhorabuena en cuanto al avance de su patrimonio. Aunque ya se puedo ver en la salida extraordinaria por el Año de la Eucaristía del pasado mes de septiembre, ahora sí, en Semana Santa, es el momento de mostrar la culminación del dorado del canasto del paso que estuvo a cargo de Daniel Sánchez de Isla Cristina. Y, como última incorporación a este importante paso de misterio que se estrenó en 1991, están los nuevos candelabros de guardabrisas elaborados por el mismo artesano onubense y que van en lugar de los faroles de orfebrería. En proyecto le queda ahora determinar qué hacer con los respiraderos, al margen del futuro palio de la Virgen de Todos los Santos.

En el interior de la iglesia conventual de Santo Domingo se prepara la salida procesional. El hermano mayor, Manuel Barragán, se muestra optimista por el devenir de la jornada. En el recuerdo de todos está presente el pasado Domingo de Ramos cuando la corporación tuvo que dar media vuelta y suspender la salida justo cuando el misterio iba a salir a la calle. «Tenemos muchas ganas. Este año hemos cubierto todos los capirotes. Hay bastantes jóvenes que nos acompañan y estos días previos ha sido todo emocionante con los preparativos y terminando el montaje para que todo esté perfecto. Ha sido mucho trabajo pero muy ameno gracias al grupo de colaboradores de la hermandad que lo ha hecho posible».

Con respecto a la Semana Santa comentaba que «esperemos que sea factible para todas las hermandades y cofradías que ya lo pasamos mal en 2024 tuvimos un año complicado así que espero que no haya incidencias ninguna y tengamos una Semana Santa esplendorosa y que sigamos creciendo».

Salían los penitentes de la Sagrada Cena a la calle y se aproximaba el paso a la puerta de salida. El capataz Óscar Jiménez dirigía la maniobra, complicada por las dimensiones de este misterio. El público esperaba en la calle para seguir este momento. La AM Polillas acompañaba este instante. El sol lucía con fuerza y sonaba el himno nacional. Poco después se elevaba el impresionante misterio para iniciar su recorrido por las calles de Cádiz.

Humildad y Paciencia

Video. antonio vázquez

Pone siempre la guinda al Domingo de Ramos. Lo hace desde largo tiempo atrás pues la iglesia de San Agustín aguarda grandes joyas de nuestra Semana Santa pero, sobre todo, enormes devociones. ¿Qué tendrá Amargura para despertar tanta pasión? ¿Cómo valora Cádiz tener una joya como el Señor de la Humildad y Paciencia formando parte de su patrimonio artístico y devocional?

No falla. San Agustín no falla para culminar el Domingo de Ramos más ilusionante, el más esperado y el mejor encontrado. Ese que sobre las 18.20 ve poner en su dintel la Cruz de Guía de la entrega y el fervor, el que porta la ayuda a todo aquel que se lo pide. Son dos años sin verlas por las calles de Cádiz y hacía falta ya, mucha falta.

Como siempre, el interior del templo de la plaza del mismo nombre es siempre un hervidero, mezcla de nervios y sobre todo de mucha ilusión. «No me puedo imaginar el tiempo que hace y el día que estamos viviendo», reconoce Paco Álvarez, célebre capataz del Señor y que cumple 20 años comandando el paso que erige la enorme obra de Jacinto Pimentel. «No me quedo con ningún año pero tras uno sin salir como fue el 2024 se demuestra que Cádiz es cofrade y que tiene muchas ganas de Semana Santa», añade.

El paso del Señor saldrá con tres de las cuatro maniguetas. Falta una que se fue, a estar junto a Jesús y la Virgen de la Amargura. «Nos falta Ángel Sainz y por eso su hijo Juan Carlos dará la primera levantá y en la primera marcha saldremos con tres maniguetas solo», desvela Paco Álvarez.

Efectivamente el Señor sale de San Agustín recordando que falta alguien en su manigueta delantera izquierda. No solo esa manigueta deja constancia también los sones de Réquiem, interpretados por la banda de Arriate que dejan constancia el recuerdo al y a los que no están. Maniobra firme para dar paso a una de las más guapas de Cádiz, la Amargura. Qué no le habrán dicho ya esta dolorosa en multitud de pregones y exaltaciones cuaresmales. Un fervor enorme que se demuestra bajo el paso y en su cortejo de penitentes. Uno de ellos, el pregonero Miguel Ángel Sastre, da la primera levantá como también hará en la última del Señor en su recogida.

'Amargura, reina de San Agustín' y 'Amargura gaditana' son las marchas de la Banda del Nazareno de Rota con las que el palio, uno de los más queridos de Cádiz, emprende su marcha camino de la Carrera Oficial. San Agustín queda desierto con el Señor de la Buena Muerte aguardando a su Viernes Santo. Otra joya de un templo cristiano y cofrade, de una plaza abarrotada que no falta a su Domingo de Ramos, aquel de la amargura más humilde y dulce de cualquier Semana Santa.