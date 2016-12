Un consistorio de Mallorca convoca el primer concurso de glosas Â«no sexistasÂ»

El Ayuntamiento de Alaró, que en la actualidad preside la socialista Aina Munar, ha convocado el primer concurso de glosas escritas «no sexistas», con la intención de «promover la igualdad de género desde la creación y la cultura popular». Los trabajos ganadores se darán a conocer el próximo mes de enero, coincidiendo con las diversas actividades previstas para celebrar la festividad de San Antonio, una de las que cuenta con mayor tradición en Mallorca.

El equipo de gobierno municipal de Alaró está conformado en el presente mandato por el PSOE y la coalición econacionalista MÉS. El citado concurso de glosas cuenta con el apoyo de los «Dimonis d'Alaró» («Demonios de Alaró»), así como con la colaboración de la Dirección Insular de Igualdad y el Servicio de Asesoramiento Lingüístico del Consell de Mallorca.

Cada participante podrá entregar un máximo de cinco obras, que deberán tener una extensión mínima de ocho versos. El primer premio está dotado con 200 euros, el segundo con 150 euros y el tercero con 100 euros. Las obras ganadoras se darán a conocer el próximo 12 de enero.

Las glosas que se presenten deberán estar redactadas en catalán y cumplir varios requisitos, en concreto, no reproducir roles de género estereotipados, no caer en la hipersexualización de las mujeres ni vulnerar su dignidad y no emplear un lenguaje sexista, homófobo o racista. Por lo que respecta a los temas que podrán ser tratados, los concursantes deberán elegir entre la denuncia de violencias machistas, la denuncia de situaciones de discriminación, la promoción de la igualdad de género y la visibilización del papel de las mujeres en la sociedad en general.

En Mallorca, las glosas son composiciones populares, orales y rimadas, cuyos orígenes se remontan al siglo XIX. A menudo, las letras se improvisan en el mismo momento en que son interpretadas. Las glosas fueron cantadas casi desde sus mismos orígenes tanto por hombres como por mujeres. Un elemento fundamental de estas composiciones es su carácter esencialmente irónico. Por lo que se refiere a su temática, es muy diversa, pues pueden hacer referencia a las labores del campo, verter críticas de carácter político, tener un trasfondo amoroso o poseer un contenido atrevido y procaz.