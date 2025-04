«El cofrade no compite con el carnavalero y viceversa, sería un debate absurdo»

El Domingo de Ramos y las vísperas han dejado la sensación de que Cádiz estaba y está con una expectación enorme por disfrutar de su Semana Santa. Calles repletas, los cortejos más llenos que nunca de penitentes y una plaza de San Juan de Dios que se ha convertido en el corazón de la semana mayor por derecho propio.

Lo ha convertido así el público, el gaditano pero también la apuesta del Consejo de Hermandades con la colaboración, fundamental, del Ayuntamiento de Cádiz. La Semana Santa de Cádiz va a más, progresa, quizás a un paso corto pero muy seguro en todos los aspectos.

Un avance que se hace desde fuera pero también desde dentro. Cumpliendo con su segunda Semana Santa, José Manuel Verdulla hace gala de una concejalía que está demostrando su necesidad, al ser hilo más que directo con las hermandades gaditanas. «El hilo es mucho más directo desde el Ayuntamiento con las cofradías y viceversas. El alcalde no me ha limitado en mis funciones, sin ser una delegación con un personal propio, lo que podemos decir es que trabajamos con varias delegaciones a la vez. Desde el Consejo hasta las propias cofradías agradecen esta figura que represento yo porque es una persona que les atiende personalmente en todas sus demandas, cuestiones que entiendo perfectamente porque yo vengo del mundo del cofrade«, reconoce el propio concejal de Hermandades y Cofradías.

« Creo que la decisión del alcalde fue todo un acierto en su día. Entiendo que poco a poco iremos cogiendo peso y estamos demostrando que esta concejalía es más que necesaria, sin hacer sombra nunca al Consejo de Hermandades«, apunta Verdulla.

Son días de incertidumbre por el tiempo, a pesar del gran Domingo de Ramos que se vivió en la jornada inaugural. Cuestión que no es baladí. «El cofrade en general está muy concienciado con su patrimonio. Cada vez se adquieren enseres de un mayor valor y se cuida mucho la restauración. Creo que el cofrade gaditano ha tomado conciencia mucho de todo lo que tiene. Sería una locura arriesgar el enorme patrimonio que tienen las cofradías por salir a la calle. Hay que recordar que los cultos externos son solo una parte de lo que es un año entero. El que es cofrade tiene su hermandad todo el año y entiende que no salir no pasa nada, lo que hace es aumentar la ilusión de cara al año que viene«, destaca el edil responsable de las hermandades de penitencia y glorias.

El 2025 está dejando novedades importantes, no solo en la Carrera Oficial sino en otras cuestiones. «Hemos mejorado muchas cosas, además de la Carrera Oficial, sobre todo porque hay muchas delegaciones del Ayuntamiento implicadas, que lo han hecho sin forzar nada, de una manera totalmente natural. Respecto a la Carrera Oficial el único requisito que pone el alcalde es que no se impida que la gente que no tiene sillas pueda ver una procesión, que no haya barreras visuales de ningún tipo. En la calle Nueva se han puesto vallas fijas, dispuestas como el año pasado sin obstaculizar nada ni a nadie. Tenemos que tener en cuenta todos lo sectores que confluyen en la Semana Santa, desde la hostelería, a los transportes públicos y muchas cuestiones que mueve esta semana que debemos tener en cuenta para que todo el mundo disfrute y nadie salga perjudicado«.

Verdulla destaca en este aspecto la importancia de confluir todos los sectores en beneficio de la ciudad. «Cádiz es una ciudad muy agradecida. Los gaditanos vivimos mucho en la calle y la Semana Santa nos da esa excusa para estar en la calle y que al final también haya un impacto económico importante. Vamos a tratar de plasmar lo que mueve la Semana Santa en ese estudio que va a realizar la Universidad de Cádiz a petición del Consejo de Hermandades».

¿Será la Semana Santa de Cádiz declarada de Interés Turístico Internacional? «Tenemos que esperar hasta 2027 pero tenemos claro que en el momento que podamos de verdad luchar por esa Declaración lo haremos de verdad. En cuanto estemos en plazo lo pelearemos para buscar ese sello que dé aún más valor si cabe a la Semana Santa».

Lo que se vive en Cádiz estos días es una clara demostración de que si la ciudad es carnavalera, también lo es cofrade. «El gaditano no compite entre Semana Santa y Carnaval. Que la expectación cofrade aumente no pasa absolutamente nada porque el gaditano sabe convivir perfectamente con las dos cuestiones. No podemos comparar con el Carnaval porque es una fiesta que ha visibilizado Cádiz. Lo importante es que la Semana Santa también se pueda vivir como se hace en Carnaval. Son dos fiestas que conviven en el gaditano y en la ciudad. Los carnavaleros no compiten con los cofrades y viceversa«, señala el concejal.

Y viniendo de las hermandades, vinculado al Nazareno de Santa María por cuestiones familiares, José Manuel Verdulla destaca que «hay muchos momentos cofrades que vivo de una manera especial pero si me tengo que quedar con uno es la salida del Nazareno y escuchar Regidor Perpetuo. Lloro en ese momento y evidentemente es mi momento favorito de la Semana Santa», concluye.