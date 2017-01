La Justicia peruana reconoce un matrimonio gay celebrado en MÃ©xico

El Séptimo Juzgado Constitucional de Lima ha ordenado al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) que reconozca el matrimonio entre el ciudadano peruano Óscar Ugarteche y el mexicano Fidel Aroche, celebrado en el país norteamericano, donde sí es válido.

Ugarteche y Aroche se casaron el 30 de octubre de 2010 en Ciudad de México, poco después de que entrara en vigor la reforma legislativa que legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo en territorio mexicano.

«Tras ello, yo buscaba que en mi pasaporte apareciera mi nuevo estado civil, así como el pleno reconocimiento de nuestra unión en mi país», ha contado Ugarteche en una entrevista concedida al diario peruano «El Comercio».

Se dirigió al Reniec para que realizara los cambios, pero la institución peruana se negó en 2012 apelando al artículo 234 del Código Civil peruano, según el cual «el matrimonio es la unión voluntariamente concertada por un varón y una mujer legalmente aptos para ella».

«Entonces, inicié el proceso judicial. La Constitución dice que todos somos iguales, pero el Código Civil dice lo contrario. No podíamos quedarnos de brazos cruzados», ha explicado Ugarteche, que en 2013 llevó el caso al Séptimo Juzgado Constitucional de Lima.

Este tribunal de primera instancia ha avalado el nuevo estado civil de Ugarteche argumentando que el Código Civil peruano «data del año 1984, momento en el cual era inimaginable pensar en una institución como la del matrimonio de personas del mismo sexo».

Para dicha sede jurisdiccional resultaría «altamente discriminatorio» y, por tanto, «contrario a la Constitución» negar el reconocimiento de un matrimonio homosexual celebrado en el extranjero, mas aún si es por razones religiosas, «puesto que Perú es un Estado laico».

Brenda Álvarez, abogada de la organización de defensa de los derechos homosexuales Promsex, ha calificado de «histórico» este fallo. «Es un precedente importante para el reconocimiento legal de las parejas del mismo sexo», ha explicado.

Rechazadas

No obstante, el tribunal constitucional ha aclarado que no le compete «pronunciarse sobre si se debe o no regular el matrimonio de personas del mismo sexo» en Perú, subrayando que se ha limitado a «verificar si se han vulnerado o no los derechos constitucionales de Ugarteche».

El Reniec ya ha avanzado que apelará este fallo, que se dictó el pasado diciembre, si bien no se ha conocido hasta este martes, de acuerdo con la agencia de noticias Reuters.

Legisladores y organismos civiles que defienden los derechos de los homosexuales han presentado iniciativas legislativas para aprobar una Ley de Unión Civil para personas del mismo sexo en Perú, pero han sido rechazadas en el Congreso. Solo Argentina, Uruguay y algunos estados de México permiten el matrimonio homosexual en América Latina.