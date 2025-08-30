«Ahora será Jesús Nazareno quien irá el encuentro de todos los gaditanos»

Una peregrinación para la historia de Cádiz y de todo el mundo cofrade. Porque nunca antes Jesús Nazareno, Regidor Perpetuo de la ciudad, estuvo en lugares como La Laguna, Loreto, La Paz o Puntales, entre otros. Ni en el Hospital Puerta del Mar que aguarda una visita única este domingo con la llegada del Señor de Cádiz a su capilla.

Santa María despedía este viernes al responsable de que cada viernes cientos de gaditanos se acerquen a rezarle y venerarlo. Una salida, camino de Extramuros y de la Iglesia de San José, llena de devoción y respeto para que el Nazareno, de un gris perla histórico, y en parihuela partiera de su barrio para llegar a San José y hacer la primera de las ocho noches en las que estará fuera de casa. La emoción se palpaba cuando el Señor salía de su capilla ante una gran cantidad de hermanos que aguardaban su salida.

Y ahora, tras dar el saludo a cientos de devotos que cada semana se acercan al arrabal para pedirle y rezarle, será el Greñúo el que devuelva la visita a muchos de ellos, amén de su tradicional salida cada Jueves Santo en Semana Santa.

Un más que feliz hermano mayor, Jacinto Plaza, habla de esta salida que tendrá estos días a Cádiz lleno de pasión. Lo hace el enorme trabajo que hay detrás de esta salida extraordinaria. «Llevamos mucho tiempo preparando esta peregrinación. La idea surgió en noviembre del año pasado. Estando aquí en la capilla me encontré con un amigo de la infancia y me comentó que venía poco a ver el Nazareno porque su madre era mayor y no la podía trasladar».

El hermano mayor reconoce que «eso me hizo pensar y comprender que muchas personas por diferentes motivos no pueden ir a Santa María o esas personas que antes venían y ahora no pueden hacerlo. De ahí surgió la idea, aprovechando que la Iglesia está celebrando el Año Jubilar con el lema Peregrinos de la Esperanza pues comenzamos a trabajar con la aprobación de nuestra Junta de Gobierno y por supuesto el visto bueno de la Diócesis y el beneplácito de nuestro Obispo que invitaba a realizar actos en este año. Han sido muchas horas y días de trabajo junto a mi Junta de Gobierno. Ha sido una tarea ardua pero que seguro va a dar frutos muy buenos. Ahora será Jesús Nazareno quien irá al encuentro de los gaditanos«, añade.

La fe en el Greñúo no es excluyente de su barrio, de ahí que lo que viene por delante sea la demostración de esa enorme fe en Jesús Nazareno y ese cariño que se ve cada viernes en su capilla o en el día a día, ya sea en muchos de los hogares de los gaditanos o en muchos establecimientos de la ciudad en los que no faltan un cuadro o una estampa del Señor de Cádiz.

Serán siete las parroquias en la que Jesús Nazareno pernoctará, comenzando por San José donde continuará su estancia este sábado. Asimismo, Santo Tomás, San Servando y San Germán, Nuestra Señora de Loreto, Nuestra Señora de Lourdes en Puntales, San Francisco Javier y Santo Domingo. Todas estas parroquias además otras que visitará en las diferentes etapas, como María Auxiliadora o Rebaño de María, entre otras. «La acogida que hemos tenido en las parroquias está siendo extraordinaria. Una vez que recibimos el permiso de la Diócesis fuimos visitando uno a uno a los párrocos en los que pretendíamos pernoctar y todos ellos han visto con buenos ojos la llegada del Nazareno», explica el hermano mayor.

Y en cada iglesia, el Nazareno estará acompañado por una agenda importante. «Nuestro vocal de Formación y Liturgía, Ignacio Vinaza, ha propuesto a la diferentes parroquias diferentes actos, y a su vez las propias parroquias han propuesto desde misas, exaltaciones, charlas y conferencias. Cada día va a estar repleto de actos en los que permanezca Jesús Nazareno«.

Uno de los momentos más emotivos se vivirá este domingo, tanto por la mañana como por la tarde. «Una vez que el domingo por la mañana salgamos de San José llegaremos a María Auxiliadora donde se celebrará una misa y por la tarde continuaremos hasta Rebaño de María y el paso por el Hospital Puerta del Mar donde Jesús Nazareno estará en torno a 45 minutos en la capilla del recinto hospitalario«.

La parihuela del Regidor Perpetuo, junto a hermanos y devotos, pasarán por el túnel del hospital para detenerse en la puerta de acceso al mismo, sobre las 19:00 horas aproximadamente. Ahí, será solo la imagen del Señor la que entre para acceder a la capilla del Puerta del Mar, de cara a mostrar y sobre todo mandar ese mensaje de esperanza a aquellas personas que tratan de recuperarse en el hospital gaditano. Una manera de dar consuelo y acercar aún más la devoción a Jesús Nazareno a los residentes del hospital gaditano.

El paso por el recinto hospitalario dejará una estampa inolvidable, de cara a recordar que Jesús acompaña a los enfermos. También, el martes 2 de septiembre en la etapa entre San Servando y San Germán y Nuestra Señora de Loreto, el Regidor Perpetuo pasará por la Residencia de Mayores Micaela Aramburu. «Están muy emocionados esperando que llegue el Señor. Para ellos seguro que será inolvidable, igual que para nosotros».

Más de 400 hermanos van a acompañar a su titular, entre files y devotos. «A todos se les ha expedido un control gratuito que deben traer cada jornada para formar parte del cortejo. La respuesta de todos los hermanos de la cofradía está siendo inolvidable», explica el hermano mayor de la cofradía del Jueves Santo, que ha comenzado a vivir el peregrinar por la esperanza de los gaditanos. «Vamos a vivir momentos muy emotivos. Un hecho histórico que perdurará por los siglos de los siglos», concluye.